Dura sanción en el automovilismo: Leonel Pernía será suspendido por dos años y deberá pagar una multa millonaria

El piloto histórico del TC, Leonel Pernía, recibió una sanción ejemplar de dos años sin correr y el pago de una multa millonaria tras un polémico cruce con Andrés Jakos. La decisión de la ACTC se produce luego de un incidente en el que Pernía lanzó insultos y acusaciones a su compañero de la Clase 3 del Turismo Nacional.

El mundo del automovilismo argentino se vio sacudido en la tarde del miércoles por una drástica sanción impuesta a Leonel Pernía, uno de los pilotos más históricos y respetados del Turismo Carretera (TC). La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), a través de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF), decidió suspenderlo por dos años, además de imponerle una multa económica de 30 millones de pesos, tras un episodio escandaloso ocurrido en diciembre de 2024.

El conflicto que desencadenó esta severa sanción tuvo lugar en el marco del Turismo Nacional, en una competencia disputada en Trelew, cuando un cruce de palabras entre Pernía y el piloto Andrés Jakos derivó en un intercambio de acusaciones y expresiones subidas de tono. Durante una maniobra en la que Jakos y Pernía estuvieron involucrados, el tandilense de 49 años, visiblemente alterado, disparó una desafiante frase dirigida a la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF), al afirmar: «la CAF me chupa bien la v…».

Este incidente no pasó desapercibido, y la ACTC reaccionó rápidamente al imponerle una sanción provisoria. Sin embargo, el episodio no quedó allí. En otro momento tenso entre ambos pilotos, durante la última fecha del Turismo Nacional, Pernía se acercó a Jakos de manera intimidante y lo acusó abiertamente de «mala leche», recriminándole que una maniobra le había arruinado su campeonato.

“Así no se corre, pendejo. Porque así me arruinás el campeonato. Lo que peleé durante todo el año me lo arruinás con una maniobra mala leche, porque sos un mala leche”, fueron las duras palabras de Pernía, quien, visiblemente frustrado, se dirigió directamente a Jakos en medio de la atención mediática. Las cámaras de televisión captaron el momento, generando aún más tensión y reflejando la gravedad de la situación.

Por su parte, Jakos, quien no respondió a las agresivas acusaciones de Pernía en el acto, ofreció su versión ante las cámaras después del incidente. “Cuando vea las cámaras bien y se dé cuenta el por qué, pero no sé ni por qué está enojado. Se va a dar cuenta que no fue mala leche, estamos corriendo por lo mismo, los dos tenemos que ganar para ser campeones», expresó Jakos, restando importancia al episodio y aclarando que no hubo mala intención en su maniobra.

La sanción de la ACTC es un duro golpe para Pernía, que no solo se verá obligado a cumplir con la suspensión, sino que también quedará fuera de la actividad en el TC y de cualquier evento que sea fiscalizado por la entidad. La sanción pone en evidencia la necesidad de mantener el orden y el respeto en el ambiente competitivo del automovilismo, especialmente en una disciplina tan arraigada y seguida en Argentina.

La medida también subraya el compromiso de la ACTC por preservar la integridad de las competencias y por garantizar que los pilotos se comporten dentro de los límites del respeto mutuo y de la ética deportiva. Aunque Pernía ha sido un referente dentro del automovilismo argentino, este tipo de comportamientos no son tolerados por la institución.

Comunicado de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC

«La Comisión Asesora y Fiscalizadora, perteneciente a la Asociación Corredores Turismo Carretera, decide aplicar al piloto Leonel Pernía, la sanción de 2 años de suspensión a partir del día de la fecha 23 de abril de 2025, siendo su cumplimiento el 26 de abril del 2027, con prohibición de competir en cualquiera de las categorías fiscalizadas por la ACTC. Mas la multa de pesos 30.000.000 (treinta millones), que deberá depositar por cuenta y orden de la ACTC dentro de los 30 días de notificado, a la Fundación Favaloro, comunicando el cumplimiento de la misma al Departamento Deportivo ACTC.».