Quique Urrutia resaltó la preparación de Oberá para recibir TCR South América y el Campeonato Misionero de Pista: “El circuito está una pinturita”

El Autódromo de Oberá recibe este fin de semana al TCR South América y el Campeonato Misionero. El referente del automovilismo provincial Enrique “Quique” Urrutia destacó el impecable estado del trazado y la histórica relación con el TC2000, que disputará su primera fecha del campeonato 2025 el 3 y 4 de mayo, con autos de nueva generación y gran potencia.

La ciudad de Oberá recibe el TCR South América y el Campeonato Misionero de Pista hasta el domingo. Durante la emisión del programa Fórmula Tuerca, Enrique “Quique” Urrutia, presidente del Automóvil Club Oberá (ACO) con respecto all estado del circuito en el cual se desarrollarán las carreras, señaló: “Está una pinturita. Hemos hecho alambrados nuevos, pues está muy lindo”.

“No hay muchos autódromos en el país que vos estés a 7 metros del auto. Yo siempre decía que prácticamente pueden transpirar adentro del auto, de tan cerca que está”, completó.

Sobre una novedad para el TC2000, que vuelven a la provincia el 2, 3 y 4 de mayo, mencionó: “El TC200 quiere hacer la VIP de ello, quiere hacer la horquilla, que se va a ver en vivo y en directo a 7 metros de la pista”.

Además, sobre la extensión del circuito y los elogios recibidos, Urrutia explicó sobre el sector del tobogán del circuito: “Teníamos que largar porque exigían la categoría”.

Al preguntársele quién ideó el dibujo de la extensión, indicó: “Hicimos acá entre nosotros, en función de lo que se podía y tenemos una vista que el público nunca fue todavía en el monte. Es un lugar espectacular para ver porque sinceramente esa, la bajada tiene 55 metros en el nivel y bajar eso es una cosa que sinceramente cuando vas en auto de carrera querés levantar el pie en vez de acelerar”.

En cuanto al desarrollo de infraestructura a futuro, el presidente del ACO comentó: “Enfrente tenemos el monte, el monte nativo, que tenemos que hacer una inversión y poner cámaras poner pantallas para ver toda la pista, pero es un lugar espectacular y retumba el monte”.

En cuanto al acceso a este nuevo sector, Urrutia detalló: “Tenemos que hacer un puente de boxes para ese lugar. Es una inversión que tenemos que hacer. Hay que ver cómo dan los números, porque realmente es algo espectacular, sinceramente».

Por otro lado, el TC2000 se correrá en Oberá, Urrutia manifestó una constante relación con la categoría: “Siempre tuvimos feeling con ellos, porque aparte yo participé”.

En lo que concierne al presente del TC2000, “Quique Urrutía”, opinó: “Creo que la categoría con estos SUV que tienen, con 500 caballos, espero que despeguen la categoría nuevamente y podamos seguir haciendo carrera aquí en Oberá. Creo que es algo distinto que vamos a mostrar, porque son autos nuevos, nueva generación, y esa potencia y el sonido que puede tener, acá en Oberá va a ser algo para verlo realmente”.

A propósito de la realización de esta carrera previa al evento de mayo, Urrutia explicó: “Hubo problemas porque esto técnicamente complica al TC2000, hacer quince días antes una carrera. Ya teníamos el zonal que eran quince días, pero como corrían Posadas y la carrera a la segunda era quince días. ¿Cuál es el problema que podíamos tener con el zonal? Que no lleguen los motores, que a la gente con el presupuesto le cueste. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Desde la federación estamos trabajando codo a codo para ayudarnos entre nosotros, y por supuesto que fuimos los primeros en pensar y realizar acá, a pesar de que por ahí, hacer quince días una carrera a la otra es muy difícil juntar el público. El éxito de una carrera es que esté el público. En Buenos Aires, yo fui a la carrera de turismo nacional y regalaron 170000 entradas, y había 3000 personas nomás. Acá todo el mundo paga, pero cuesta es un tema del presupuesto, estamos haciendo promociones a ver si podemos tratar de que haya gente en las dos carreras. Sinceramente me siento confortado de poder hacer que Posadas cumpla con su contrato, su compromiso con el TCR, y el zonal poder hacer en Oberá. Hasta ahora no tuvimos grandes quejas. Los del TC 2000 pensaban que estaban siendo perjudicados, pero yo le dije, pensemos para adelante. Si no, vamos a hacer una carrera a ocho años. Después tenemos que ayudarnos en esta oportunidad tenemos que poner, trabajar en conjunto”.

Sobre el desarrollo del Turismo Nacional en Oberá, Urrutia confirmó: “El 3 de agosto tenemos el TN en Oberá”.

En este contexto, se explayó ante una posible visita del Turismo Carretera 2000: “ Es posible que todavía puedan venir a Oberá junto con el Turismo Nacional. Así que bueno, no sé cómo estarán los autos de ellos, la verdad que no los vi, pero está la posibilidad que vengan también a pensar que el Turismo Nacional ya llena todo”.

En otro tramo de la conversación, Urrutia expresó sobre el fenómeno Franco Colapinto: “Espero que también este chico pueda estar en la Fórmula 1, para mí es un gran piloto. Lo que pasa es que la exigencia, no conocer los autódromos que corrió, que tuvo esa parte accidentada”.

Pues, ejemplificó: “En Las Vegas, cuando él se golpea antes de entrar a la última curva, estableció la velocidad máxima de la temporada pasada y venía para un tiempazo. Si él no se golpeaba ahí, hacía la pole. Creo que tiene mucho futuro. Ojalá que tenga la posibilidad y que tenga un auto que pueda demostrarlo. Para mí está en un muy buen nivel. Hay solo 20 autos y tantos pilotos ahí en lista de espera. Ojalá que se le dé a este muchacho porque realmente es un gran piloto y tiene mucho carisma. Eso le interesa a la Fórmula 1. Esa frescura que tiene así para hablar, para comentar. Por ahí se mete la pata en algún comentario”, observó.