¿Qué es un embarazo ectópico?: el cuadro que puso en riesgo la vida de María Becerra y la llevó a ser operada de urgencia

La cantante María Becerra fue internada y operada de urgencia el miércoles en una clínica de Belgrano tras sufrir un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. En este contexto, la ginecóloga Andrea Morgenstern explicó que esta condición, caracterizada por la implantación del óvulo fecundado fuera del útero, puede desencadenar sangrados severos, rotura de trompas de falopio, shock hipovolémico, pérdida de fertilidad y, en casos extremos, riesgo de muerte si no se detecta y trata de manera oportuna.

En este sentido, Morgenstern definió el embarazo ectópico: “Es un embarazo que se localiza fuera del vientre materno, fuera del útero, vientre, matriz, etcétera. Ese embarazo ectópico puede estar en las trompas, puede estar en el ovario, puede estar en la pelvis, puede estar en el cuello uterino. La localización más frecuente es en las trompas de falopio”, explicó.

“Tenemos dos trompas de falopio, si tenemos un embarazo ectópico en una de ellas, la mayoría de las veces es necesario extirpar la trompa para poder salvar la vida de esa mujer”, describió.

Además, narró el proceso en el cual se produce y sus peligros: “El embarazo ectópico es cuando la fecundación —que se produce habitualmente en las trompas y después migra hacia el útero, y ahí se implanta el embrión y crece esa panza de la mamá— se implanta en la trompa directamente. Al no tener espacio, ese embrión, por lo general, deja de tener latidos y se rompe, porque la trompa no es un lugar óptimo para el crecimiento de ese ser humano. Se rompe la trompa de falopio, se rompe el saco gestacional y genera mucho sangrado. Ese sangrado intrapélvico provoca muchísimo dolor y amén del dolor lo que provoca es una hipovolemia, que es eso, la disminución de sangre en el cuerpo de la mamá y eso provoca una descompensación que tiene riesgo de vida. Entonces, básicamente eso es lo que ocurre en el embarazo ectópico cuando no es diagnosticado a tiempo”.

Causas del embarazo ectópico y complicaciones futuras

La especialista identificó diversas causas: “Una de ellas es la presencia de clamidia en las trompas de falopio”. Sobre esta infección, detalló: “Es una enfermedad de transmisión sexual que deja las trompas arrosariadas como con pelotitas que impiden que pase el óvulo hacia el útero y el espermatozoide cuando se fecundan. Entonces, queda trabado en la trompa de falopio. Esa es la causa más frecuente. Si bien hay otras, las fertilizaciones in vitro y demás también pueden ocasionar, la causa más común es la presencia de clamidia en las trompas de falopio”.

Morgenstern explicó las posibles secuelas para la fertilidad futura de la mujer: “En el caso de no poder salvar la trompa las consecuencias son de que esa trompa no se salve y que tengamos sólo la otra para la fecundación. Disminuye la posibilidad de fecundaciones futuras, no las impide, siempre y cuando sea una sola la trompa afectada. En el caso de una paciente que tenga más de un embarazo ectópico, es porque la otra trompa ya se afectó y eso directamente impide la fecundación de manera natural porque continúa con sus ovarios y los ovarios siguen secretando los óvulos, pero ya no tienen un paso, las trompas son como tubitos por donde pasa el embrión para implantarse en el útero”.

Ante la pregunta sobre la pérdida total de la capacidad de fecundar naturalmente, aclaró: “En el caso de que haya sido de la trompa de falopio y que se hayan perdido las dos trompas de falopio”.

Sin embargo, matizó: “Eso no significa que no sea una mujer que, por ejemplo, recanalizó la trompa, hizo una fibrosis y vuelve a hacer en la misma trompa, tiene la otra trompa salvada todavía. Depende de cada paciente y de su caso en particular”.

Diagnóstico precoz y el rol de las pastillas anticonceptivas

La doctora afirmó que si bien los embarazos ectópicos siempre existieron, el panorama actual cambió: “Ahora lo que tiene es el diagnóstico precoz a través de la ecografía que antes no teníamos, que no se detectaba tan precozmente los embarazos y la subunidad beta en sangre que podemos hacerla cuantitativa, vemos cuánto cuánto está hoy, si mañana reduce, es que hay una posibilidad de embarazo ectópico. Tenemos un montón de tipos de diagnósticos para no llegar al momento de que esa mujer corre el riesgo de vida”.

Sobre la relación entre anticonceptivos orales y esta condición, Morgenstern manifestó: “Las pastillas anticonceptivas lo que provocan, si se le quiere atribuir el la causa, a las pastillas, es de que no se pongan preservativo. Entonces tienen más riesgo de enfermedad de transmisión sexual y afección de trompas”.

Por ello, recomendó enfáticamente: “Siempre es doble método, el método anticonceptivo en la mujer y el preservativo en el hombre para que esto sea 100% efectivo”.

Factores de riesgo, síntomas y qué hacer

La ginecóloga señaló ciertos factores que aumentan la probabilidad: “El embarazo ectópico es más frecuente en mujeres promiscuas o en mujeres con las relaciones sexuales en mayor cantidad, si sea con una sola pareja estable. A mayor posibilidad de embarazo, mayor riesgo de embarazo ectópico”. A pesar de esto, subrayó: “Esto le puede pasar a cualquier mujer”.

Ante la consulta sobre las señales de alerta, Morgenstern detalló: “A una mujer que está con un atraso menstrual. Test de embarazo positivo. Dolor abdominal. Generalmente comienzan con dolor abdominal en el bajo vientre. Cuando la subunidad beta no asciende de la manera que corresponde, sino que en vez de ir exponencialmente ascendiendo, va despacio porque el embrión no crece. Ante estos casos y haciendo ecografía y no viendo el embarazo en el útero, pero sí ascendiendo la subunidad beta, pensamos en un embarazo ectópico”.

En cuanto a la acción a seguir ante estos síntomas, indicó: “Hay que medicarla, si tenemos un saco gestacional íntegro todavía en trompa, en el caso de que tengamos, la capacidad médica, digamos de medicina, la medicamos con este medicamento que yo les contaba o bien la cirugía”.

Importancia de los controles

Por otro lado, la doctora Morgenstern recalcó la trascendencia de la prevención y el seguimiento médico: “Las pacientes que están buscando un embarazo, siempre tienen que hacer una consulta preconcepcional. Y las pacientes que tienen un atraso menstrual a independientemente de que no, yo estoy tomando bien la pastilla o yo no tuve relaciones este mes, siempre un control. Y evaluar la posibilidad de la presencia de un embarazo para evitar cualquier riesgo de embarazo ectópico o cualquier otro tipo de complicación durante el embarazo”.

*Andrea Morgenstern es ginecóloga y obstetra, especializada en ginecología infanto juvenil. Actualmente, se desempeña como directora de la carrera de Licenciatura en Obstetricia en la Universidad Católica de las Misiones (UCAMI).