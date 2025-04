MisionesOnline25Años | Desde el Rotary Club Posadas destacaron la entrega de becas educativas

En el marco del 25° aniversario de Misiones Online, se realizó la entrega de una beca educativa a la joven Ángela Nesak, quien fue seleccionada por su destacado esfuerzo académico y su conmovedora historia de vida. La beca, de un millón de pesos, fue financiada de manera conjunta por el Rotary Club Posadas, que aportó 300 mil pesos, y la Dirección Provincial de Vialidad, que sumó 700 mil.

Jorge Robaina, secretario del Rotary Club Posadas, destacó el valor de este tipo de acciones: “Coincidimos con la iniciativa de Misiones Online, con los valores que se pregonan desde aquí, con acompañar el esfuerzo de los estudiantes a través de una beca. Es tan importante para nosotros la iniciativa como la continuidad que le ha dado Misiones Online a través de los años”.

Robaina también remarcó la importancia de sostener estos programas en el tiempo: “Este tipo de iniciativas generan expectativas, a veces al principio ponemos mucha fuerza, y luego se diluyen. Misiones Online lo ha logrado, ha seguido a través del tiempo. Los estudiantes ven que alguien los está acompañando y que su esfuerzo no se hace en un lugar donde nadie lo contempla”.

Finalmente, celebró el acompañamiento que significa este tipo de apoyo: “La mayor satisfacción es ver a alguien que tal vez, si no, no lo hubiera logrado. Hacen el esfuerzo, el sacrificio, pero falta algo que es lo que nosotros completamos para poder llegar”.

La becada

Ángela Nesak, oriunda de una zona rural cercana a Cerro Azul, estudia la Tecnicatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Leandro N. Alem. “Para mí es una gran oportunidad poder ser parte de esto, ya que va a ser una ayuda que me va a permitir acercarme más a mi meta de recibirme de lo que estoy estudiando y poder convertirme algún día en una profesional”, expresó con emoción la becada.

A sus 21 años, Ángela cursa materias de segundo año, luego de haber tenido que interrumpir momentáneamente sus estudios en 2023 por motivos de salud. A pesar de las dificultades, no baja los brazos: “Estoy tratando justamente de esforzarme cada día, de no dejarme vencer a pesar de muchos problemas que uno puede llegar a tener. Mi recomendación es esa, por ahí no dejarse vencer y buscar destacarse, porque hay personas que sí apoyan y valoran eso”.

Su historia refleja el sacrificio cotidiano de muchos jóvenes del interior. Hija de padres separados, con cuatro hermanos, Ángela contó que sus medios económicos son limitados. “Como vengo de la chacra, por ahí no cuento con muchos medios para poder estudiar, entonces me costó bastante. Mis papás, como son separados, cada uno me da un poquito, mi abuela me colabora un montón, y gracias a ellos estoy tratando de salir adelante y ser alguien algún día”.

Su proyección profesional va más allá del título técnico: “Primeramente me gustaría terminar esta tecnicatura y después apuntar a la carrera de grado, en la licenciatura, y poder desenvolverme con eso, ayudar a los demás y motivarlos a que no se dejen vencer”.