El legado del papa Francisco: “Fue un profeta valiente, la iglesia y el mundo necesitan que su mensaje siga viviendo”

Mariana Grandjean, profesora en Ciencias de la Educación, reflexionó sobre su experiencia con el papa Francisco cuando se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires. Recordó su cercanía con los jóvenes y su legado como un “profeta valiente”. Al enterarse de su muerte, sintió que merecía descansar tras una vida de compromiso.

Grandjean compartió sus sentimientos tras la muerte del papa Francisco, a quien conoció durante su tiempo en el Arzobispado de Buenos Aires. En diálogo con Tres Miradas, recordó el momento en que vio a Bergoglio asomarse al balcón de la Plaza San Pedro de la Ciudad del Vaticano.

“La verdad es que nos sorprendió mucho aquel 13 de marzo. Nosotros acabábamos de llegar a esta nueva etapa de nuestras vidas. Habíamos elegido Posadas para hacer crecer a nuestra familia”, relató.

La emoción de ver a su exjefe, vestido de blanco, la impactó. “Fue un shock. Yo trabajaba en el Arzobispado de Buenos Aires, en el sector de educación y Bergoglio siempre tuvo un corazón muy, muy cercano a los jóvenes y los niños y todo lo que era el desafío de la educación”.

La docente trabajó en la Vicaría de Educación, donde tuvo un contacto cercano con Bergoglio. “A la mañana yo trabajaba en esta organización, que nucleaba los colegios católicos y parroquiales de Buenos Aires. Pero a la tarde yo trabajaba en una organización que trabajaba con adolescentes pobres o en situaciones de vulnerabilidad”, explicó.

Además, destacó la preocupación del entonces cardenal por los adolescentes en situaciones difíciles. “Francisco ahora, pero para mí era el padre Jorge, le fascinaba lo que hacíamos a la tarde. Siempre me preguntaba por los adolescentes”.

Sencillez y cercanía

“Una vez necesitábamos que nos firmara un proyecto de pedido de dinero al exterior, porque todo lo hacíamos gratis para los chicos. Entonces, el obispo auxiliar nos dice, vengan, que le firmamos los papeles, y de paso, les invitamos un pedazo de torta’”. En ese encuentro, Bergoglio se unió a ellas para tomar el té. “No sabíamos quién era el cuarto invitado y viene con su trajecito, así, tranquilo, y se sienta, el monseñor Bergoglio, a tomar el té con nosotras. ¡Qué emoción! nos preguntó cómo estábamos, cómo veíamos a los chicos, qué necesidades teníamos”.

En otro tramo de la entrevista, reflexionó sobre la mirada pastoral de Bergoglio, que siempre se centró en los jóvenes y en la educación. “Quiero contarles algunos ejemplos, hubo una misa por la educación que hacíamos en la Plaza de Mayo y se llenaba. Venían como 5.000 jóvenes a la misa por la educación. Hubo un momento muy denso, porque lo habían amenazado, estaba comenzando todo el movimiento de los curas villeros en Buenos Aires, que se metían con toda la realidad de los chicos del paco”, dijo.

“Bergoglio en esa misa se enojó y dijo que él que se metía con los curas que estaban defendiendo a los niños y jóvenes del demonio, de la droga, él los iba a enfrentar directamente. No saben lo profético y lo valiente que fue esa misa, defendiendo a los que defienden, que no tienen nadie que los defenda”, revivió.

Al enterarse de la muerte del papa, contó que sintió una mezcla de tristeza y alivio. “Sentí que se merecía descansar. Lo vi muy desgastado. Cuando vos querés a alguien, no querés que siga sufriendo. No me parecía un triunfo [ser papa], me parecía uff, cuánta responsabilidad y cuántos dolores de cabeza que va a tener, porque conozco la Iglesia desde adentro, conozco el mundo complicado y sé que él no va a quitarle esta imagen que hizo en la misa de la educación”.

Para cerrar, Grandjean se refirió al impacto que tuvo Bergoglio en su vida y en la de muchos otros. “La primera palabra que me sale para describirlo, es como un profeta valiente. Él siempre decía recen por mí, ahora recemos con él, porque la Iglesia y el mundo necesita que su mensaje siga viviendo. Entonces, recemos con él para que eso no desaparezca”.