El periodista español Javier Negre y el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, reflexionaron en Posadas sobre cómo dar la “batalla cultural”

El encuentro en el hotel Bagú de Posadas reunió a figuras clave del ámbito libertario, con el objetivo de fortalecer la “batalla cultural” en la provincia de Misiones y consolidar la comunicación de las ideas impulsadas por el presidente Javier Milei. La actividad, organizada por La Derecha Diario y GENZ, se desarrolló bajo el lema “¿Cómo dar la batalla cultural?” y fue de entrada libre y gratuita.

GENZ, un colectivo de jóvenes libertarios en Misiones, dirigido por la productora de cine Victoria Cáceres, busca motivar a las nuevas generaciones a involucrarse en la política, un fenómeno que Milei ha logrado impulsar a nivel nacional.

El evento contó con la participación de figuras destacadas como Nicolás Márquez, escritor y biógrafo de Javier Milei, y Javier Negre, quienes reflexionaron sobre el proceso de transformación cultural en la Argentina y cómo la comunicación de ideas libertarias puede influir en ese proceso.

En este sentido, Micaela Gacek, abogada y referente del movimiento libertario en Misiones, destacó la importancia de este tipo de eventos en la provincia. “Hoy tenemos la oportunidad, una vez más, de recibir a grandes personas en nuestro territorio provincial. No solo desde lo académico, sino también desde lo humano, porque con su pensamiento van transformando realidades e insertando estas ideas en las nuevas generaciones”, señaló.

Gacek destacó que estos espacios no solo permiten fortalecer el debate, sino que también motivan a los jóvenes a involucrarse en política. “Creo que todo espacio de debate siempre fortalece. No importa qué tipo de debate sea, pero siempre el encontrarnos con opiniones que quizás no son iguales a las nuestras hace que salga una idea superior”, expresó.

Figuras nacionales participan de debates culturales en provincias

Por su parte, Juan Manuel Rodríguez, candidato a Diputado Provincial por el Frente Renovador, valoró la importancia de la presencia de figuras nacionales en estos espacios de debate. “Creo que es oportuno abrir la cancha, llegar a lugares y sectores que la derecha no ha conquistado aún. Este tipo de espacios son muy importantes, especialmente en una etapa de campaña”, comentó Rodríguez.

El candidato también resaltó el crecimiento de la provincia de Misiones y la necesidad de involucrar a los jóvenes en el proceso político. “Misiones tiene un crecimiento enorme, somos ejemplo para otras provincias, y debemos seguir llevando estas herramientas políticas para transformar la realidad del ciudadano”, afirmó. Rodríguez subrayó la importancia de estos eventos para generar nuevos espacios de participación y reflexión para las futuras generaciones.

Clave participación de los jóvenes en estas elecciones

La abogada y candidata a diputada provincial Aryhatne Bahr enfatizó el compromiso de los jóvenes con la política. La referente sostuvo que existe una participación creciente de las nuevas generaciones en el ámbito legislativo y en los debates públicos, alentada por el acompañamiento de espacios como el Frente Renovador.

Bahr consideró que esta apertura hacia la juventud promueve el interés político y permite la inclusión de voces diversas, acompañado al surgimiento de propuestas concretas desde temprana edad.

“Veo una gran apertura por parte del Frente Renovador hacia los jóvenes para que se sumen a este tipo de iniciativas. Veo que cada vez son más, y los jóvenes me alegran mucho, me enorgullecen porque así como a mí hoy en día me abren las puertas, veo que les abren a todos los chicos de diferentes ideologías, de diferentes edades”, explicó.

Según afirmó, esta actitud proactiva responde a una voluntad clara de transformar la realidad desde el compromiso ciudadano y no desde la comodidad o la queja pasiva. “Creo que somos parte de una generación que decidió participar de manera activa, no quedarnos cómodos”, dijo.

Bahr también valoró el nivel de iniciativa que muestran los jóvenes al involucrarse en política. “Se acercan mucho a los jóvenes, pero más que nada también se acercan con proyectos y con ideas ya formadas”, concluyó.