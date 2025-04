Comenzó el curso “Crimen Organizado y Delitos Transnacionales”, destinado a las fuerzas de seguridad de Misiones

Con el objetivo de fortalecer la formación de los efectivos en la lucha contra las organizaciones criminales y los delitos de alcance internacional, se inauguró el curso sobre Crimen Organizado y Delitos Trasnacionales en el auditorio de la Universidad de las Fuerzas de Seguridad – Sede Policía, en el barrio Miguel Lanús de Posadas. El curso contará con la valiosa participación de destacados profesionales en materia de seguridad y justicia.

El encargado de iniciar el curso fue el juez federal de Oberá, Gallandat Luzuriaga, quien expresó: “Es una iniciativa conjunta entre distintos organismos de la provincia, de la justicia, particularmente la Policía de la Provincia de Misiones. La idea es dar a conocer a los agentes de la Fuerza, a trabajadores de los juzgados y de la justicia tanto federal como la justicia de instrucción ordinaria de la provincia, sobre el crimen organizado y los delitos transnacionales”.

Puntualmente, previo a dar comienzo al primer módulo del curso, el juez anunció a Misiones Online: ”Voy a tocar lo que son delitos económicos, que quizás es algo que es muy difícil de investigar en la justicia porque no son delitos de flagrancia, no son delitos en los cuales uno pueda, a través de la actuación policial, descubrirlos en una primera instancia, sino que se necesita una investigación profunda que incluye a múltiples actores, personas especializadas en materia de ciberdelicuencia, en materia de contabilidad, también en todo lo que tenga que ver la investigación ahora de delitos vinculados a las redes informáticas. Es muy interesante de poder abordarlo en esta primera instancia, sobre todo porque los delitos económicos tienen que ver con evitar que el delito tenga rédito. Si nosotros logramos incautar los bienes provenientes de los delitos, vamos a lograr desfinanciar a las organizaciones y, por ende, lograr que no se incrusten en nuestra sociedad bandas violentas o organizaciones criminales que provoquen situaciones contrarias al Estado de Derecho”.

Por otro lado, el juez federal detalló las modalidades delictivas que se abordan a lo largo del curso: “Están vinculados al lavado de activos, a los delitos tributarios y todo lo que tenga que ver con la incautación de bienes provenientes de los delitos económicos. Lo que es el lavado de activos tiene que ver con la informalidad que se utiliza para tratar de blanquear los bienes, los activos que se obtienen a través de la comisión de otros delitos, narcotráfico, contrabando, trata de personas, fraudes en general, que se obtienen de esos delitos para luego volcarlos al circuito lícito o legal del comercio y las finanzas. Entonces, la idea de atacar ese tipo de delitos, permite desfinanciar a las organizaciones criminales y permitirnos, como tenemos hasta ahora en el día de hoy, por suerte y ojalá continúe, una sociedad en la provincia de Misiones pacífica y en la cual existe el Estado de Derecho, porque afecta a las instituciones públicas y el cumplimiento de la ley y que el delito no tenga rédito”

Por otro lado, hizo referencia a la situación de Misiones: “Así como toda la República Argentina, es un delito el lavado de activos puntualmente, que está en auge, en crecimiento y también las investigaciones, están muchísimas investigaciones en trámite, todavía iniciándose. De hecho, la última modificación de esta ley fue en abril del año 2024, el año pasado, que aumentó los montos mínimos para ser considerado delito a 150 salarios mínimos vitales y inmóviles e incorporó otras conductas vinculadas con el lavado de activos. Delitos tributarios, puntualmente, eso sí tiene mayor antigüedad y lo que tenga que ver con el recupero de activos es también otra cuestión. En ese sentido, la Argentina forma parte de compromisos internacionales vinculados al recupero de activos, que se está trabajando fuertemente. Hay proyectos de ley para unificar, se llama Bien Restituido, una iniciativa italiana que sirvió para la lucha contra el crimen organizado, en el caso de ellos las mafias y se quiere implementar algo parecido en la Argentina. De todas maneras, contamos ya con elementos y yo creo que es la manera más efectiva de luchar contra cualquiera de los delitos que se puedan dar en nuestra situación de frontera, contra bandos, narcotráfico, que por suerte todavía es de paso, pero también hay consumo local, y todo lo que tenga que ver con cohecho o corrupción y eventualmente delitos de trata de personas”.

“La organización Interfuerzas es fundamental para combatir el delito transnacional”

El Ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, destacó la necesidad de este tipo de iniciativas: “Hay capacitaciones y capacitaciones. Algunas son muy reiterativas y hay otras como esta, que es una clase donde un juez federal disertó sobre una problemática que va evolucionando permanentemente. Es una temática compleja, se va permanentemente actualizando porque el delito se va permanentemente actualizando mutando. Es un delito transnacional organizado y nosotros como Fuerza de Seguridad provincial y las fuerzas federales, la Justicia provincial y los jueces federales tienen que estar organizados para combatir el crimen organizado. Si estamos todos organizados, dispersos, es muy difícil de hacerlo”.

Asimismo, Pérez se refirió a las conversaciones mantenidas con el juez federal Gallandat Luzuriaga: “Hay una voluntad firme de formalizar ciertas cuestiones que hacen a la inteligencia, que se comparte a través de grupos de trabajo policiales, federales y provinciales. Formalizar en una mesa, como alguna vez fue, para tener una información mucho más certera, precisa y canalizada en todos los ámbitos necesarios”.

Además, el ministro resaltó la situación particular de la región en la que se encuentra la provincia de Misiones: “Dentro de esa cuña entre Brasil y Paraguay, afortunadamente el delito no repercute tanto como en Paraguay y en Brasil, que son más violentos, son mucho más agresivos y más constantes. Eso es un trabajo que tenemos que seguir reforzando para que esa frontera que es muy vasta no sea permeable a lo delictual”.

En este sentido, Pérez resaltó que la seguridad de las fronteras depende “del trabajo permanente, diario, cotidiano y de actualizarse, de formarse y de capacitarse. El delito va mutando y uno tiene que ir actualizándose, capacitándose, dando recursos desde la política de seguridad. Nosotros damos y brindamos los recursos que son solicitados por las fuerzas de seguridad dentro de las posibilidades que tiene la provincia para poder afrontar este tipo de flagelos”.

“Para el delincuente no hay fronteras, para nosotros tampoco”

El Jefe de la Policía de Misiones, Comisario General Sandro Martínez, también resaltó la relevancia del curso para la institución: “Hoy es un día importante, es un día estratégico para la institución policial. Nosotros damos apertura a un curso de capacitación con todas las fuerzas federales que operan acá en la provincia, Gendarmería, Prefectura, PSA, Policía Federal. La idea es justamente trabajar en lo que tiene que ver con la cooperación y la colaboración y que podamos trabajar en forma de equipo, en forma conjunta, para darle respuesta a la gente sobre todo. Así que para nosotros sí es un día importante, esto va a tener cinco módulos. El auditorio de la universidad está lleno y tenemos más de 400 personas en línea que están asistiendo en forma virtual a este curso”.

Además, Martínez se refirió a la inversión en tecnología y la competencia de la policía provincial: “La policía, la institución policial, la provincia de Misiones, hace tiempo que está invirtiendo lo que tiene que ver con tecnología. El tema del crimen organizado y los delitos transnacionales son de competencia federal; pero la policía de la provincia tiene una competencia per se. Tenemos el monopolio de la seguridad pública en la provincia de Misiones y por lo tanto tenemos que estar a la altura también para darle respuesta a la gente”.

Sobre los tipos de delitos abordados en la capacitación, el Jefe de Policía detalló: “El primer módulo son los delitos económicos, que va a estar disertando el doctor Gallandat. Y durante el transcurso del curso se va a tratar distintas temáticas, como el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y los delitos transnacionales. Nosotros entendemos que para el delincuente no hay frontera y para nosotros tampoco debe haber frontera. El delincuente no distingue el color de un uniforme y por lo tanto, mientras más juntos estemos las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, creo que los resultados van a ser mucho mejores”.

Asimismo, Martínez informó sobre la duración del curso: “Esto se va a extender todo el mes de mayo, o sea que la última clase va a ser en la última semana de mayo”.