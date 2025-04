Cintia Burg, primera finalista de Miss Universo Misiones: “Tenemos que dejar a la provincia en lo más alto”

El pasado sábado 5 de abril, Leandro N. Alem fue sede del certamen Miss Universe Misiones, concurso que congregó a once aspirantes de toda la provincia. La noche coronó a Xiomara Menna como la ganadora, quien representará a la provincia el próximo 25 de mayo en Buenos Aires cuando se elija a Miss Universo Argentina. Mientras que Cintia Burg obtuvo el título de primera finalista y Gabriela Mum se alzó como segunda finalista.

En una entrevista transmitida por Misiones Online, Cintia Burg compartió detalles sobre su experiencia. La joven relató la manera en la cual se enteró del certamen de mises en la provincia: “Vi la publicación, como todas las candidatas me imagino, ya había visto el año pasado y era algo que quería hacer”.

Sin embargo, para Cintia Burg la inscripción para la edición anterior llegó demasiado tarde. Este año, una conversación con Rafael Godoy, director de Miss Universo Misiones coincidió con su cumpleaños: “De unos años para acá decidí, cumplir mis sueños, vivir la vida de la mejor manera, como a mí me gusta, haciendo lo que a mí me gusta, porque al final no le hago daño a nadie”, reflexionó.

En este sentido, un gesto de alguien cercano impulsó la participación de la joven: “Tengo una amiga que es un ángel. Me hizo un regalo de cumpleaños, que fue la mitad de la inscripción y así pude realmente que este sueño se concrete”, declaró.

Con convicción, Burg describió su preparación para la pasarela: “La verdad que la pasarela la hice sola, porque realmente no tengo una economía en donde pueda decir, hoy voy a ir a pagar y voy a hacer tal cosa. Es pura pasión y ganas de”.

La dedicación la llevó a integrar su rutina diaria con su aspiración: “Mientras trabajaba, desfilaba en mi casa ”. Consciente de la importancia de representar a su provincia, se dedicó a cultivarse: “Empecé a estudiar mucho sobre muchas cosas importantes de Misiones. Tenemos que representar a Misiones y dejarla en lo más alto, eso fue lo que hice”.

El desafío de la entrevista con el jurado representó un obstáculo particular: “Como hace mucho que no doy exámenes orales, me ponía muy nerviosa el hecho de saber que teníamos una entrevista con el jurado, si bien el año pasado estudié la carrera de secretariado médico, fue todo escrito. Tenía que prepararme más, porque las demás chicas sí son más jóvenes y están estudiando y pueden tener otra forma de desenvolverse, así que yo tuve que estudiar mucho, tuve que leer, tuve que practicar frente al espejo y me preparaba así y mentalmente, porque hay una carga; pero sabemos a lo que venimos, sabemos que nos podemos estresar, es un estrés lindo que cada una decide”.

Por otro lado, su método de preparación fue integral: “Frente al espejo todos los días estudiando, tratando de mejorar, me hacía vídeos, le mandaba a mi amiga, me decía que corregía esto, así que me preparaba así y como deportista también me preparaba físicamente”.

Al reflexionar sobre su logro, Burg envió un mensaje inspirador a futuras aspirantes: “El mensaje que quiero dejarles a todas las chicas, aparte de mi historia, es que se arriesguen, que en la vida vamos a cambiar cosas dando ese paso difícil, que sueñen, que vivan la vida de la mejor manera, que hagan, que importa”.

De este modo, narró su trayectoria de superación: “La vida es una y acá estoy yo. Tuve muchas piedras en el camino, las partí, lloré, me caí, me levanté”. En este sentido, la alemense destacó la necesidad de las conexiones personales y la perseverancia: “Si bien por una cuestión económica a muchas nos pasa que no podemos hacer cosas, tratemos de cuidar contactos, de cuidar amistades, cultivar, conocer gente, rodearnos de personas que por ahí nos pueden dar una manito, cuidar eso siempre y soñar, imaginarse, si hay gente que no nos apoya, no importa, se tiene que ir, que se vaya y arriesguense, la vida es hoy, la vida es esto y los sueños sí se cumplen”.

Por eso, al cerrar compartió su lema personal: “Desde el Miss Universo para toda mi vida, porque fue mi experiencia, fue lo que me pasó a mí, así que con seguridad lo voy a decir, que los sueños sí se cumplen, pero entre los sueños y el éxito hay un gran camino que nosotras tenemos que construir y luchar por lo que queremos”.