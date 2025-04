Posadas | Sindicato de taxis y remises en alerta, acusan a Uber y Didi de competencia desleal: “Exigimos igualdad de condiciones”

Alfredo Gamarra, secretario general del Sindicato de Taxistas de Misiones, expuso la postura del gremio respecto a las plataformas digitales de transporte como Uber y Didi que operan en la ciudad de Posadas. Gamarra indicó que la organización no se opone a estas plataformas, siempre y cuando se garantice la igualdad de condiciones y se cumplan las normativas municipales vigentes. El sindicato fundamentó su preocupación en la falta de cumplimiento de requisitos esenciales de seguridad y tributación por parte de estas plataformas, lo que, según consideran, genera competencia desleal. En consecuencia, si no son convocados para una reunión, anunciaron movilizaciones para el próximo jueves.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2025/04/04-21-SantaMariadelasMisiones-Alfredo-Gamarra-Taxistas-en-estado-de-alerta-10.15.mp3

Audio: Santa María de las Misiones

En este contexto, Gamarra aclaró: “Quizás del lado del municipio existe una voluntad de tratar de erradicar esto; pero hay mucha desinformación con respecto a este tipo de aplicaciones. Cuando hay normativa con respecto a las aplicaciones, no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás”.

“No estamos en contra de las aplicaciones. Exigimos igualdad de condiciones, equidad”, sostuvo.

El sindicato de taxis y remises liderado por Gamarra plantea que la situación deja en un estado de vulnerabilidad a los usuarios: “Estas aplicaciones simplemente cambiaron la manera de utilizar el servicio, pero tienen algo muy ilógico en lo que es la seguridad a los pasajeros. Todas las normas que salen, no salen en beneficio ni en patrón ni en peón, sino son de carácter protectorio siempre al usuario. No pueden existir dos calles paralelas. Cuando hay una norma para el taxi y remis, en donde se caracteriza que tienen que tener todas las condiciones, que ponen modelos, y antigüedad y al lado de eso están los mismos servicios, ilegales, sin tipo de resolución, seguro de vida a persona transportada, muchos requisitos que le favorecerían al usuario”, declaró.

Tal vez te interese: Sorpresa de vecinos de Posadas por sobrevuelos del helicóptero de la Policía de Misiones desde la madrugada: qué informaron desde la fuerza

Además, mediante un comunicado de prensa la entidad que representa a taxistas y remiseros detalla que “la empresa en cuestión continúa incrementando su actividad sin fijar un espacio físico, sin domicilio legal, sin tributar, desobedeciendo e ignorando en su totalidad con lo ordenado en la normativa en vigor”.

En este sentido, Gamarra criticó el argumento el cual sostiene que dichas empresas son generadoras de empleo: “Me parece que hay que eliminar con el criterio pagano ese de que crean fuentes de trabajo. Acá hay muchísimas empresas en la ciudad de Posadas que generan fuentes de trabajo, pero, sin embargo, tienen trabajadores que deben realizar aportes, deben tributar, impuesto a la ganancias, IVA. Un montón de cosas que esta empresa por el simple hecho de que son multinacionales, vienen a querer adueñarse de un sector. Se adueñan de un servicio servicio después van a poner el precio que ellos quieren. Ya existe una tarifa dinámica, en los días de lluvia, en los días de demanda, que son tres veces más caros las tarifas que los taxis”.

“Pedimos equidad e igualdad de condiciones. Exigimos el emplazamiento, que tengan espacio físico, domicilio legal, y tributen como cualquiera de las empresas que están en Posadas”, demandó el referente de taxistas con respecto a las plataformas digitales que prestan servicio en la capital provincial.

Condiciones laborales en el sector de taxis y remises

En cuanto a la situación del empleo en el sector, Gamarra señaló: “No bajamos los precios, acá no obligan, nos arrastran. Imagínese que el municipio tiene un estudio de costos sobre el tema de las tarifas. Entonces cuando a vos te está faltando, cuando tenés que pagar el alquiler, la luz, el agua, la comida, tu familia; te obligan y te exigen que bajes los precios para poder llevar la mango a tu casa”.

En este contexto, para Gamarra la plataforma digital más utilizada “ya hizo techo hace aproximadamente 6 meses”.

En consecuencia, la incapacidad de las plataformas digitales es cubierta en gran medida por “taxis y remises que entran en horario de demanda, que son más o menos 2 horas por la mañana temprano, 2 horas al mediodía y 2 horas por la noche. Cuando empiezan a bajar las tarifas, que no les sirven más los precios, salen”.

Dada esta situación, señaló que las plataformas digitales “ante la necesidad de cubrir las demandas ya que empiezan a tomar autos de 2 puertas, el servicio deja de ser serio, y si a eso le sumamos las motos, es peor todavía”.

Además, Gamarra abordó los problemas de seguridad y la falta de regulación y remarcó ciertas particularidades: “Si algún caso le pasa a un taxista o a un remis, nosotros tenemos un círculo en la puerta, al toque, no van a decir prestar licencia, procurar el chofer”.

Tal vez te interese: Yerba mate | Gerardo Vallejos, director del INYM, calificó como “una decisión equivocada” la derogación de la medida que limitaba nuevas plantaciones

De este modo, denunció algunas prácticas que habilita, según él, el incumplimiento de las regulaciones: “La modalidad de ahora es: Aceptan el viaje, no van a los llamados y le crean una cuenta al cliente, cuando el cliente averigua le queda el bagallo para pagar y el auto no desapareció”

A propósito, puntualizó: “Te imaginás ponerte un casco que usaron 15 personas, te imaginás la contaminación que tiene este casco”.

De este modo, señaló: “Tanto como el auto, como la moto, para que el seguro te cubra, ya que no tiene seguro de persona transportada, lo primero que te hacen es decir que son mis parientes, o son mis amigos que me estoy llevando, no más. Parece que el ciudadano tiene que tomar conciencia de que se te está diciendo algo inconcluso con respecto a tu derecho”, advirtió.

En este marco de reclamos, el sindicato anunció movilizaciones para el día jueves en el centro de Posadas: “El pedido es el emplazamiento, y esta modalidad de emplazamiento, ya que se está usando en Entre Ríos, en otros municipios”.

Por lo tanto, Gamarra fundamentó la medida en caso de no encontrar diálogo en estos días subsiguientes: “No estamos en contra de las aplicaciones, porque existe una norma, e imposible echarse para atrás, con respecto a esto. Lo que pedimos es la igualdad de condiciones y que el Tribunal de Faltas realmente, tome cartas en el asunto, con respecto a las multas. Ejemplo: un taxista, que hoy no haya colocado el precinto del que no es taxímetro sale 80.000 pesos, pero reúne toda la seguridad para persona transportada, alimentación, VTV, toda la documentación en el aire, sin embargo, cuando en un control levantan un auto particular, prestando servicio de transporte de personas, a las 2 horas salen con una multa de 76000 pesos. Me parece que es muy desleal, ¿por qué a mí si y a los demás no?”, cuestionó.