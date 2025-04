Boca, River y San Lorenzo buscan afianzar su pase en la 14ª fecha del Apertura

La 14ª fecha del Torneo Apertura será decisiva para definir los equipos que avanzarán a los octavos de final. Con partidos clave, varios clubes buscarán asegurar su clasificación en una jornada llena de emoción. Además, la Tabla General sigue siendo un factor crucial para los equipos que aspiran a las copas internacionales y buscan evitar el descenso.

Con el enfrentamiento entre River Plate y Gimnasia La Plata en el Estadio del Bosque, el Torneo Apertura inicia su 14ª fecha, la cual resulta decisiva para definir los equipos que avanzarán a los octavos de final.

A falta de tres fechas para concluir la fase de grupos, Boca Juniors, Independiente, Rosario Central y San Lorenzo ya aseguraron su pase a la siguiente ronda. Esta jornada promete sellar la clasificación de otros clubes a la etapa de playoffs. El formato de los octavos de final enfrentará a los ocho mejores de cada zona, con partidos únicos en el estadio del equipo mejor ubicado.

En caso de empate, se definirá por penales. Las finales, tanto de cuartos como de semifinales, seguirán el mismo sistema, mientras que la final se disputará en un estadio neutral, con tiempos suplementarios si es necesario y penales en caso de persistir la igualdad. Las fechas estipuladas para los octavos, cuartos y semifinales son los fines de semana del 11, 18 y 25 de mayo, con la final programada para el 1 de junio.

Simultáneamente, los clubes tienen un ojo puesto en la Tabla General, que combinará los puntos del Apertura y Clausura para definir los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana, así como los descensos según el Artículo 93 del Estatuto de AFA.

Partidos destacados de la fecha 14

La agenda de la fecha 14 presenta enfrentamientos clave: el viernes, Talleres de Córdoba se medirá con River Plate y Racing Club enfrentará a Central Córdoba. El sábado, Boca Juniors recibirá a Estudiantes de La Plata, mientras que el domingo, Deportivo Riestra jugará contra San Lorenzo. Por último, el lunes cierran la jornada Tigre ante Belgrano y Argentinos Juniors frente a Barracas Central.

Posibles cruces de octavos de final

Los enfrentamientos proyectados para los octavos de final incluyen: Boca Juniors vs. Instituto, River Plate vs. Estudiantes de La Plata, Rosario Central vs. Racing Club, y San Lorenzo vs. Barracas Central, entre otros.