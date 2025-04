Con más de 300 jugadores, Posadas fue sede del Torneo Nacional de Fútbol Silencioso: “Para los chicos fue algo soñado”

El Torneo Nacional de Fútbol Silencioso se llevó a cabo en ciudad de Posadas desde el viernes 18 de abril y finalizó el domingo 20. Congregó a equipos de diversas provincias del país. El campeonato organizado por la Federación Argentina de Fútbol Silencioso (FAFS) contó con el apoyo de la Municipalidad de Posadas, la Secretaría de Deportes y el Consejo Provincial de Discapacidad, se propuso visibilizar el deporte adaptado y promover la inclusión.

La inauguración y la presentación de los participantes tuvo lugar el dìa jueves en el Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann. Mientras que las instalaciones del Club Crucero del Norte oficiaron como sede principal de la competencia.

Alba Olivera, coordinadora de la Asociación de Sordos Misiones (ASMI), participó en el programa Más Allá de las Barreras que se transmite por Misiones Online y con respecto a esta competencia contó: “Se venía gestando hace un año. Este fue el 38º que se realiza. Todos los años se realiza en cada provincia. El año pasado fue en La Rioja, los chicos viajaron hasta La Rioja. Le propusieron realizar el torneo desde la Federación Argentina de Fútbol Silencioso, avalado por la AFA. Esto no es un juego de potrero, no es cualquier fútbol, sino que es algo serio, y a nivel nacional hay varias provincias involucradas. En este caso hubo 8 provincias, y de las cuales una se tuvo que bajar. La Rioja no pudo conseguir este traslado para los chicos, para que vengan, pero de las demás vinieron Córdoba, San Juan, Santa Fe, estuvieron presentes. Había que presentar un proyecto de lugar adecuado para que se realice este tipo de deportes, este encuentro que es mucha gente, hay que albergar mucha gente, y tiene que dar las condiciones”.

Con respecto a la cantidad de participantes, Olivera estimó que participaron casi 300 personas:“Son 8 provincias, cada provincia vino con su equipo, algunos 27, otros 25, otros 26 personas”.

De esta manera, Olivera relató los orignes de la participación provincial en estos certámenes y cómo la provincia de Misiones se postuló y resultó elegida como sede para esta edición: “Los chicos siempre están viajando, viajando para estos eventos, y en el 2015 fuimos campeones. En el 2015 fue donde empezamos con esto, a viajar, a participar de estas grandes ligas, porque antes jugaban entre equipos chicos. Salimos campeones, trajimos la Copa Challenger, nuestro nombre está en esa gran copa, Misiones Asmi. Los chicos se entusiasmaron y querían que Misiones represente a todo el país, nosotros podemos también. Le pidieron entonces a Dardo Romero, que es el presidente de Crucero del Norte, si podía sacar fotos y enviar. Sacaron fotos de todas las instalaciones y enviaron el proyecto a la federación. Se sortea, cada provincia envía lo que tiene, muestra lo que tiene para poder realizar esto. Cada provincia se postula. Misiones salió ganador, le gustaron lo que Misiones presentaba y le dieron ganador a Misiones”.

La organización de la competencia requirió un esfuerzo coordinado, según explicó Olivera: “Empezamos pidiendo el sitio con Tatiana Antúnez, le planteamos, le comentamos a ella, y ella se encargó de hablar con otra gente, con la municipalidad. Las instalaciones estaban, había que hacer los contactos, le envié los contactos a las delegaciones. Franco a full, con las llamadas, videollamadas, y con los demás se entiende, lengua de señas full, y yo con algunos delegados de las otras delegaciones, iba indicando y pasando los números para que se comuniquen con los hoteles, llamé a todos los hoteles de Posadas”.

Por otro lado, Olivera mencionó la participación del colegio de árbitros: “Justamente estaban dando el curso, que vinimos a capacitarlos, porque es distinto. O sea, todas son las reglas del fútbol normal, en este caso solamente no se usaba el silbato, no se usa la bandera como para señalizar las faltas. Tuvimos reunión en el Ministerio, todos han dado una respuesta favorable, y entonces al cerrar todo esto, nos quedamos tranquilos”.

En referencia a la logística, Olivera comentó: “Es difícil trabajar con los sordos, entenderse con los sordos, la comunicación con ellos.. Fallaban durante el torneo algunas cositas por ser la primera vez. Ellos mismos se van a dar cuenta ahora que se comprometieron en algo muy grande, sin experiencia, por ahí nos faltó infraestructura también, la logística pues lejos”, sostuvo sobre los miembros de la asociación.

Alba Olivera describió el significado del evento para la comunidad sorda: “Para los chicos fue algo muy soñado, y estaban muy emocionados, Franco, se largaba a llorar, y se le cruzaban los sentimientos, las emociones, que estaban viendo la final y que ellos no podían estar, pero es una experiencia, no siempre se gana, digo, las grandes ligas, los grandes equipos pierden en su propio estadio. River, por ejemplo, hizo una gran movida la otra vez y perdió, y nosotros que es la primera vez, hay que contar, digo, no tenemos director técnico y no tenemos preparador físico, ellos se preparan solos, eso es lo que tenemos que ver para el año que viene, se realizará en Salta”.

Con respecto al trabajo de la asociación, Alba Olivera comentó: “En realidad se fundó en el año 1999 y se legalizó en el 2000. Desde ahí vengo, arranqué con ellos en esa fecha, recuerdo que nos reunimos en la Escuela Especial 10 con algunos padres. Hoy miro hacia mi alrededor, hoy por hoy no tengo a nadie. Ninguno de los padres, no se involucran”. Inicialmente conformada por padres de personas sordas, la asociación se enfocó en actividades deportivas, principalmente fútbol.

Consultada sobre los avances en la inclusión de la comunidad sorda, Alba Olivera expresó: “Hubo un gran avance, se visibilizó más la necesidad de intérprete, que antes no había las carreras de intérprete, esa era de las otras cosas, y se incorporó más sordos en las administraciones públicas, se le da más cabida al sordo en las actividades, para que demuestren lo que saben. Con la ayuda de los intérpretes, hemos mejorado muchísimo, porque entonces el sordo se anima más, se siente más cómodo”. En este sentido, ensalzó la capacitación de los árbitros en lengua de señas durante los días previos al torneo.

En otro punto de la entrevista, Noelia Olivera opinó sobre la visibilidad de la comunidad sorda durante el evento: “Particularmente creo que sí, creo que cuando hay una movida así tan grande y siempre se recorre la ciudad, Misiones de por sí siempre se resalta por ser un buen anfitrión, creo que no solo en Misiones, sino en todas las provincias sigue haciendo falta mejoras respecto a la accesibilidad para personas con discapacidad, pero creo que nosotros como provincia venimos trabajando fuertemente para que esto cambie, ha habido un crecimiento importante y creo que también es importante lo que decía anteriormente respecto a la necesidad de más intérpretes y también que toda la sociedad estudiemos lengua de señas”.

En este contexto, Alba Olivera añadió sobre la experiencia de los visitantes: “Le estaban encantados por la vegetación, porque San Juan y esos lugares que son un poco desérticos, muy áridos, y estaban con el clima, muy contentos con el clima… el presidente de la federación agradeció, le encantaron el lugar, porque es todo verde, y justo nos tocó un clima espectacular, así que el cierre fue muy vertiginoso y hermoso, todo terminó en alegría y en aplausos. Terminó como nosotros queríamos que termine: bien”.