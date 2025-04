Histórico juicio en Misiones por pedofilia: condenaron a 14 años de prisión al exdiputado puertista Germán Kiczka y a 12 años a su hermano

El Tribunal Penal 1 de Posadas condenó al exdiputado Germán Kiczka y a su hermano Sebastián por tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil. La sentencia marca un hito judicial en Misiones, ante la gravedad de los delitos cometidos. A su vez, Pedro Puerta y al padre de los condenados serán investigados por falso testimonio.

El Tribunal Penal 1 de Posadas encontró culpables al exdiputado provincial de Misiones por el puertismo Germán Kiczka y a su hermano Sebastián, por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), y les impuso una condena de 14 y 12 años de cárcel, respectivamente.

La sentencia fue leída a las 21.50 horas de este miércoles, tras más de trece horas de una maratónica audiencia que puso fin a las tres semanas del juicio oral desarrollado en el Palacio de Justicia de Posadas, y marca un hito en la historia judicial misionera, por la gravedad de los delitos cometidos, las penas establecidas y el añadido de la condición de legislador que ostentaba Germán Kiczka hasta su imputación.

Las condenas impuestas son levemente inferiores a las solicitadas por la Fiscalía, que fueron de 15 años para el exlegislador del partido Activar y 12 para su hermano.

Los tres integrantes del Tribunal Penal 1 encontraron culpables a ambos, pero las penas fueron resueltas por mayoría de los miembros del Tribunal, ya que mientras que los jueces Gustavo Bernie y César Yaya coincidieron en la cantidad de años de prisión, la magistrada Viviana Cukla consideró que se les debía imponer 8 años de cárcel a Germán y 6 a Sebastián.

Dentro de los diez días hábiles, el Tribunal dará a conocer los fundamentos de la sentencia.

La pena de prisión establecida en la sentencia es de cumplimento efectivo, por lo que ambos pasarán mas de una década tras las rejas cuando el veredicto quede firme en el caso de que supere las apelaciones que muy probablemente presentarán los inculpados. En cualquier caso, ambos continuarán en prisión, situación en la que están desde agosto de 2024, ante la gravedad de los delitos que cometieron.

La investigación contra los hermanos Kiczka comenzó luego que la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal porteño recibió en enero de 2024 una alerta internacional por parte de una organización que trabaja en la prevención de este tipo de delitos, que reportó que en aproximadamente quince países de la región se conectaban diferentes usuarios, intercambiándose videos de explotación sexual infantil.

En ese marco, se recibieron 300 denuncias de explotación sexual infantil, “muchas de las cuales incluían imágenes extremadamente perturbadoras, algo verdaderamente indescriptible”, describió Daniela Dupuy, titular de dicha fiscalía.

Tras ello, se realizó una serie de allanamientos simultáneos en varios lugares del país, entre ellos en Misiones, en los domicilios de los hermanos Kiczka, que derivaron en la imputación de ambos.

Investigarán a Pedro Puerta y al padre de los Kiczka

Por otra parte, el fiscal Vladimir Glinka pidió que se investigue por falso testimonio a Pedro Puerta, diputado provincial, amigo y mentor político de Germán Kiczka, y a Leonardo Kiczka, padre de los imputados.

La solicitud fue realizada ante las declaraciones de ambos ante el tribunal, en calidad de testigos y bajo juramento de decir la verdad. En el caso de Puerta, según el fiscal, las respuestas que presentó por escrito “no se corresponden con lo que figura en el expediente” y “ni siquiera parece una presentación realizada por él”, afirmando que fue redactada por un abogado.

En cuanto al testimonio del padre de los hermanos Kiczka, Glinka considera que brindó una versión falsa al momento de identificar a una persona en una fotografía, concretamente, la de una niña de 10 años, hija de una vecina.

Ante ello, el fiscal solicitó que ambas declaraciones testimoniales sean remitidas a la fiscalía de instrucción de turno, con el fin de analizar la posible comisión de los mencionados delitos. Tal petición fue aceptada por el Tribunal, por lo que Pedro Puerta y Leonardo Kiczka serán investigado por supuesto falso testimonio.

La defensa de Sebastián pidió que sea tratado psicológicamente

En el marco de la última audiencia del juicio por pedofilia contra los hermanos Kiczka, los abogados Eduardo Paredes y María Laura Álvarez señalaron en su alegato que Sebastián debe ser internado en una unidad de salud mental del servicio Penitenciario Provincial hasta se recupere de su “compulsión”.

Respecto de la imputación de abuso sexual simple, mencionaron que la acusación debería ser rechazada, ya que a su criterio, no hay avales que acrediten el hecho. “Ella menciona que son amigos con derecho con Sebastián Kiczka”, relataron los defensores.”

“Ella en ningún momento menciona o da algún incidió de ser abusada por Sebastián”, remarcó Alvarenga.

Por su parte, la defensa de Germán Kiczka centró su alegato en la supuesta falta de rigor en la investigación, el manejo deficiente de las pruebas y la ausencia de certezas para sostener la acusación contra Germán.

El abogado defensor Gonzalo de Paula De Paula abrió su alegato final con fuertes críticas hacia la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), a la que acusó de elaborar informes erróneos. Según afirmó, los encargados de analizar los archivos incautados fueron una licenciada en turismo y un estudiante de abogacía de segundo año. “Nadie tiene el título de perito. Es un chiste, diría, si estuviéramos en una cancha de fútbol”, ironizó.

Otro de los puntos que cuestionó fue la cadena de custodia de la evidencia. De Paula aseveró que uno de los discos rígidos clave en la causa «se perdió» y apuntó directamente contra Darío Pokora, responsable del área técnica. “Nadie sabe dónde están esos archivos. Qué raro”, lanzó con sarcasmo. Y remató: “Hay que corregir la labor de la SAIC por el bien de todos los misioneros”.

Sebastián se quejó del trato que recibió

La etapa de debate se cerró con una nueva declaración de Sebastián Kiczka, a pedido suyo, en la que expresó su malestar por el trato que recibió durante su detención y su estadía en en prisión, y con los informes de la psicóloga que lo entrevistó y los modos con los cuales se refirió la defensa: “Ella dice, que esto a mí no me trae problemas, que yo puedo vivir tranquilamente. Yo tengo un problema que a mí me molesta acá y este señor que acaba de decir, el nene de 47 años, si vos sufriría lo que sufro yo, hermano…. te puedo asegurar que no ibas a decir eso, porque es desesperante, no le deseo a nadie esta situación, en cuanto a todo, a esta aflicción, adicciones y un montón de cosas que me meten en problemas y en otros problemas”.

Luego continuó cuestionando la labor de la psicóloga. “Que esta señora tenga más cuidado la próxima vez que hace un análisis a una persona, antes de sacar una conclusión, porque puede hacer más daño. No sé si la idea acá es condenar, ayudar, yo no sé cuál es la idea acá, pero que tenga más cuidado por favor en sus informes”.

Tras ello, enumeró las consecuencias de lo que él considera su condición: “Yo perdí trabajo, trabajaba en la pizzería de mi viejo, que por ser mi viejo no me echaba”. En este sentido, profundizó: “No puedo tener una pareja estable, lo intenté, tratar de imaginarme una familia es una locura porque ya veo que no”.

“Busqué ayuda, busqué psiquiatra, busqué psicólogo, sigo buscando, tengo mis recaídas pero sigo insistiendo, sigo buscando ayuda, no es que ya soy así y ya está”, agregó.

“Vivo con mis viejos, 47 años, no es agradable, te puedo asegurar que no es agradable, que me tengan, no es para nada lindo. Ahora claramente tengo un problema con la ley, y esta señora dice que esto no me trae problema y mira donde estoy, es clarísimo que me trae problemas. Mire todos los problemas que tengo, mire donde estoy, es un problema grave que tengo y que bueno, me lo tengo que sacar, alguien me lo tiene que sacar, no sé cómo”, señaló.