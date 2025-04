Supermercadistas posadeños destacaron que los proveedores anularon los “aumentos preventivos” y retrotrajeron los precios a los valores previos al fin del cepo

Tras la reciente salida del cepo cambiario y la incertidumbre que generó la variación del dólar, los supermercadistas de Misiones recibieron listas de precios con aumentos preventivos de hasta un 10%. Sin embargo, estos incrementos se retrotrajeron pocos días después.

Lucas Kerps, gerente de Súper Kerps, explicó que el mismo día de la medida económica comenzaron a llegar listas de precios con incrementos: “Sí, hubo listas prácticamente de manera inmediata. Se mueve el dólar, se mueven los costos. Argentina es un país que tiene una economía relativamente debilitada. Entonces, cuando hay impactos en el tipo de cambio, cuestiones arancelarias y demás, enseguida se nota”.

Pese a los nuevos valores que enviaron los proveedores, Kerps detalló que decidieron no trasladar los aumentos al consumidor: “Nosotros la tomamos con pinzas, sabíamos que encima era una semana corta, decidimos no tocar los precios en Super Kerps, los precios al público no variaron en nada, cosa que sí sucedieron con los costos”.

Y remarcó que esa decisión fue acertada: “Cuando empezó a estabilizarse el dólar, resulta que, en vez de subir, el dólar bajó. Eso hizo que recibamos la buena noticia de que todos los aumentos y los preventivos aumentos habían quedado sin efecto”.

Consultado sobre los productos que registraron estas variaciones momentáneas, señaló: “Los principales fueron productos de limpieza, elementos plásticos, papeles higiénicos también. Hemos tenido esas noticias de aumentos que después se retrotrajeron prácticamente al 100%”. Y aclaró: “No influyó en la góndola, que eso es lo que más importa. Pensando en nuestros clientes, en los consumidores posadeños y de Misiones, no hubo movimientos”.

En la misma línea se expresó Nelson Lukoski, propietario de supermercados Nelson, quien indicó que “el primer lunes después de la salida del cepo las grandes multinacionales, más que nada las aceiteras, la de limpieza y las papeleras, enviaron listas nuevas con un 10% de aumento. No lo tomamos en cuenta porque era muy apresurado, no creíamos tampoco que era un aumento correspondiente, una especulación como ha sido siempre por parte de los grandes monopolios”. Según Lukoski, al no validar esos aumentos, “el día jueves ya dos de ellas mandaban la anulación de las listas”.

Ambos comerciantes destacaron la importancia del compromiso del sector para evitar aumentos injustificados. Lukoski remarcó: “Considero que también va a ser parte del compromiso de los comerciantes de no remarcar sus precios sin tener un aumento fehaciente”. Y añadió que “lo que va a determinar que los precios no aumenten es la conducta del consumidor. Venimos incentivando a los consumidores para que no compren aquellos productos que consideren que tienen un aumento excesivo”.

Sobre las expectativas a futuro, Kerps sostuvo que “vamos a tener una mitad de año prácticamente con una inflación cero, creería que podemos llegar a tener unos índices inflacionarios muy, muy bajos hacia mitad de año en adelante”. En tanto, Lukoski consideró que “todos tenemos que ajustarnos y lograr realmente una estabilidad donde se pueda trabajar tranquilamente y donde el consumidor vea una recuperación un poquitito de su poder de compra”.

Ambos supermercadistas coincidieron en que se están dando señales alentadoras, con mayor responsabilidad tanto desde la industria como del comercio, lo cual podría derivar en un panorama de precios más estables para el segundo semestre del año.