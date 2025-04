Juan Ángel Rosso celebró un gran fin de semana del TCR South América en Oberá: “Hicimos el uno-dos que tanto buscábamos”

La segunda fecha del TCR South América dejó grandes sensaciones en el equipo de Paladini Racing y, también en el equipo de Honda, tras una carrera vibrante. Los protagonistas, Juan Ángel Rosso y Leonel Pernía, lograron destacarse en un circuito desafiante y brindaron un gran espectáculo al público, llegando ambos al podio. Rosso se quedó con la victoria y celebró la estrategia ejecutada en pista, mientras que Pernía valoró el rendimiento del equipo y el cariño del público local.

“Fue una victoria luchada, buscada. En realidad, lo más buscado fue el uno-dos, ese fue el objetivo desde que largamos”, afirmó Rosso. El piloto reconoció que, de haber quedado primero en la clasificación general, la estrategia habría sido distinta: “Si yo en la larga quedaba primero, sí, pero no quedé primero, quedé segundo. Y Santino hizo una carrera espectacular”.

Rosso explicó que el parcial tres fue determinante: “Se complicaba mucho ese sector, no el auto, sino porque no tenía casi neumáticos”. Agregó que allí encontró el momento ideal para superar a su rival: “El lugar donde más diferencia le podía hacer era en las abstracciones, sobre todo saliendo. Y bueno, lo pude pasar ahí”.

La estrategia del equipo fue no arriesgar demasiado: “La idea era no realizar ninguna maniobra de sobrepaso, pero hice todo lo posible para conseguir el uno-dos. Cuando lo tengo a Pedro atrás, se complica. La última vuelta podría haberla cancelado, pero si no lo hacía, creo que Pedro me pasaba igual”.

Sobre el circuito, Rosso elogió su diseño: “Era divino, muy lindo para manejar, tremendo para correr. Yo dije que no iba a ser tan entretenido porque no hay muchos lugares de sobrepaso, pero se dio una linda carrera. Me tocó defender firme sobre Santino y eso nos apretó a todos”. También se refirió al incidente con el banderillero: “Nos avisó muy bien, básicamente nos gritó. Fue una situación bastante extraña, pero mantuve la concentración”.

Por su parte, Leonel Pernía destacó el trabajo del equipo y expresó su felicidad: “Fue un fin de semana más que positivo. No solo por los puntos que sumamos, sino por cómo se dio todo. Estoy contentísimo y agradecido con todo el equipo Honda”.

El piloto también valoró el trazado misionero y el entusiasmo del público: “Este es mi circuito preferido, es un lugar hermoso, me encanta. Disfruto mucho venir acá. Siempre llena el autódromo. Felicito a todos los misioneros y a todos los de la región”.

De cara a lo que viene, Pernía aseguró que ya piensa en los próximos desafíos: “Ahora queda descansar un poco, volver en 15 días acá con el 1000 y después pensar en San Juan con el tercero”.

El equipo Honda se va fortalecido tras un fin de semana sólido y lleno de emociones, con la mirada puesta en mantener el rendimiento en las próximas fechas del campeonato.

El circuito de Oberá fue destacado

El circuito del Autódromo de Oberá, fue algo destacado por los pilotos y por la organización, tanto en la previa, cómo durante las jornadas de competición.

Uno de los primeros en destacar el mismo, fue nada más y nada menos que Leonel Pernía, quien dijo en reiteradas ocasiones que le gusta correr en estás tierras. “Oberá es el circuito que más me gusta”, afirmó Pernía.

El gran estado de este circuito, es el fruto de un arduo trabajo que han realizado desde Automóvil Club Oberá (ACO), quienes hicieron las modificaciones y los arreglos necesarios para que su Autódromo sea escenario de eventos internacionales.

“Nos estuvimos preparando a conciencia, el trabajo no paró, y a pesar de los recesos, hemos seguido haciendo reformas, tanto para el público como para la comodidad de los pilotos y equipos”, explicó Juan Pablo Urrutia, integrante de la comisión directiva.

La renovada infraestructura del autódromo sorprendió positivamente a quienes tuvieron la oportunidad de visitarlo. “La gente quedó gratamente sorprendida por el autódromo, por su trazado, por sus desniveles, por su color”, dijo el dirigente, destacando que la pista ahora ofrece un diseño que ha sido bien recibido por los expertos.

Asimismo, en comunicación con el programa Fórmula Tuerca, el referente del automovilismo provincial Enrique “Quique” Urrutia destacó lo impecable que se encuentra este trazado. “Está una pinturita, está muy lindo” comentó.

Gran movimiento económico y cultural

Durante estos tres días, los alojamiento de Oberá se encontraron ocupados al 100%, lo que resaltó el impulso económico y turístico que generó este evento en la provincia.

Desde la Dirección de Turismo, Recreación y Cultura de Oberá, trabajaron para ofrecer a los turistas no solamente un fin de semana de carreras, sino para que también puedan disfrutar de la oferta turística de la ciudad.