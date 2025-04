Con una emotiva misa, la Catedral de Posadas se sumó al adiós al Papa Francisco: “Hasta el último momento nos dejó lecciones para aprender”

Este lunes, se llevó a cabo una misa en la Catedral posadeña por el papa Francisco y estuvo presidida por el Padre Jorge Benchaski quién destacó el compromiso del pontífice con la gente hasta sus últimos días y el impacto de su legado en la Iglesia. Señaló además que su influencia será más valorada con el tiempo, especialmente en Argentina.

El fallecimiento del Papa Francisco generó un profundo impacto en las comunidades católicas del mundo, y en Argentina se vivió con especial cercanía. En ese contexto, en la Catedral de Posadas, se realizó una misa a las 19 en su homenaje. La misma convocó a fieles y autoridades religiosas para rezar por el alma del pontífice. Durante la ceremonia, el Padre Jorge Benchaski destacó la dimensión espiritual del momento y el legado que deja Jorge Bergoglio, primer Papa latinoamericano.

“Como Iglesia, obviamente estamos pasando por este doble sentimiento, la tristeza de la ausencia física que provoca la pérdida, el dejarnos, y, a la vez también, estamos con los ojos puestos en la fe que ya está con quien quería estar”, afirmó el padre Benchaski. Para él, Francisco “toda su vida estuvo trabajando por la Iglesia” y ese compromiso fue evidente incluso en sus últimos días.

Una de las imágenes más comentadas tras el fallecimiento del Papa fue su última aparición pública, en la que, a pesar de su estado de salud, se acercó a la gente en su opus et orbi de Pascuas. “Con su poco aliento, su poca fuerza, salió a encontrarse nuevamente con la gente, donde él se sentía bien y se sentía cómodo”, recordó Benchaski.

Aunque algunos lo describieron como una escena triste, el Padre Jorge lo interpretó como un último acto de entrega pastoral. “Desde el punto de vista de la salud no estaba bien, obviamente que no estaba bien, él estaba en convalescencia todavía después de su internación, estando así, pudiendo, o teniendo las excusas necesarias para no estar, quiso estar. Entonces esto es un signo de que Francisco, hasta el último momento, nos dejó lecciones para aprender”.

Refiriéndose a lo que significó Francisco para la Iglesia y en particular para la Argentina, el sacerdote ofreció una mirada autocrítica. “Creo que los argentinos no lo supimos valorar. En general peleamos mucho, pero eso es un mal argentino, un mal nuestro”, dijo. Comparó esta falta de reconocimiento con la historia del país. “Estos grandes hombres, grandes pensadores, podés ponerles el nombre que quieras, durante toda la historia, de San Martín y en adelante, no los supimos valorar. Creo que a Francisco lo vamos a ir valorando con el tiempo”, dijo.

El legado que deja el papa, sostuvo, va más allá de su origen argentino. “La herencia que nos deja Francisco se va a ir asentando”, aseguró, y valoró su influencia dentro de la Iglesia latinoamericana. “Francisco trajo aires nuevos, que no es otra cosa que revivir un poco lo que es el Concilio Vaticano II y mirar la realidad de nuestro pueblo que camina, en la época que camina”, analizó.

Destacó también los logros concretos de su papado, especialmente en la reforma de la curia romana y el énfasis en la misericordia. “En 12 años, él reformó la curia romana, que lo necesitaba; nos dio herramientas, sobre todo poniendo en el tapete esto de la misericordia”, destacó. Y concluyó con una de las frases que más identificaron al Papa. “’La Iglesia para todos’, eso que se sacó del Evangelio de San Lucas. Todos, todos, todos, y esas cosas van a quedar para siempre”, reflexionó.

Sobre la misa celebrada en Posadas, el Padre Jorge explicó que se rezó especialmente por el eterno descanso del pontífice. “Hoy comenzó en Roma todo lo que tiene que ver con la ceremonia de exequias, que justamente Francisco reformó e hizo mucho más sencillo de lo que tenían anteriormente”, explicó. Confirmó además que se trata de un proceso de varios días y que el Monseñor Juan Rubén Martínez también celebrará próximamente una misa exequial en honor al Papa.