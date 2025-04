YPF anunció que suspenderá la construcción de la planta de GNL en Río Negro: optará por buques regasificadores

La empresa reemplazará la planta en tierra por un sistema flotante, pero mantiene su objetivo de producir 28 millones de toneladas de GNL para 2031.

YPF decidió suspender la construcción de la planta de GNL en Río Negro y optó por utilizar buques regasificadores. A pesar de la modificación del proyecto, la empresa mantiene su meta de producir 28 millones de toneladas de GNL para 2031. La decisión generó reacciones mixtas en el sector laboral, aunque el gobierno provincial asegura que no afectará la exportación ni el valor agregado en la región.

En una decisión crucial para el desarrollo de las exportaciones energéticas del país, YPF anunció la suspensión de la construcción de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Río Negro. En su lugar, la compañía optará por utilizar buques regasificadores, una opción que agiliza los tiempos de operación y asegura la exportación de GNL a gran escala.

Desde YPF confirmaron que, a pesar del cambio en la modalidad de operación, “el proyecto no cambia en el fondo”. La producción de GNL sigue en pie con el objetivo de alcanzar 28 millones de toneladas para 2031, tal como se había previsto inicialmente. “La única diferencia es que no haremos una planta on shore”, señalaron.

En cuanto a la mano de obra, la empresa destacó que si bien la construcción de la planta en tierra no se llevará a cabo, se seguirán necesitando trabajadores para la construcción de espigones y gasoductos.

El gobierno provincial de Río Negro también respaldó la decisión, asegurando que la cantidad de GNL exportado no se verá afectada. “El valor agregado al producto redundará de igual forma en la provincia de Río Negro, sea una planta on shore o plantas off shore”, indicaron desde el Ejecutivo provincial.

La medida fue recibida con preocupación por algunos sectores laborales. Desde la UOCRA Neuquén, señalaron que la suspensión de la planta podría reducir el volumen de empleo, aunque también destacaron que la obra del oleoducto sigue adelante. El titular de la UOCRA nacional, Gerardo Martínez, manifestó: “En este momento reina la incertidumbre. Semana a semana se avanza y se retrocede”.

Fuente: TN