Marcelo Moretti rompió el silencio tras el escándalo en San Lorenzo: “Me quieren hacer una cama”

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, rompió el silencio tras la escandalosa difusión de una cámara oculta en la que se le acusa de recibir una coima para fichar a un juvenil para el club. En una entrevista exclusiva con el programa Presión Alta de TyC Sports, Moretti negó las acusaciones y las calificó como una «donación», asegurando que es víctima de extorsión. Además, destacó que tomará medidas legales para defender su honor y su gestión en la institución.

Moretti aseguró que las acusaciones en su contra son parte de un complot en su contra. «Hay gente que me quiere hacer una cama, desde el año pasado me están extorsionando», afirmó el presidente del club azulgrana. En su defensa, añadió: «Voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencia y administración infiel. Me voy a presentar ante un juez porque no tengo ningún vínculo con este caso». El mandatario detalló que el dinero mostrado en el video fue recibido, pero aseguraba que inmediatamente fue ingresado a tesorería, lo que, según él, demostraba que no se trataba de una coima.

El video, grabado en marzo de 2024, muestra a Moretti y a María José Scottini, dueña de medios de comunicación de La Plata, en una conversación sobre una supuesta «donación» para el club. Según Moretti, la mujer fue presentada con el objetivo de gestionar un convenio digital con San Lorenzo. «Esta persona me la traen para hacer un convenio digital con San Lorenzo, ahí me cuenta que el hijo está en el club», explicó. «Lo que yo recibí no fue una coima, sino una donación, porque el dinero fue depositado en el club», insistió Moretti, quien reiteró que el dinero fue tratado de manera transparente.

El presidente también mencionó a los directivos de San Lorenzo, Lammens y Tinelli, a quienes señaló como posibles responsables de las acusaciones en su contra. «Lammens y Tinelli están detrás de todo esto», afirmó sin dudar. En cuanto a las motivaciones que podrían haber llevado a la difusión del video, Moretti consideró que el objetivo era «sacarme de San Lorenzo», dado el momento político positivo por el que atraviesa el club. «Si estuvo un año esta persona sin cobrar la plata y de repente, en el mejor momento político del club y de la gestión de Moretti, aparece el video, es porque es político», sostuvo.

Al ser consultado sobre si consideraba la posibilidad de renunciar al cargo, Moretti fue tajante: «¿Cómo voy a renunciar? Jamás voy a renunciar, con todo lo que trabajé, con todo lo que hice en el club y todo el dinero que tengo invertido, tanto yo como el vicepresidente Navarro y la gente que nos acompaña». Además, el presidente de San Lorenzo defendió la gestión en el club, afirmando que el club está pasando por un buen momento. «Es imposible que cualquier persona que agarre el club lo haga operativo nunca», afirmó, dejando en claro que no tiene intenciones de dimitir.

Los detalles sobre el video y la acusación

Moretti también abordó las especificaciones sobre el video que lo involucra, y confirmó que efectivamente la persona que aparece en la grabación, María José Scottini, es la misma que le fue presentada en marzo de 2024 para tratar un convenio digital. Asimismo, explicó que el hijo de Scottini estuvo en el club durante el periodo que se menciona en el video. A pesar de las dudas planteadas por la difusión de las imágenes, Moretti insistió en que las acciones realizadas fueron totalmente legales. «El segundo semestre, sí. No recuerdo los montos del balance, no tengo los papeles. Sería un error, pero están todos los papeles, no se preocupen», afirmó, restando importancia a las acusaciones relacionadas con el monto que se mencionaba en los balances del club.