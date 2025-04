Cómo organizar una vianda escolar saludable y la importancia de ingerir variedad de alimentos durante la niñez

La nutricionista MP 431 Carina González brindó recomendaciones para retomar hábitos saludables tras los excesos de feriados extralargos como el de Semana Santa y explicó la importancia de formar una buena alimentación desde la infancia. También remarcó el rol de las familias y las escuelas en la construcción de rutinas sanas.

“Volver a la rutina no significa castigarse, sino empezar con pequeños cambios”, afirmó González respecto a cómo retomar hábitos saludables luego de abandonar la dieta.

Para la licenciada, la clave está en “empezar de a poquito a hacer algo de actividad física, organizarnos en las comidas, en los horarios, volver a la rutina”. Pero remarcó que no hay que caer en la culpa: “Tampoco torturarse de que, bueno, comí un montón y me siento mal. Eso tampoco está bueno. Es disfrutar, disfrutar en familia, comer. Y después de a poquito ir empezando”.

Desde su experiencia como profesional y madre, insistió en la importancia de formar hábitos desde la infancia: “En los primeros años es importante incorporar variedad de alimentos y no ponerle sal y azúcar a las comidas, porque el niño no conoce ese sabor. Si él empieza a sentir los sabores de los vegetales, de la fruta y demás, no hace falta incorporar otras cosas”.

En ese sentido, advirtió sobre el impacto del consumo de bebidas azucaradas: “Siempre le digo a las mamás o a los papás que no le ofrezcan gaseosa, que tomen agua. Si quieren, de última, algún jugo exprimido. Pero no le ofrezcan porque ellos no saben. Entonces, si no saben, no van a tener interés por ese alimento”.

Sobre la alimentación en el ámbito escolar, fue tajante: “La primera premisa que yo le digo a los papás es no darle plata. Porque si vos le das al nene a elegir, obviamente se va a comprar un pancho, una gaseosa y demás”. Como alternativas más saludables para las viandas, sugirió pochoclo, «tutuca», granola natural, frutas o inclusive chipa.

«Hasta eso aceptaría porque la chipa tiene almidón, tiene queso, tiene leche. O sea, siempre hay que mirar los nutrientes que uno le va a dar a su hijo. Y si por ahí están más reacios a la fruta, podemos elegir otras cosas», sostuvo.

Consultada por los kioscos escolares, reconoció que existe una ley para promover opciones más saludables, pero que “hay que ver si esa escuela la implementa”. Subrayó que no se trata de prohibir alimentos, sino de elegir opciones más caseras: “Nos acostumbramos en este último tiempo a comer mucho ultraprocesado. No es lo mismo una pizza que hacemos en casa, que sabemos los ingredientes que agregamos, a la que compramos y nos traen de delivery”.

«A mí la pizza me encanta porque le podés agregar otras cosas. Porque tiene queso, le podés agregar atún, le podés agregar huevo. O sea, se pueden agregar cosas. No hay que demonizar los alimentos, pero hay que pensar qué es lo que le damos», se explayó.

Sobre cómo organizar la alimentación semanal, González recomendó aprovechar las ferias durante el fin de semana: “Se pueden organizar, se puede comprar para la semana y entonces ya tener frutas, verduras más frescas y económicas”.

En cuanto a las porciones, explicó que “el plato tiene que ser la mitad de vegetales, un cuarto de carne y otro cuarto de algún hidrato de carbono, como arroz, polenta o fideos”.

Finalmente, ante la preocupación por saber si un niño está bien alimentado, destacó la importancia de los controles anuales con el pediatra y los análisis clínicos: “Hay tablas que van marcando el crecimiento. Eso nos va a decir si tu niño está bajo peso, normo peso o en sobrepeso u obesidad. No van agarrados de la mano el peso con la situación nutricional. Hay pacientes que son obesos, pero tienen anemia. Es cuestión de seguimiento”.

