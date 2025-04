Se reveló un video inédito del papa Francisco, grabado el último 8 de enero durante la preparación del Jubileo de los Adolescentes. El mensaje, titulado “Aprendan a escuchar, ayuda a la paz”, fue filmado antes de que se agravara su estado de salud.

Un mes antes de su internación, el papa Francisco interpeló los jóvenes a que desarrollen la capacidad de la escucha activa. “Queridos chicos y chicas, una de las cosas muy importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona te habla, esperar a que termine para entenderla bien y, después, si me apetece decir algo. Pero lo importante es escuchar”, dijo.

El pontífice advirtió sobre las consecuencias de no prestar atención. “Observen con atención, las personas que no escuchan, a la mitad de las explicaciones responden. Eso no les sirve de nada, eso no ayuda a la paz. Escuchen, escuchen mucho y no se olviden de los abuelos. Los abuelos nos enseñan tanto”.

El mensaje concluyó con una petición de oración: “Rezo por ustedes, recen por mí”.