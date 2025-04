El emotivo testimonio de un joven misionero que conoció al Papa Francisco: “Todo lo que hice en estos diez años estuvo influenciado por ese momento”

Lucas Adrián García, licenciado en Gestión de Políticas Públicas y teólogo, oriundo de Leandro N. Alem, compartió su emotivo recuerdo del encuentro que tuvo con el papa Francisco cuando tenía apenas 17 años. Hoy, desde Moscú, rememoró aquella experiencia que lo transformó para siempre.

En 2014, cuando cursaba el último año de la secundaria en el Presbiterato Nº 3 de Leandro N. Alem, Lucas Adrián García fue seleccionado junto a otros cinco jóvenes argentinos para mantener una audiencia privada con el papa Francisco en la Residencia de Santa Marta, en el Vaticano. El encuentro se dio en el marco de un programa impulsado por la fundación Scholas Occurrentes, promovida por el propio pontífice, y el Ministerio de Educación de la Nación.

“Yo tenía 17 años, era el último mes de mi escuela secundaria y tuve la experiencia de conocer al Papa Francisco”, recordó Lucas. “Fue mi primer viaje al exterior, no tenía pasaporte, y fue un shock incluso para mi iglesia, porque vengo de una comunidad protestante. Creo que fue Dios quien preparó todo para que esto se diera así”.

El joven fue el único representante de Misiones en aquella comitiva. Durante la audiencia, los estudiantes presentaron al Papa un conjunto de propuestas elaboradas por jóvenes de todo el país, enfocadas en la inclusión social, los derechos humanos y la paz. Francisco los escuchó atentamente durante dos horas, en un encuentro que, según Lucas, estuvo marcado por la calidez y la cercanía del pontífice.

“Lo que me marcó fue el hecho de no ser católico y tener la oportunidad de reunirme con el líder de la Iglesia Católica. Y no solo reunirme, sino que él nos escuchó de verdad”, contó. “Estábamos en ronda, tomando mate con él. El protagonismo era de los jóvenes, y eso fue muy significativo”.

A la emoción del encuentro se sumó el reconocimiento que recibió a su regreso: fue declarado “Joven Distinguido de la Ciudad” por el Concejo Deliberante y el intendente de Alem. “Me acuerdo que me entregaron la distinción junto a un militar con 50 años de carrera, y él me dijo: ‘Tuve que esperar 50 años para esto y vos estás acá’. Hasta hoy me acuerdo de ese momento”, rememoró entre risas con humildad.

El Papa también le compartió una anécdota personal: “Cuando me presenté como misionero, me contó que había visitado Misiones cuando era joven, como parte de su formación como sacerdote jesuita. Incluso mencionó las ruinas jesuíticas. Eso me emocionó mucho”.

A una década de aquel encuentro, y tras conocerse la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, Lucas reflexionó sobre el impacto que tuvo en su vida: “Esa experiencia me marcó profundamente. Todo lo que hice en estos diez años estuvo influenciado por ese momento”.

Hoy, Lucas reside en Moscú, donde continúa trabajando en espacios de diálogo interreligioso y políticas públicas con enfoque social. Su testimonio no solo honra la memoria de Francisco, sino que también transmite su mensaje de unidad, amor y compromiso con el otro.

“El Papa hablaba del amor, pero no solo lo decía, lo demostraba con el ejemplo. Nos animó a salir de nosotros mismos, a no quedarnos encerrados en estructuras. Su frase ‘hagan lío’ no es solo un lema, es una invitación a transformar el mundo desde donde estamos”.

Y concluyó con un mensaje para los jóvenes:

“El simple hecho de soñar nos motiva. El Papa inspiró a una generación. Su legado no muere, vive en cada joven que hoy sigue creyendo en un mundo mejor”.