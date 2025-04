Yerba mate | Productor advierte que la caída de la limitación de nuevas plantaciones “favorecerá que el negocio quede en manos de 4 o 5 tipos”

Cristian Klingbeil, productor de la zona Centro de Misiones lamentó la medida del gobierno nacional que dejó sin efecto la limitación de nuevas plantaciones que había dispuesto el INYM. Señaló que la cosecha avanza con lentitud porque el productor no está conforme con los precios ni con las condiciones de pago que le ofrecen. Dijo además que la campaña tealera fue muy mala, porque “se cosechó poco y se vendió menos”. Aseguró que el agro atraviesa una crisis de rentabilidad por los altos costos que enfrenta el productor.

El gobierno nacional de Javier Milei dio un nuevo paso en materia de desregulación de la actividad yerbatera al dejar sin efecto la regulación de nuevas plantaciones que impedía plantar más de 5 hectáreas por año a cada productor. El sector primario rechazó de plano la decisión de la Nación porque están convencidos de que la regulación del mercado los defiende frente a los grandes jugadores del universo yerbatero.

“Lo de hacer volar la resolución 170, yo lo daba por hecho al mismo momento que Milei ganaba las elecciones. Porque era lo que decían en campaña. Y también ya por los nombres que se escuchaba que iban a estar juntos, ya habían intentado lo mismo en el gobierno de Macri”, señaló el productor Cristian Klingbeil.

El colono reconoció que la limitación de nuevas plantaciones que dispuso el INYM no llegó nunca a cumplirse a rajatabla, pero advirtió que su eliminación “hace que sea más fácil la situación para aquellos que en su vida vieron una planta de yerba, ahora vengan a plantar a miles de hectáreas” y consideró que eso terminaría acelerando la concentración del negocio en pocas manos. “Va a ocurrir lo que ya vimos que pasó con el té”, dijo.

“Van a venir a plantar miles de hectáreas para cosecha mecanizada y todo el paquete tecnológico y en cuestión de un par de años nos borran con la producción porque van a ser más eficientes porque van a tener rendimiento más alto y nosotros no vamos a poder competir ni ahí con los números. Van a terminar quedando la actividad yerbatera en manos de cuatro o cinco tipos”, expresó.

En respuesta al ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, que instó a los productores a que produzcan mucho y “llenen las góndolas de todo el mundo”, Klingbeil señaló que mientras la presión impositiva, los costos logísticos y de los insumos sigan siendo más altos en Argentina que en el resto de la región, “las góndolas del mundo se seguirán llenando con productos de Brasil, de Paraguay o de otro país, pero no de Argentina”.

Valoró el trabajo que venía desarrollando el INYM en materia de mejora de yerbales. “El instituto había reunido un equipo técnico para que recorran las chacras, que aquel productor que quiera mejorar su rendimiento y el cuidado de su suelo y todas esas cuestiones. Eso empezaba a funcionar y empezaba a generar algunos resultados buenos con lindos números, lindas mejoras en muchos yerbales. Con el manejo de plantas que fijan nitrógeno, manejo del corte, la eficiencia en el uso de los agroquímicos, ya sean herbicidas o fertilizantes, el control de plagas, rulo, ácaro, langosta, lo que sea, se estaba laburando bastante bien”, indicó.

Reconoció que sigue siendo una materia pendiente recuperar yerbales. “No podíamos tener tantas hectáreas, 200.000 hectáreas de yerba y tener los rendimientos que teníamos. Estar por debajo de los 3.000 kilos por hectárea, 2.500 en muchos casos, la verdad es que eso no está bien. Y por otro lado se está tumbando un monte para hacer yerbales nuevos. Entonces, cuidemos los montes y hagamos más eficientes nuestros yerbales. Bueno, ahora eso se tira todo por el piso porque bueno, ahora te puede aparecer, ponerle un nombre que se te ocurra, ya sea un millonario jugador de fútbol o una empresa extranjera y te puede venir a barrer con todo”.

Avance de cosecha

De acuerdo con el productor de la zona de Oberá, la cosecha de yerba mate avanza lentamente. “Recorro desde Campo Ramón, Campo Viera, Alem y realmente llama la atención el poco movimiento de yerba. Esta semana por ahí un poquito creció, pero me parece que estamos lejos todavía de lo que debería ser un manejo de volumen normal para la época”, dijo.

Hay productores que están esperando porque esos números no cierran. El (precio de) 300 pesos no cierra

Atribuyó la reticencia del productor a vender a que los precios todavía son bajos. “Hay productores que están esperando porque esos números no cierran. El (precio de) 300 pesos no cierra, por más que salgan a aplaudir o a festejar y salgan hermosos títulos de diario, el 300 no cierra por ningún lado. Vos pagás la tarefa y si tenés que pagar el flete y te descuentan la corresponsabilidad gremial. Te queda una plata que no te alcanza ni para mantener con una pasada de herbicida, mantener un poco al yuyo en línea. Es muy poca plata lo que te queda. Y encima, pegás la vuelta, tenés que pagar impuestos, o buscás negrear, o laburás en blanco, después tenés que pagar ganancias, y por ahí después se le ocurre al Estado, al ARCA decir, ‘che, pero la verdad es que con esa plata no podes vivir, tuviste que facturar más’ y te cobran ganancias por las dudas”.

“Esas cosas no se corrigieron nada, eso sigue los mismos métodos de siempre. Entonces, ya te pones a analizar, cosecho o dejo en planta y bueno, que se recupere, que la planta quede más grande, eso me ayuda a combatir un poquito también que no venga tanto yuyo”, razonó.

“Hay zonas que los yerbales están totalmente abandonados, no se hizo ninguna sola limpieza durante el año, ninguna pasada de motoguadaña o herbicida o macheteada con el tractor. También hay yerbales que están horribles, le ha dejado muy mal la sequía y ataques rulos. Se ve en rendimientos muy bajos y la gente dice, ‘bueno, no sé si voy a recuperar’, hacer un poco de limpieza para cosechar, y bueno, está esperando por ahí en una de esas repunta el precio, que yo en lo personal creo que va a ser bastante difícil que mejore, porque con todo el movimiento chico de yerba, de hoja verde que hubo, no repuntó más que los 300 pesos, me parece difícil que de ahora en más mejore”, analizó.

Indicó que ni siquiera el precio de 300 pesos está generalizado, hay secaderos que pagan incluso menos y los que cumplen con los 300 pesos pagan una entrega al contado y cheques posdatados en plazos de hasta 180 días.

Insatisfacción tealera

El productor indicó que tampoco fue un buen año para el té misionero. “Fue un año de caída de producción muy fuerte, muy grande. La sequía, falta de fertilización, el ataque de ácaro inusual durante diciembre, enero y hasta algunos teales hasta febrero hizo caer estrepitosamente la producción. Y así todos los secaderos, muchos ya han parado”, dijo.

Podríamos seguir cosechando hasta fin de mayo tranquilamente, pero ya hay secaderos que han parado. Todos dicen lo mismo, no hay ventas

Aclaró que el clima acompaña para seguir cosechando, pero el problema es que no hay demanda. “Podríamos seguir cosechando hasta fin de mayo tranquilamente, pero ya hay secaderos que han parado. Todos dicen lo mismo, no hay ventas. Encima con esta cuestión de la guerra económica que emprendió el amigo nuestro presidente en Estados Unidos, deja también todos en un estado que no sabes qué hacer, nadie sabe qué hacer porque no sabes cómo van a quedar los aranceles, si le van a subir más a la competencia o no le van a subir, capaz le sacan, entonces perdés más terreno con el tema del precio”, indicó.

Remarcó que producir té en Argentina se volvió muy caro y eso dificulta la competencia con otros oferentes.

“Somos extremadamente caros en dólares. Y bueno, se complicó la venta, en un año donde tuvimos una caída prácticamente generalizada de 40 por ciento en producción de brote de té no alcanzamos a colocar esa producción y tuvimos que parar antes… el tipo que compite con nosotros en otro país cosecha a mano, tirando un número realmente descabellado saca 20 kilos por día de brote de té. Yo voy con una máquina y dos camiones y cosecho 30.000 kilos por dí. Fíjate cuánta gente tiene que poner el país que no compite para cosechar lo que yo cosecho solo con dos ayudantes más que con dos personas que me manejen el camión y me ayudan a descargar el té en el secadero y ni así puedo competir, es una locura”, afirmó.

“Es una cosa inexplicable que poner un contenedor de Misiones a Buenos Aires sea más caro que de Buenos Aires a cualquier parte del mundo. Y esto ahora la diferencia es mayor todavía porque quedamos mucho más caros en la cuestión del flete. Entonces, todas esas cosas se tienen que analizar en serio y eso no se soluciona sacando el cepo”, disparó.