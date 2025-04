Jardín América | Feligreses misioneros celebraron la Misa Crismal con mensajes de amor y unidad cristiana

Con una emotiva participación en la Misa Crismal, feligreses de diversas capillas y Parroquias vivieron el jueves Santo con un profundo espíritu de comunidad, fe y esperanza. Desde la capilla San Mateo y San José, la devoción y el amor cristiano fueron los mensajes que prevalecieron durante estas jornadas religiosas.

En la jornada de este jueves, la comunidad de la capilla San Mateo, perteneciente a la parroquia San Roque González, vivió la Misa Crismal, una de las celebraciones más significativas de la liturgia católica. Celia, ministra de la Eucaristía de la capilla San Mateo, expresó: “Estoy ayudando al sacerdote como ministro de la Eucaristía y vine hoy a Jardín América a retirar los santos óleos. Es muy emotivo participar de estas actividades tan importantes”. Celia, quien lleva cinco años sirviendo en esta comunidad, destacó la importancia de la adoración al Santísimo y del Vía Crucis, realizado todos los viernes a las 19 horas. “Es un momento de reflexión, de recordar el sacrificio de Cristo, y en este tiempo de cuaresma debemos practicar el amor cristiano y la ayuda al prójimo”, afirmó.

En la misa crismal, que tiene lugar cada Jueves Santo, se consagran los óleos sagrados que serán utilizados durante todo el año en las ceremonias de la iglesia.

“Es la primera vez que participo de esta misa, y la vivo con mucha alegría. Todas las misas son importantes, pero esta tiene un significado especial porque nos recuerda la unidad de la comunidad cristiana y la consagración de los óleos” dijo Celia.

Las misas, según coinciden los fieles, no deben ser un espacio de rigidez, sino un encuentro abierto y accesible para todos.

Ceferina otra ministra de la Eucaristía sostuvo, “La iglesia debe estar abierta para todos, no importa si no tienes la ropa adecuada o si no cantas bien. Lo importante es tener el corazón abierto y entregarse al Señor”. Y celia remarcó, “Es importante que los jóvenes se acerquen a la iglesia. No importa cómo vengan, lo importante es lo que hay en el corazón”.

Lidia, proveniente de la parroquia San José, también participó activamente de la misa crismal y destacó su emoción por poder llevar los óleos sagrados a su parroquia. “Fue la primera vez que participé en una misa crismal, y lo viví plenamente, especialmente al llevar los óleos con mi esposo. Es un momento de mucha devoción”, comentó.

Los feligreses coincidieron en la importancia de mantener viva la fe, de vivir la Pascua con amor y de trabajar por la reconciliación y la humildad. «El amor cristiano y la solidaridad son los valores fundamentales que deben guiar la vida diaria».

Mirá las fotos de la Misa Crismal