Duras críticas desde FM Show al empresario de Posadas que se enganchó a la luz y debió pagar una millonaria multa por el hurto de energía

Durante cuatro años, una mansión de un reconocido empresario de Posadas se abasteció ilegalmente de electricidad. Tras una denuncia vecinal, Energía de Misiones confirmó el fraude, impuso una multa de $25 millones y el acusado reconoció la maniobra. La Justicia aún no recibió denuncia penal. La información se conoció el pasado viernes. Al respecto, Alejandro Barrionuevo, periodista de la emisora de la capital provincial, lanzó duras críticas hacia el propietario de la lujosa mansión al que calificó de “enganchadito de la luz”.

Audio: FM Show

Un caso que desató indignación entre vecinos del barrio privado Puerto Laurel, en Posadas, tuvo como protagonista a un reconocido empresario del transporte de cargas y encomiendas, tal como adelantó este medio.

En palabras del periodista Alejandro Barrionuevo en FM Show, “agarraron a un enganchadito de la luz, que venía robando millones y millones de pesos todos los meses durante cuatro años. Todo comienza cuando vecinos de este barrio, vecindario importante donde hay muchos empresarios del transporte de cargas, abogados del transporte de pasajeros también, descubren que una lujosa mansión tenía los aire acondicionados encendidos permanentemente, que las luces no las apagaban, que parecía una pista de aterrizaje paralela en Posadas -por la luminosidad-, sospechan que uno de sus vecinos les estaba robando luz”.

Ante las sospechas, los residentes solicitaron una inspección técnica por parte de Energía de Misiones que confirmó la existencia de una conexión directa a la red troncal de distribución eléctrica: “A alguien le sacaron la escalera y ahora te voy a explicar por qué le sacaron la escalera”, lanzó el conductor dirigiéndose a su colega y a la audiencia.

“Descubren que esta lujosa mansión estaba alumbrada desde hace años por una conexión directa. Los vecinos sospechaban que se estaba surtiendo de los medidores de todos”.

Según Barrionuevo, la propiedad en cuestión pertenece a Javier Horianski, quien al momento de la inspección intentó amedrentar al personal de EMSA: “Salió amenazando hablando de los contactos que tenía. Sin embargo, la empresa dice que lo intimó a regularizar y a pagar la multa. Tuvieron 24 horas para pagar 25 millones de pesos de multa y a partir de ahí va a haber un recálculo después de ponerse duro y de invocar los contactos que tenía en ‘el Olimpo’. Finalmente este empresario permitió el ingreso a la vivienda y al tablero eléctrico y admitió la maniobra ilegal, firmó un plan de pago. la cosa no está fácil”, lanzó irónicamente.

“Dicen que eso dejó la denuncia penal sin efecto… ¿Yo pago y el robo no existió? Robo un banco, después voy y devuelvo y acá no pasó nada, ¿y qué hacemos con el montón de enganchaditos que no tienen para morfar? Esto no es pretexto, sigue siendo robo de energía pero hablemos de volúmenes también… Todavía falta saber cómo van a calcular y cómo se van a pagar los cuatro años de enganche”, completó.

Respecto a la reacción de los vecinos del barrio, contó: “¿Están calientes los vecinos del barrio Laurel? Claro, porque inicialmente todo comienza con una denuncia de: ‘Nos se está robando energía a nosotros’”.

En otro tramo de su editorial, Barrionuevo, se refirió a los bienes que se le adjudican a este empresario posadeño. “Me mandan fotos; yo ya lo sabía pero gracias por mandarme las fotos de la lujosa Ferrari de color roja con la que fue visto paseando por Posadas en su momento. ‘yo se la hice comprar por 110 o 130 mil dólares’, me dijo un amigo de él en su momento tratando de justificar la compra. Por entonces la habían fotografiado esta Ferrari con un sonido inconfundible en Uruguay y Buchardo, muy cerca de donde está la empresa y después la vieron paseando también por la costanera. También hay un avión privado que pertenecería al mismo empresario, le atribuyen también un lujoso barco, pero no tenía para pagar la luz”, disparó.

Además, aseguró que Horianski habría tenido un rol clave durante la pandemia, como responsable del transporte refrigerado de vacunas contra el COVID-19. El periodista incluso mencionó un depósito montado sobre la avenida López y Planes para ese fin.

Por ahora, Energía de Misones impuso una multa económica, pero no trascendió si avanzará una causa penal, de acuerdo a lo conocido hasta el momento. No obstante, el periodista de FM Show no escatimó sus críticas. “ ¿Cuánto va a terminar pagando finalmente este personaje? Eso ocurrió el fin de semana. Está muy buena la casa que tiene dentro de ese barrio privado. Entonces, no pagás la luz, pero sí paseás en Ferrari, tenés avión privado, un barco, una lujosa mansión te quedaste con el negocio en exclusividad del monopolio del transporte multimillonario de las vacunas”, cuestionó.

“Pero para pagar la luz no te da y claro dicen que la luz es tan cara en millones que ahorrándotela te podés comprar todo ese tipo de bienes”, cerró.

