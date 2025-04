Firmaron un nuevo convenio del programa E.S. Posible – Educación Secundaria en Servicio

El firmaron un convenio del programa “E.S. Posible”, que promueve la finalización del secundario para jóvenes y adultos. Participaron docentes del CENS N.º 176 “José Margalot” y estudiantes que ya se encuentran aprovechando este beneficio.

Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación para jóvenes y adultos que no pudieron acceder o culminar sus estudios, este miércoles se firmó un nuevo convenio del programa “E.S. Posible – Educación Secundaria en Servicio”. El acuerdo fue rubricado por la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Daniela Cristina López, y el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Dr. Oscar Herrera Ahuad.

La iniciativa, que cuenta con la participación activa de docentes del CENS N.º 176 “José Margalot” como aula satélite, busca ofrecer oportunidades reales de terminalidad educativa para personas que trabajan o que, por diversas razones, se vieron imposibilitadas de concluir el nivel secundario.

“El beneficio es para ustedes, para sus familias, para su crecimiento”, expresó Herrera Ahuad al dirigirse a los alumnos presentes. “Ustedes viven acá, esto forma parte de su vida diaria, esto forma parte de un apéndice de la casa donde están, y también este lugar tiene que servirles a ustedes como expectativa para crecer, para desarrollarse, para poder terminar una secundaria y después pensar en un estudio de grado para la gente que se recibe. Después de acá podrán salir técnicos, técnicos superiores, universitarios”.

El titular del Poder Legislativo remarcó que la educación debe estar al alcance de todas las personas, más allá de su edad o trayectoria. “Nosotros tomamos esto como algo fundamental en la formación humana. Queremos no solo que la Legislatura, sino que la administración pública vaya adquiriendo mayor seriedad en algunas cuestiones. Nosotros debemos siempre bregar para que los jóvenes o no tan jóvenes que tuvieron la oportunidad de empezar y no tuvieron la oportunidad de terminarlo, lo puedan hacer”.

En ese sentido, recordó su experiencia personal como funcionario y la importancia de que las leyes incluyan a todos. “Me acuerdo cuando trabajaba con la Ley de Salud, por ejemplo, donde nos encontrábamos con gente que no había ni siquiera terminado la primaria, ni siquiera la secundaria, y la Ley de Salud lo pudo incluir a todos. Y con el tiempo, esa Ley de Salud fue dándole la posibilidad de ir formándose y categorizando a cada uno, y dándole también la posibilidad de ganar un poquito más”.

Herrera Ahuad también hizo referencia al impacto a lo largo del tiempo: “Me acuerdo que en ese tiempo, cuando discutíamos la cuestión financiera del ministerio, tanto para los que no tienen primaria, y bueno, ¿cuántos son? Ponele 100. Y los que no tienen secundaria, ahí hay 1.000. Bueno, al año siguiente, ¿cuántos son los que no tienen primaria? 20 ya. Y hoy te encontrarás en un lugar donde ya todo el mundo tiene secundaria completa. Entonces, sin duda, quien ha pasado por sistemas de estudios básicos, primaria, secundaria, y también los universitarios, se da cuenta la importancia que tiene”.

“La vara tiene que ir siempre elevándose un poquito más, y los responsables son ustedes”, expresó. “Esto es de ustedes. Los artífices de esto, del logro de terminar la secundaria son ustedes. No es para nosotros. Es para ustedes mismos, pero a su vez también para que esta Cámara de Representantes cada vez tenga mayores personas formadas en esto. Y tengan mejores posibilidades. Después, de acá saldrá un abogado, acá saldrá un escribano, acá saldrá un contador. Y estarán sentados en el lugar del contador”.

El presidente de la Cámara también puso en valor el trabajo conjunto entre instituciones: “Es importante que cuando uno toma decisiones, encontrar la contraparte que también piense, no es igual, pero que entienda la importancia que tiene la formación activa de estos recursos”.

Y concluyó: “Esté quien esté como diputado, esté quien esté como presidente, tiene la responsabilidad de acompañar, porque es la decisión de vida que han tomado ustedes. Y nosotros tenemos que acompañarlos. Y eso es despojarse de todos los egos, y por sobre todas las cosas, pensar en que la vara tiene que ir siempre elevándose un poquito más”.

Por su parte, la presidenta del CGE, Daniela Cristina López, resaltó la importancia de construir oportunidades educativas vinculadas con las realidades del contexto actual:

“Estamos realizando todas estas articulaciones con diferentes organismos para generar ofertas académicas con pronta salida laboral y formación de calidad”, señaló.

Y agregó: “De esta manera fuimos generando espacios de articulación y firma de convenios donde hay equipos de trabajo comprometidos con la educación y sobre todo con el objetivo de dar a las personas una fuente laboral pronta y con una calidad de formación acorde a las necesidades y realidades que tenemos en este momento como demanda social”.

El convenio se enmarca dentro de una política pública inclusiva, orientada a garantizar que el derecho a la educación sea una realidad concreta para todas las personas.