Hockey | La misionera Luchi Von Der Heyde desde Alemania: “Tener la oportunidad de vivir de esto es muy lindo”

Desde Mannheim, la misionera Lucina “Luchi” Von Der Heyde vive su sexta temporada como referente del hockey alemán. Con pasado en Las Leonas, explicó por qué quedó fuera de la Selección argentina, cómo mantiene el vínculo con Misiones y qué representa jugar finales cada año con su club.

A seis temporadas de su llegada al Mannheimer Hockeyclub, Von Der Heyde vive una etapa de madurez en su carrera profesional. Desde Alemania, la exjugadora de Las Leonas dialogó con Fórmula Tuerca, programa emitido de lunes a viernes a las 19 por Misiones Online.

“La verdad que muy contenta, creo que es mi sexta temporada en este equipo. Más allá de lo deportivo, que desde que estoy acá solamente jugamos finales, me quedo más con lo humano. El club siempre me trató muy bien, siempre me abrió las puertas, siempre estuvo dispuesto a quererme, a brindarme más oportunidades para que después, un día, si no quiero jugar más al hockey, pueda seguir haciendo mi vida acá”, expresó.

Luchi comenzó su carrera en el Centro de Cazadores y fue parte de selecciones misioneras. “Cuando empecé a jugar al hockey, mi idea era solamente hacer algo grupal, un deporte, porque era muy competitiva y siempre quería ganar. Eso me llevó a buscar mis sueños a Buenos Aires, después en la Selección argentina y hoy en día en Alemania. Tener la oportunidad de poder vivir de esto creo que es algo muy lindo y lo quiero exprimir al máximo”, afirmó.

En el Mannheimer no solo consolidó su juego, sino que también logró hitos históricos. “Es un club que nunca había salido campeón con las mujeres. Solo había jugado una final en 2016. Desde que estamos acá, todos los años jugamos finales. Nos tocó competir en la EHL, el torneo más importante a nivel club en Europa y jugar una final. Por ahí este año no fue justo el resultado que queríamos, porque perdimos en cuartos, pero la verdad que no me puedo quejar. Ganamos una final, algo increíble para el club”.

Alemania le trajo desafíos deportivos y culturales. “Venir a un país como este, con una cultura más fría, diferente, hace que uno valore estar con amigas, hablar tu idioma, mantener costumbres”, comentó. Su vínculo con el país se fortaleció aún más al revivir la conexión familiar: “Mi abuelo y mis ancestros son de Hamburgo. Para mi papá es algo muy loco que esté acá, en la tierra de ellos, y yo también lo siento así”.

Lejos de su tierra natal, la misionera se mantiene cerca de amigas que también se desempeñan en Europa. “Tengo bastantes amigas, como Lumi en Bélgica, también en Holanda, otras en España. Siempre que tengo un tiempito intento viajar. Acá todo queda cerca. Ir tres o cuatro horas es como ir a Iguazú para nosotros”, relató.

La adaptación fue completa: trabaja con las divisiones inferiores del club, estudia el idioma del país y decidió quedarse todo el año en Alemania. “Hasta noviembre no estaré pisando tierras argentinas. Empecé a trabajar con las inferiores, a estudiar el idioma como para poder comunicarme solo en alemán y no tener que hablar en inglés”.

Por qué quedó fuera de Las Leonas

Sin embargo, su vida profesional en Europa le cerró la puerta de la Selección. “Cuando Fernando Ferrara me desconvocó, me dijo que había una regla de que teníamos que volver a Argentina a jugar. Me dio un tiempo para pensarlo porque mi situación era diferente. Ya tengo una vida acá de más de cinco años. Me dijo que me iba a esperar, pero a los cinco días me llamó y me dijo que estaba fuera. Me sorprendió, por la charla previa que habíamos tenido”, confesó.

Sobre el torneo alemán, explicó: “Es un torneo de seis meses dividido en dos partes. Se juega septiembre, octubre y noviembre, después hacen un break porque es invierno y se juega hockey indoor. En ese momento suelo ir a Argentina, pero este año me quedo. Después se juega marzo, abril, mayo y un poco de junio. Ahora estamos en la segunda parte y en lo más lindo, los cuartos de final y play-offs”.

El equipo lidera la tabla con cinco puntos de ventaja. “Estamos cinco puntos arriba del Düsseldorf, que suele ser nuestro rival en las finales. Esperamos mantenernos primeras porque eso ya nos clasifica a la EHL del año que viene”.

El amor por el hockey viene de familia

Cabe remarcar que su amor por el hockey también se vive en familia: su madre preside la Federación Misionera, mientras que sus hermanas juegan en el Club Centro de Cazadores.

«Creo que siempre uso de excusa jugar con Misiones para reencontrarme con mis hermanas, reencontrarme con mis amigas. Creo que es un lindo torneo donde siempre me gusta jugarlo y sobre todo jugar con la camiseta de Misiones que desde chiquita me dio mucho y yo tengo que devolver un poco de lo que me dio».

Por último, la compatriota confesó que espera el clásico Boca-River de este domingo con entusiasmo. “Estoy feliz porque lo puedo ver, siempre Boca juega muy tarde y acá son las 2 de la mañana. Esta vez es más temprano, así que vamos a cocinar algo rico con mis amigas y mirar el partido juntas”.