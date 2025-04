En Oberá, “Cayetano” habló sobre los impactos del juego patológico en su vida

Bajo la premisa de “Hablemos de ludopatía”, el periodista Nicolás Cajg, conocido popularmente como Cayetano, también visitó la ciudad de Oberá para dialogar sobre el problema del juego patológico de apuestas en jóvenes y adultos. El jueves, el periodista deportivo y presentador de televisión, relató su experiencia que fue escuchada por centenares de adolescentes, docentes y adultos, quienes se acercaron hasta las instalaciones del complejo deportivo “Ian Barney”.

Experiencias que sensibilizan e impactan a los presentes sobre las consecuencias del juego problema. “Uno tarda mucho en darse cuenta de que es un problema porque lo niega. Yo me di cuenta cuando el sueldo me duraba un día o les pedía plata a mis amigos y les debía todo el tiempo. Perdí mi casa y el auto”, relató el periodista, ante un público asombrado con cada testimonio compartido. Hubo espacio para las preguntas de los participantes, que ayudaron a reflexionar sobre esta problemática que, a su entender, “es una enfermedad, no sé si no la más peligrosa, en el sentido que es silenciosa, lo que hace que nadie te pueda ayudar”.

Por la mañana, centenares de estudiantes y docentes oyeron atentamente la historia del periodista de Buenos Aires.

Esta iniciativa fue organizada en conjunto por la Defensoría del Pueblo de Posadas, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, el Consejo General de Educación, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, el Parque del Conocimiento y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC).