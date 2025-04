Chucho Acasuso y Andres Cubas, los misioneros que se metieron con Maradona y Messi

Durante el partido de esta semana entre el Inter Miami y el Vancouver (de Canadá), por la Concachampions, que terminó en derrota para el equipo del 10, hubo un cruce caliente, entre Messi y el ex Boca Andres Cubas.

Ayer el volante misionero Andrés Cubas habló de su encontronazo con Lionel Messi y del enojo del 10 argentino en la caída del Inter Miami en Concachampions.

«Son cosas del partido. Se enojó por una falta. Pero, nada, son cosas del momento, que uno está con las revoluciones a full en el partido. Sabemos la clase de jugador, y competitivo que es Messi, y siempre quiere estar en todo. Son cosas que quedan ahí. Contentos por el partido que pudimos hacer” expresó el ex Boca Juniors.



Por su parte el ex tenista posadeño relató una anécdota que le tocó vivir con Diego Maradona: «Fuimos a jugar una exhibicion, yo sabía que iba Maradona, y fuimos a cenar. Hay una sorpresa, me dicen. Yo digo que más sorpresa que estar con Maradona, y de repente me dicen mirá quien llegó. Yo miro y era Caniggia, con la camisa abierta, con las abdominales, peinadito. Estuvimos tres horas juntos, yo enfrente de Maradona y Canigia, hablando de fútbol, anecdotas y al otro día jugamos un picado. Jugué en contra, ellos obviamente jugaron juntos. Como a Maradona ni en pedo le gusta perder, le tire un caño, le dije que caño te comiste, y se re calentó, contó el posadeño quien también recordó que tuvo la oportunidad de jugar con Riquelme.