Yerba mate | Gerardo Vallejos, director del INYM, calificó como “una decisión equivocada” la derogación de la medida que limitaba nuevas plantaciones

El director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), expresó su preocupación por los efectos de la derogación de la Resolución 152/2021, que limitaba a 5 hectáreas por productor anuales.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2025/04/04-16-Rep-Gerardo-Vallejos-Yerba-Mate-Consumo-en-todo-el-mundo-parte-3-10.42.mp3

Audio: Radio República

En primer lugar, Gerardo Vallejos consideró que se debe incluir a Corrientes en la zona productora. “Tenemos puntos de vista, cuestiones que nos diferencian; pero tengo claro que hay muchas otras cuestiones en las que tenemos sentido común y coincidencias”, sostuvo.

Luego se lamentó por “la situación especial que está viviendo el instituto” por “la manera en la que se está encarando la actividad desde el punto de vista, uno: desregular totalmente, otro: regularla. Creo que tenemos que encontrar ese punto intermedio”.

En este marco, señaló: “He hablado con representantes del Gobierno de Corrientes, les he invitado a que participen en la mesa del directorio desde diciembre del 2023. He tenido una muy franca conversación con el Ministro de Corrientes”.

Con respecto a la conversación que mantuvieron, expuso la interpretación de los funcionarios del a vecina provincia: “Ellos entienden que en esta situación al no tener un presidente, los actos del Inym no tendrían validez porque nuestra ley es taxativa y dice que quien convoca es el presidente”.

Tal vez te interese: El Gobierno nacional derogó el límite a las nuevas plantaciones de yerba mate

Por eso, con respecto a la resolución, “deja sin efecto la resolución 152 que en su momento fue la que sacó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación ratificando bajo los fundamentos en que ha sido planteada la resolución 170”.

De este modo, sostuvo que “al dejar sin efecto la 152 que autorizaba la 170 queda totalmente sin efecto esta resolución con lo cual hoy en la actualidad cualquiera puede plantar la cantidad de hectáreas que quiera”.

En relación a cómo afecta a la producción de yerba mate: “El año pasado hemos tenido una excelente cosecha donde aún no han entrado en producción plantaciones que se hicieron bajo el régimen de la 170”, informó.

Por lo tanto, mencionó: “Si se siguieron plantando vamos a tener una sobreoferta en la producción, si no tenemos consecuentemente una salida o un aumento en la demanda. El desequilibrio entre la oferta y la demanda inexorablemente nos va a llevar a una baja en el precio que el instituto puso sus mecanismos de regulación desde el origen que me parece bien porque mientras la yerba esté en la plantación y evidentemente nosotros si no entendemos o no aplicamos una conducta de autorregular nuestra cosecha que me parece muy difícil. ¿con que autoridad yo le voy a decir al productor no cortes toda tu yerba?”

Tal vez te interese: Para Jonas Peterson, la derogación de la medida que limitaba nuevas plantaciones “es una más contra el pequeño productor”

En este contexto, según Vallejos: “El productor se ve en un callejón sin salida, sobre todo teniendo en cuenta la modalidad productiva que tiene Misiones que se sustenta en pequeños productores. Es difícil decirle a ese pequeño productor cosechá el 50% de tu yerba. En cambio cuando tenemos grandes escalas los costos se reducen porque se relacionan con los volúmenes, todo se hace mucho más eficiente y posible porque la cantidad automáticamente me produce a mí un mejor manejo para lograr mejor costo”.

Ante este panorama, aseguró que los que más van a plantar son “aquellos que tienen tierras para eso, ya que el pequeño productor va plantando una hectárea más, dos hectáreas más y aquel pequeño productor que haya podido plantar cinco hectáreas lo está haciendo pasando ya al mojón de su chacra”.

En este punto, remarcó: “hoy cuesta decirle al productor no plantes más yerba”. Además, cuestionó: “¿Cómo podemos decirle a un pequeño productor que se reconvierta? cuando plantando lo que tiene o produciendo lo que tiene es un complemento fuerte dentro de su actividad de 20 hectáreas y para eso tuvo que comprar el plantín, plantar replantar esperar mínimo cuatro años y si no más cinco o seis para hacer su primera poda de formación y en el octavo año tener su cosecha”.

“No debemos olvidar que la yerba mate es un árbol y lo que nosotros hacemos de ese árbol es una poda selectiva para que todos los años nos esté dando una producción determinada que el tiempo o el clima a veces nos juega en contra y a veces a favor como en este caso para la zafra de hoy que se dice ya que vamos a tener una merma del 30% entre el 20 y el 30% a mí da cuenta de que el clima no nos ayudó, pero nosotros no podemos estar atados a decisiones de clima”, continuó.

Tal vez te interese: Productores de la zona Centro de Misiones pidieron que el Papa Francisco intervenga para resolver la crisis yerbatera

Sobre el consumo de yerba en relación a anterior primer trimestre, expuso “Creo que nos fue mejor comparativamente este primer trimestre respecto del año anterior es más las exportaciones si han sido mayores”.

En relación al impacto de esta desregulación auguró: “Vamos a ir sintiéndolo progresivamente. El ministerio que tiene a su cargo el Instituo y quienes están, Caputo, Sturzenegger lamentablemente, a pesar de nuestras invitaciones que la hemos organizado para que recorran, están tomando una decisión equivocada”.

Para Vallejos desde el Gobierno nacional: “No se dimensiona una realidad que para nosotros es palpable. Nosotros le hemos explicado la situación y nos plantean: esa es una cuestión que lo tienen que resolver ustedes”.

Por otro lado, sobre la reunión que mantuvo con miembros del Gobierno nacional, recordó: “Tuve la sensación de que había personas que quieren, pero no pueden y hay personas que le dijeron vamos a ponerle una anestesia y no me molesta 3 días y van y le dicen no te va a molestar más le puse 10 anestesias”.

Por consiguiente, resumió: “Hay un poco de todo y un poco de querer y no poder, de tener la mano atada y hay algunos que le dan exactamente lo mismo; pero lamentablemente quienes pagamos las consecuencias somos nosotros”.

“Siempre digo el juego para que sea bueno tiene que ser de ganar ganar para que ganemos absolutamente todo la zona productora en general Corrientes y Misiones, la industria, los secaderos y el productor”, aclaró Vallejos.

Tal vez te interese: El Gobierno nacional eliminó una medida que beneficiaba a pequeños productores de yerba mate y Sturzenegger lo celebró

En este punto, recordó un informe de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO): “En un estado de situación de mercado regulado o semirregulado Instituto Nacional de la Yerba Mate mediante los últimos 10 años han sido excelentes para la industria, para los secaderos y para la producción. No hay razones para tocar un instituto donde el Estado no pone un peso, no pone absolutamente nada, lo pone el consumidor. En un primer momento lo puso la industria, pero despuéss cuando se forma parte del valor y hay que discriminarlo en la factura lo va pagando el consumidor”.

A propósito del presupuesto, Vallejos contó: “Son de 6000 millones de pesos del instituto por año. Convenio y corresponsabilidad gremial mediante que ha formalizado la actividad de la yerba mate en más del 95%, el año pasado el Estado recaudó 15000 millones de pesos y este año una proyección de 19000 millones de pesos ¿qué sentido tiene estas acciones?, se preguntó.

“Ahora el instituto nacional de vitivinicultura que es exactamente lo mismo que hace el Inym ni siquiera le molestan para nada, entonces duele y cuesta entenderlo además”, finalizó.