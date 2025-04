El Gobierno nacional echó a un funcionario que está involucrado en el escándalo por presuntas coimas en San Lorenzo

Francisco Sánchez Gamino, exdirector de Estudios para el Desarrollo Nacional, fue desvinculado de su cargo en la madrugada de hoy, después de verse involucrado en un escándalo relacionado con presuntas coimas que comprometen a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo.

Sánchez Gamino, quien ocupaba un puesto de tercera línea en la Jefatura de Gabinete de la Nación, no formaba parte de la estructura del gobierno al momento de ser grabado en la cámara oculta que reveló el programa Telenueve Denuncia, entre abril y mayo de 2024. Sin embargo, tras la difusión del video, donde aparece como parte de una conversación en la que Moretti supuestamente recibió 25 mil dólares a cambio del fichaje de un juvenil para las inferiores del club, el Gobierno Nacional decidió su desvinculación inmediata.

El exfuncionario dependía de la Subsecretaría de Articulación Institucional de Asuntos Estratégicos, dirigida por José Luis Vila. En respuesta al escándalo, los responsables de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, optaron por apartarlo del cargo.

Fuentes cercanas al Ministerio del Interior indicaron que “Sánchez Gamino no tenía ninguna relación formal con el club de Boedo ni desarrollaba tareas vinculadas al Gobierno en ese ámbito”. Según estas fuentes, el vínculo del exfuncionario con Moretti se limitaba a una recomendación realizada el año pasado.

Este escándalo, que involucra a altos dirigentes de San Lorenzo, ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública y en el ámbito político, poniendo en duda la transparencia de algunos procesos dentro del fútbol argentino.

Escándalo en San Lorenzo y una cámara oculta de por medio: denunciaron al presidente Marcelo Moretti por recibir dinero a cambio de fichar a juveniles

Una grave denuncia sacude el ámbito futbolístico y político en Argentina. El programa TNL Denuncia, emitido por Canal 9, divulgó un informe titulado “Plata Negra” en el que se muestra al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, presuntamente involucrado en un acuerdo económico ilícito a cambio del fichaje de un juvenil para las inferiores del club.

A través de una grabación realizada con cámara oculta, se escuchan audios y se ven videos que comprometen a Moretti en un supuesto pago por el fichaje de un joven futbolista, lo que ha generado una fuerte repercusión en el fútbol argentino.

En las imágenes, se observa una conversación privada entre el presidente de San Lorenzo y la madre de un juvenil, en la que se discutiría un acuerdo de pago por el fichaje del jugador. Según el informe, en un momento de la charla, Moretti, aparentemente con total naturalidad, menciona: «Hablen como si esto fuera un negocio», y poco después se escucha una referencia a una suma de dinero: «Los chicos me dijeron ‘no sé qué, 25 mil dólares’». En la misma línea, el presidente del club de Boedo discute los detalles del trato con la madre del jugador, quien parece estar dispuesta a cumplir con los requerimientos económicos. “No es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa. No es mi tema”, se oye decir a la mujer, mientras Moretti continúa negociando.

El acuerdo que se muestra en el video tiene como punto central una cifra de 25 mil dólares, que según la grabación sería entregada para asegurar el fichaje del joven futbolista. En una parte del diálogo, se escucha a la madre del juvenil afirmar: “Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares. ¿Está bien?”, a lo que Moretti responde: “25 mil”. Posteriormente, la conversación avanza, y la madre del jugador pregunta si la entrega puede realizarse en dos partes. «Bueno, y después en julio vemos los otros 15 mil. ¿O querés los 25 mil?», pregunta la mujer. A lo que Moretti responde que preferiría recibir el monto total antes, para proceder con el fichaje.

La difusión de este informe también revela la participación de un intermediario en la negociación. Se trata de Francisco Sánchez Gamino, quien, según el programa, es un funcionario de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Gamino, quien ocupa el cargo de Director de Estudios para la Planificación Estratégica de la Dirección Nacional de Análisis y Estudios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, se encuentra involucrado en el acuerdo. En el informe, Gamino confirma que el presidente de San Lorenzo solicitó el pago de dinero en su presencia: “Marcelo pidió la plata delante de ella y delante de ella la recibió. Nada, eso, así fue”, se le escucha decir. Además, Gamino manifiesta que el monto solicitado por Moretti le parecía excesivo: «Para mí, Marcelo pidió un montón. 25 lucas es un montón. Qué le iba a agregar yo arriba», expresa el funcionario.

El video también muestra un ambiente informal en el que se discuten detalles adicionales del fichaje, como el estado físico del joven futbolista. “Está desesperado por jugar… Yo quiero jugar a la pelota y si vos estás bien mamá, ya está, me dice”, se escucha decir a uno de los asistentes a la conversación. Asimismo, se hacen referencias sobre las condiciones del club, como las indumentarias entregadas a los jugadores y la organización de las fotos de los juveniles. “Hoy le sacaron a todos las fotos con la ropa nueva, afuera del club”, señala uno de los presentes en la grabación.

El escándalo ha provocado una gran conmoción tanto en el fútbol como en el ámbito político, ya que Moretti asumió la presidencia de San Lorenzo apenas en diciembre de 2023, después de ganar las elecciones con el 36% de los votos. Anteriormente, Moretti había sido vocal en la institución, hasta que presentó su renuncia en septiembre de 2021 y luego se lanzó como candidato a presidente. En todo este tiempo, no se ha emitido ninguna declaración pública por parte de Moretti ni del club en relación con la denuncia.

En medio de la controversia, el gobierno nacional también tomó medidas respecto al funcionario involucrado. En la mañana de este martes, Francisco Sánchez Gamino fue despedido de su cargo en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta decisión fue tomada tras la difusión del informe y las implicaciones que tiene la grabación en su relación con el club de San Lorenzo.

El programa TNL Denuncia incluyó además una segunda grabación en la que se abordan más detalles sobre el estado físico de los jugadores y se reitera la solicitud de que el joven futbolista sea fichado. Este segundo registro evidencia cómo se maneja internamente el proceso de selección de los juveniles y cómo se discuten aspectos personales y económicos en este tipo de transacciones.

Hasta el momento, la situación sigue sin resolverse de manera oficial. El club de San Lorenzo no ha emitido un comunicado respecto a la denuncia, lo que aumenta la tensión en torno al futuro de su presidente, Marcelo Moretti. La grabación y los testimonios expuestos en el informe de Canal 9 no solo ponen en duda la ética del dirigente, sino que también dejan al descubierto prácticas que, de confirmarse, mancharían la reputación del club y sus procedimientos en el desarrollo de jóvenes futbolistas. La investigación sigue su curso, y el caso promete continuar siendo uno de los temas más candentes del fútbol argentino.

