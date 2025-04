Dólar sin cepo: “El precio puede fluctuar fácilmente y esa volatilidad genera expectativa inflacionaria”, aseguró el economista Francisco Martinelli

El economista y analista del Centro de Estudios de Economía Política (Cepa), Francisco Martinelli, explicó cómo las recientes decisiones del gobierno nacional en materia cambiaria impactan directamente en el bolsillo de la gente, incluso de quienes creen estar alejados del dólar.

Audio: FM Space

“Hay un gran componente del precio de lo que consumimos y de lo que no, es decir, el precio indirecto, que depende del valor del dólar. Hay una gran cantidad de precios, una cantidad de productos, ya sean intermedios o finales, que se importan desde el extranjero. Entonces, cualquier variación en el tipo de cambio, es decir, cualquier suba en el dólar, también va a hacer que esos costos suban y ahí va a tener siempre el comprador, o mejor dicho, el vendedor, el importador/vendedor, la decisión de si asumir parte de ese costo o trasladarlo”, explicó Martinelli en una entrevista radial.

“Por lo general, como suele suceder no solamente en Argentina, sino en el mundo, la idea siempre es trasladarlo”, aseguró. Para reforzar este punto, Martinelli citó el caso de Estados Unidos y su experiencia con el aumento de aranceles. “Eso encarece los productos importados y genera expectativas de inflación porque suben los precios”.

En relación a la cadena de valor, el economista indicó que los consumidores suelen enfocar su enojo en el último eslabón, sin considerar la estructura completa del sistema de precios. “Hay una cadena de valor en Argentina en la cual no hay que enojarse necesariamente con el último. A veces el último no es quien termina por aumentar el precio porque quiere, sino porque le viene el rezago del aumento para atrás”.

Para ilustrarlo, comparó dos políticas implementadas por gobiernos anteriores: “La diferencia entre Precios Cuidados y Precios Justos es que las dos políticas eran prácticamente iguales. En el caso de Precios Cuidados se intervenía en toda la cadena de valor para intentar que los precios no aumenten tanto. En cambio, Precios Justos se fijaba en el último eslabón, lo cual no fue tan efectivo porque el vendedor debía asumir costos que le subían por otro lado”.

Martinelli también analizó la nueva política monetaria: “El lunes hubo una escalada del tipo de cambio del 12%. Se sostuvo el lunes y ya el martes cerró a 1230. No sabemos a cuánto va a cerrar más adelante porque la banda es gigantesca”, alertó.

Así, explicó que el gobierno nacional habilitó una banda de entre 1.000 y 1.400 pesos para el tipo de cambio, con ajustes mensuales que podrían hacerla aún más volátil. “Esa volatilidad puede generar una expectativa inflacionaria porque ante la duda, ¿qué va a hacer el importador? Cubrirse por las dudas”.

También advirtió que los precios tienen una tendencia a subir con rapidez, pero una notable resistencia a bajar. “Tiene que pasar una catástrofe para que los precios se reduzcan. Si una semana el dólar pasa a estar a 1.300, los precios van a acompañar ese valor. Pero si a la otra semana vuelve a 1.200, dudo mucho que bajen”.

¿La inflación es una decisión política?

Consultado sobre si la inflación es una decisión política, fue claro: “Yo creo que es una decisión política decidir cómo se lo ataca”. Según el experto hay muchos factores que generan inflación y que el gobierno actual decidió enfrentarla reduciendo el consumo. “Convalidar un aumento del 1% mensual en las paritarias cuando la inflación corre cerca del 4% es convalidar pérdida de poder adquisitivo”.

A su vez, mencionó que el Ejecutivo prefiere no intervenir en la cadena de valor: “El miedo que tiene es sentarse a ver cuáles son los eslabones formadores de precios, porque hay eslabones dentro de la cadena que tienen tanto poder que si aumentan, generan un aumento generalizado”.

Finalmente, sobre la relación entre el campo y el Estado, Martinelli analizó las posibles consecuencias de la falta de liquidación de divisas por parte del agro, tras la reunión de la Mesa de Enlace. “La primera respuesta del campo puede ser no liquidar. Si eso ocurre, vas a tener menos divisas para comprar, y el objetivo del FMI de acumular reservas se va a problematizar”, aseguró.

“A marzo, las reservas habían caído 4.900 millones de dólares respecto de diciembre. Nuestros cálculos dicen que a mediados de abril ya estábamos en menos seis mil. Y para diciembre el FMI pide que esa pérdida no supere los 500 millones. Si no lográs eso, el programa no camina y no llegan los desembolsos”, concluyó.