“Nunca hice una pieza igual a la otra”: el camino artístico de Rafa Godoy, el diseñador que hoy didirge Miss Universo Misiones

Rafael Godoy, originario de Leandro N. Alem, participó en el stream de Misiones Online y compartió cómo su camino artístico lo llevó al diseño de autor y a la dirección de Miss Universo Misiones.

Rafael Godoy descubrió su vocación artística desde temprana edad. “Empecé desde muy chiquito con la pintura”, afirmó con claridad. Su fascinación inicial por el paisajismo lo condujo inevitablemente hacia la figura humana, luego a la mujer y finalmente, al universo de la indumentaria. “Fue un proceso que me llevó toda la infancia”, reflexionó en el programa Made in Misiones que se transmite por el stream del número 1 de la región.

Desde niño, Godoy reconoció: “Nací con un don de la creatividad, del dibujo, de la mano y desde chiquito me inculcaron mucho el arte”. Las enseñanzas de su abuela y su madre, quienes le presentaron las obras de artistas renacentistas como Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci, así como valiosos libros de arte, sembraron en él una profunda admiración por las artes plásticas y visuales, y un particular “enamoramiento de la mujer”.

El diseño y la moda irrumpieron en su vida como una consecuencia natural de una búsqueda constante. “Creo que fue como una consecuencia de varios años de búsqueda que el diseño o la moda llegué a mí. Era una cuestión de tiempo nomás”.

La llegada de los canales de moda a su hogar durante su niñez: “Cuando tenía entre 8 y 9 años, vinieron los canales de moda, y conocía las marcas gracias a la tele, gracias a Fashion TV, y gracias a la cultura pop. Pude mamar todo ese contenido”.

Esta inmersión en la cultura popular y los concursos de belleza Miss Universo, terminaron por definir su pasión por el diseño. “ Creo que fue la cultura pop en general, el cine, la industria, las entregas de premios, los concursos de misses, los que me enamoraron del diseño”. Con convicción, Godoy sintió que su camino estuvo predestinado.

“Acá estamos, cumpliendo con el mandato divino, porque yo creo que el oficio me eligió a mí, el sueño me eligió a mí. Yo soy solamente un canal”, consideró.

Tal vez te interese: Misiones | Con talleres, arte y música en vivo, numerosas familias vivieron el inicio de la Semana Santa en el Parque Temático de Alem

Ante la pregunta sobre su autodenominación como “diseñador de autor” en lugar de “diseñador de modas”, Godoy explicó la distinción con precisión.

“La moda significa mayor frecuencia. Significa algo que se consume en cantidad. Yo hago todo lo contrario a eso. Más bien, me considero un diseñador de autor, porque el diseño de autor, propiamente dicho, fue una consecuencia de un momento muy difícil del país, de una crisis, donde muchos diseñadores, muchos creativos, se vieron obligados a realizar otro tipo de confección, bajo otro tipo de demanda. Y yo pertenecí a ese colectivo, que hago lo mismo que a veces hacen todos mis colegas, que es ropa artesanal con una impronta propia”.

Por otro lado, subrayó la singularidad de su trabajo. “No me puedo encasillar en lo que es moda, porque no es algo que se hace de manera industrial o en grandes cantidades. Yo nunca hice una pieza igual a la otra”. Para Godoy, fue crucial educar al público sobre las diferentes categorías dentro del diseño. “Entonces estoy todo el tiempo reivindicando que lo que yo hago es diseño de autor y no moda o tampoco alta costura, porque también la alta costura es un término comercial protegido. Entonces fue importante educar a la gente para que puedan saber dividir o distinguir los distintos rubros. No es lo mismo el Prêt-à-porter que la alta costura, o que el ready to wear. Hay distintas ramas, y lo mío sería más diseño de autor”, especificó.

El camino hacia la dirección de Miss Universo Misiones surgió de una trayectoria personal marcada por desafíos y resiliencia. “Todo lo que me pasó en la vida me llevó a esto». Godoy reveló un momento crucial durante la pandemia por covid-19: “Yo pasé por un episodio depresivo muy feo, y justo se me truncaron unos sueños de vestir a misses, a Marilyn Weiss,que fue mi primera Miss. Este certamen por la pandemia no salió, por lo cual me deprimí muchísimo más de lo que estaba”.

Sin embargo, el espíritu creativo lo impulsó a perseverar. “Volví a darme una oportunidad el año siguiente, ya con otra miss, con Daiana Pereira, y fue como darme la oportunidad de, primero, de seguir viviendo, la oportunidad de hacerme cargo de mis dones, de mis talentos. Hay una frase que me gusta mucho que es “con grandes poderes vienen grandes responsabilidades”. Creo que fue un poco hacerme cargo de eso, de mis poderes y de lo que yo realmente vine a hacer a la Tierra, que es crear belleza”, afirmó.

Tal vez te interese: Misiones se alista para vivir una Semana Santa repleta de propuestas culturales, religiosas y turísticas: conocé el cronograma

Su dedicación como asesor sentaron las bases para su nombramiento como director de Miss Universo Misiones. “Gracias a la gestión que tuve con Daiana Pereira. En el 2023 no era director, sino más bien fue un asesor, pero mi gestión le gustó tanto al director nacional y se hicieron eco, los directores provinciales y las demás misses y el director nacional se hicieron eco de mi gestión y les gustó mucho. Entonces me invitaron a participar”.

Su pasión por el certamen facilitó su decisión. “Yo tuve que aceptarlo porque soy fanático del concurso, soy fanático de Miss Universo desde muy chiquito. Me considero un licenciado en Miss Universo. Entonces supe que me estaba esperando, que era para mí y tuve que aceptarla”, celebró.

Actualmente, Godoy lidera Miss Universo Misiones. “Me acompaña mi codirectora Daiana González, que es comunicadora social y periodista. Somos los dos que hacemos el trabajo generalmente, que deberían hacer muchas más personas. Somos un equipo pequeño, esa es la verdad”.

El diseñador misionero agradeció un invaluable apoyo: “Creo que hice algo muy bien en la vida para tener el grupo de amigas que tengo. Que me ayudan con la dirección de backstage, a cambiar a las chicas. Hay que tener muchos ojos, hay que tener muchas direcciones en estos certámenes.Tengo un grupo de amigas, Sole, Jesi, Lore, Mariela Fuchs, que también fue Miss Mundo. Todas ellas nos ayudaron a sacar adelante este certamen este año”.

En este contexto, destacó el crucial apoyo del municipio: “No puedo dejar de mencionar que este año desde el municipio de Leandro N Alem nos ayudaron muchísimo en cuanto a la organización. Con Silvina Aquino, que es directora de eventos, y la directora de turismo de Leandro N Alem, Pamela Martín, a quienes las amo. Por supuesto, el intendente, el municipio y todo el staff de la muni, que nos ayudaron desde mover sillas hasta mover la pasarela, decoración y hacer la tarea titánica de hacer un evento de este tipo, nuevo en Alem, nuevo en nuestra ciudad y nuevo también en la provincia, es la segunda vez que hacemos. El año pasado lo hicimos en Posadas, en el Centro del Conocimiento y este año decidimos hacerlo en mi ciudad”.

Por otro lado, Godoy explicó que el objetivo fue fomentar una “cultura de misses” en la provincia, diferenciándola de la arraigada “cultura de reinas” existente en los numerosos reinados provinciales y nacionales.

“La idea es generar lo que nosotros decimos “cultura de misses”. Nosotros en la provincia tenemos una cultura de reinas. Porque hay muchos reinados provinciales y reinados nacionales. En cuanto a la cultura de mises todavía falta muchísimo. Pasó muchísimo que por ahí las chicas creyeron que fue un concurso de un nivel al cual no pudieron aspirar o que no se pudieron pagar”, dijo.

Aclaró que la inscripción a Miss Universo tuvo un costo, reconociéndose como un certamen de alto rendimiento que exigió tiempo y preparación, aunque insistió en que no fue inalcanzable. “ Son concursos de alto rendimiento que te demandan mucho tiempo y mucha preparación, pero que tampoco fue imposible. Nosotros también tuvimos candidatas este año con y sin experiencia previa en desfiles o en pasarela o en cualquier otro certamen. Por ejemplo, Cintia, que venía del mundo fitness, del mundo del fisiculturismo, no venía del mundo de la belleza, propiamente dicho. Entonces fuimos preparándoles a todas las chicas hasta nivelarlas y que todas pudieran dar lo mejor de ellas mismas y sacar su mejor versión. De eso se trató Miss Universo”, declaró.

La preparación de las candidatas comenzó varios meses antes del evento central, específicamente en diciembre con una preinscripción online. “Nosotros arrancamos en diciembre. Las dos veces que hicimos el evento, bajo mi dirección, arrancamos con una preinscripción, con un formulario de Google, en las redes, en el mes de diciembre. Para el mes de marzo ya tuvimos que tener todas las candidatas. Por una cuestión lógica, se nos pidió que fueran más de 10 candidatas. El año pasado tuvimos 9, este año fueron 11. Costó mucho conseguir candidatas para este certamen, porque hubo veces que las chicas no quisieron presentarse, no solamente por una cuestión económica, sino por lo exigente que pudo llegar a ser el concurso y la preparación”, aclaró Godoy.

Otro punto importante para las aspirantes mencionado por el diseñador alemense: toda mujer que abonó la inscripción tuvo la oportunidad de participar en Miss Universo” No hubo ni un límite de edad. En miss universo se permitió madres divorciadas, madres solteras y sin límite de edad. Tuvimos el caso de miss Buenos Aires el año pasado, que tenía 60 años y que se presentó y que la verdad que dejó en alto el nombre del concurso a nivel internacional, porque fue la primera miss de esa edad que se presenta en la historia de cualquier concurso del mundo. Miss Universo, con este carácter inclusivo que tiene ahora, abrió las fronteras y abrió las puertas a muchas mujeres más que antes por ahí y se quedaron con el simple sueño de ser una Miss y no pudieron lograrlo”.

“Fue un trabajo social y político que dependió muchísimas veces de cada una. Esa fue la verdad. Dependió de cada candidata, de cada Miss, sacarle provecho a ese título que se adjudicó y sacar la mejor versión de sí misma”,especificó.

Su método de preparación, denominado método Rafael: “Uno de los pilares fue imagen y redes sociales, las dos unidas. Otro de los pilares fue comunicación estratégica y oratoria y el tercer pilar, que vendría a ser como la conjunción de los dos anteriores, fue pasarela y proyección. Si yo tuve una buena presencia en redes sociales, tuve una buena imagen, voy a estar segura para pararme frente al público y si yo tuve un buen mensaje y tuve una buena comunicación con la gente, una buena llegada, una buena conexión con el público, se va a notar en mi pisada, en mi pasarela, en la seguridad que yo proyecto al desfilar, al caminar. Una cosa fue haciendo a la otra y ese fue el método que nosotros enseñamos a las chicas. Clases de oratoria, clases de pasarela, imagen y redes sociales. Uso adecuado de las redes sociales. Nosotros les dimos consignas que ellas tuvieron que cumplir durante tres meses. Nosotros inscribimos a las chicas a partir de diciembre, pero hasta último momento, la fecha de inscripción se cerró el 15 de marzo. El 14 de marzo se inscribió la última candidata. Fue un trabajo arduo conseguir a todas las candidatas que se necesitaron, y fue muy paulatino, muy de a poquito, pero siempre dejamos las puertas abiertas hasta último momento para que todas las candidatas posibles”, recordó.

Con respecto a la composición del jurado fue una responsabilidad personal de Rafael Godoy, quien buscó algo multidisciplinar e integral: “Se tiene que componer por varias áreas. Comunicación, estética, diseño, fotografía, política, comunicación y también si pudo ser arte. Tiene que ser diverso, tuvo que estar cubierto por varias áreas. Este año tuvimos diseñadores, fotógrafos, estilistas, maquilladores, y por supuesto tuvimos a la diputada nacional Heidi Schirse, que la amo de Leandro Nalem y al subsecretario de turismo Ramiro Varela, que fueron a acompañarnos y que me entregaron la declaración de interés provincial”.

De esta manera, Godoy invitó a quienes sintieron pasión por la moda misionera y el universo Miss a formar parte del staff. “Pasión, lo principal, pasión por la moda, pasión por la moda misionera, que no es lo mismo que cualquier moda. Tuvimos una gran amplitud de diseño de autor, de creativos. hay que entender a los diseñadores, porque tuvimos una pasada top model, tuvimos traje de baño, tuvimos traje de gala. hay que amar a la mujer, hay que tener un buen feeling con las chicas, hay que tratarlas bien, aunque a veces algunos enojos hubo, algunos grititos hubo, cosas pasaron detrás de fondo. Hubo veces que fue un poco estresante el backstage, pero como en cualquier desfile. Y hay que tener timing, hay que ser rápido. Así que sí, si tuviste esas cualidades, fuiste más que bienvenida. Y hay que cuidar, hay que tener muchos ojos, hay que cuidar que no se infiltrara nadie, que nadie espiara a las chicas”, enumeró.