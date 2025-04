Crece la equinoterapia en Misiones como alternativa para tratar la salud mental y a personas con discapacidad

El Centro de Equinoterapia de Misiones trabaja con 24 pacientes y cuenta con una lista de espera de más de 40. Con una nueva formación universitaria y reconocimiento médico creciente, consolida su rol como alternativa terapéutica integral en salud mental, física y social.

“Es una de las pocas terapias que pueden trabajar sobre todas las áreas del funcionamiento del ser humano en una sola sesión”, aseguró Rita Filich, integrante del Centro de Equinoterapia de Misiones, al describir el impacto que genera esta práctica en personas con discapacidad y con problemáticas de salud mental. Junto a Gerardo Romero, destacaron el crecimiento sostenido de la actividad, los avances en el reconocimiento profesional y la reciente puesta en marcha de una formación con aval universitario.

Filich explicó que la equinoterapia no está limitada solo a lo físico: “Puede servir en problemáticas como depresión, estrés postraumático y todo lo que tenga que ver con salud mental. Si bien se la conoce desde hace años por su efecto físico, por la transmisión de impulsos nerviosos y el patrón de locomoción especial del caballo, los estudios fueron mostrando que los beneficios son mucho mayores. Tienen que ver con el vínculo, con el campo energético del caballo y con todo lo sensorial que puede estimular”.

Actualmente, el centro trabaja con al menos 24 pacientes, aunque la demanda supera ese número. “Tenemos una lista de espera hoy de más de 40 chicos”, revelaron. “Nos limita el espacio y el hecho de estar al aire libre. No tenemos un espacio techado por el momento. En las horas de calor es imposible trabajar, y en invierno debemos atrasar porque muchos chicos tienen problemáticas respiratorias”.

Sobre la preparación de los animales, Romero aclaró: “El centro cuenta con su veterinario, que da el visto bueno de los caballos. Tienen que reunir características de sanidad, salubridad y mansedumbre. Pero la decisión también se toma con los petiseros, que son los que están con los caballos todos los días, los que los alimentan, los bañan, trabajan con los herrajes. Ellos nos dicen cómo se comporta cada caballo”.

Una de las fortalezas del espacio es su abordaje integral. “Trabajamos con psicólogas, acompañantes terapéuticos, profesores de educación especial y de educación física. Desde el año pasado sumamos un kinesiólogo, lo que nos permite tomar pacientes con dificultades físicas importantes. También tenemos veterinarios, instructores de equitación, y todo el personal ecuestre”.

La equinoterapia no tiene restricciones por edad. “Tiene muy pocas contraindicaciones. Siempre se requiere un apto médico para montar, pero si se trabaja pie a tierra, no hay ninguna limitación. Incluso trabajamos con cuidados paliativos del hospital para prevenir el burnout. En esos casos no se monta, se hace psicoterapia con caballos”, explicaron en diálogo con Más Allá de las Barreras.

“Para montar debe haber un apto médico sí o sí”

El rol de los médicos es clave. “Sin apto no se puede montar”, advirtió Filich. “La ley exige una prescripción. En salud mental puede hacerlo un psicólogo, pero para montar debe haber un apto médico sí o sí. Eso fue un avance enorme: que se entienda que no es un paseo a caballo, sino una terapia. Hoy muchos padres vienen ya con una indicación del neurólogo o pediatra, eso antes no pasaba”.

Filich celebró el efecto que produce en las familias: “La mayoría de las familias disfrutan más del espacio que los chicos. Participan, se integran, hacen actividades. El año pasado prepararon juegos didácticos para un hogar. En octubre o fin de año organizamos jornadas familiares donde se ve el disfrute de hermanos, padres, todos. Las devoluciones son muy valiosas”.

Formación en Equinoterapia

En paralelo, comenzó una capacitación pionera en la provincia. “Es la primera formación con aval de la Facultad de Humanidades, además del Ministerio de Salud y la asociación civil. Está dirigida a profesionales y estudiantes avanzados de salud, educación o el ámbito ecuestre. Se cursa cada 15 días y las clases quedan grabadas. Participa gente de Corrientes, Rosario y otras provincias. Antes nosotros teníamos que irnos a estudiar afuera. Ahora esta oportunidad está acá”.

Después de más de una década de trabajo, ambos valoraron la transformación social que perciben. “Hay un cambio en la mirada sobre la discapacidad en la sociedad, especialmente en Misiones. Se nota interés por hacer las cosas bien. Antes nos costaba que los médicos entiendan la terapia. Hoy son ellos quienes la recomiendan. Eso es un reconocimiento enorme”.

Para quienes deseen obtener más información o acceder a los servicios del Centro de Equinoterapia de la provincia, pueden contactarse a través de sus redes sociales oficiales: equinoterapia.misiones en Instagram y Equinoterapia de la Provincia de Misiones en Facebook.

Además, el centro funciona en la Ruta 105, kilómetro 3,5 en la localidad de Garupá, y cuenta con atención presencial en su sede durante el horario preestablecido de actividades.