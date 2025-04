Otoño en Misiones: se disparó la venta de antigripales y laboratorios registran faltante de tés descongestivos

Con la llegada de las temperaturas otoñales, se disparó el consumo de antigripales y caramelos antibióticos en las farmacias de Misiones, al igual que la demanda de inhaladores, gotas para nebulizar y antialérgicos, según Vania Ilchuk, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones (COLFARMA). En este contexo, advirtió que productos como los tés descongestivos escasean.

Audio: Santa María de las Misiones

Según Ilchuk, apenas comienzan los “primeros frescos o cambios de temperatura”, la gente busca alivio para las molestias típicas de esta época. Esto provoca un aumento en la venta de “antigripales”, “caramelos antibióticos, esos caramelos para la garganta porque la garganta es lo que más sufre porque uno no deja de consumir cosas frías”, detalló.

Además, la presidenta de COLFARMA señaló un incremento en la demanda de “toda la línea de salbutamol, todo lo que es paff, gotitas para nebulizar para aquellos que tienen patologías crónicas que con estos cambios de temperatura por ahí este le empiezan a afectar” y de “toda la parte de antialérgicos”. Sobre estos últimos, aclaró que si bien la demanda existe todo el año, “el tema de las alergias se acentúa en estas épocas o en las épocas de primavera”.

En este marco, Ilchuk advirtió sobre un problema particular: “La demanda de antigripales subió un montón y toda la parte de tecitos descongestivos”. En este sentido, señaló: “Con eso estamos teniendo un poco de problemas porque está habiendo faltas de laboratorio de todos los de todos los productos de todas las líneas”.

Ilchuk explicó con respecto a la disponibilidad específica del té descongestivo: “Está costando un montón conseguir. Aparte la gente este es muy marquista, hay un tipo de té que sí o sí lo quiere y de ese tampoco se está consiguiendo que es un producto que tiene un unguento también para frotarse, eso tampoco se está consiguiendo, ni el jarabe nada de esa línea. La marca vick está costando un montón conseguir y después como ante la falta uno quiere tener otros como alternativas, eso también empezó a entrar en falta. Ahora prácticamente estamos todas las farmacias más o menos a la caza cuando aparece la droga en stock va todo el malón a comprar para poder por lo menos tener algo para ofrecer porque está muy difícil conseguir”.

Ante la dificultad para encontrar los “tecitos comerciales”, se consultó sobre posibles reemplazos. Ilchuk sugirió una alternativa tradicional: “Un buen té con limón miel y una bayaspirina y acuéstese a transpirar un rato, tapate y cambiate tres veces a la noche”, explicó. Asimismo, sostuvo que los tecitos industrializados contienen “miel limón paracetamol y un descongestivo”, por lo que el preparado casero carecería únicamente del descongestivo.

Con respecto a la venta de antigripales, la farmaceutica aclaró que “estos productos son todos de venta libre”. Por lo tanto: “No habría necesidad de una receta médica una prescripción”.

No obstante, destacó la labor del farmacéutico al señalar que en su farmacia pregunta al cliente “para vender un antigripal, por ejemplo, si es hipertens, para ver qué tipo de antigripal le doy si le doy con algún descongestivo o no, porque puede aumentar un poquito la presión le recomiendo que por ahí esto le puede dar un poquito de sueño o sea va esa recomendación. No se da por nada más, a pesar de que sea de venta libre y no necesito una prescripción”.

Ante la consulta sobre si recomienda a los ciudadanos abastecerse de estos productos: “Siempre está bueno tener una tabletita de paracetamol o una tabletita de algo para el estómago porque son cosas que que suceden a diario”, opinó Ilchuk.

Sin embargo, Ilchuk reconoció que la situación económica actual modificó los hábitos de compra: “Antes venían a la farma y te decían: me voy a hacer mi botiquincito mensual y te compraba una tabletita de de algo para la panza este algún descongestivo alguna cosa y te hacía su botiquín ya tenía preparadito”.

“Esa compra de hacerse el botiquincito mensual quedó en el recuerdo porque la gente compra lo que necesita, los bolsillos no están dando para ese tipo de consumo y eso repercute mucho” en las ventas, ya que “las farmacias estamos muy complicadas en el tema de las ventas este ha bajado mucho las ventas sobre todo en estos meses los primeros meses del año fue muy complicado para la farmacia”, completó.

De este modo, Ilchuk estimó que armar un botiquín básico hoy en día rondaría los “alrededor de un 20,000 pesos más o menos”.