Cristina Kirchner pone fin a la interna en el peronismo bonaerense y se abre a negociaciones con Kicillof

Cristina Kirchner ha reducido la tensión en el peronismo bonaerense al apoyar la suspensión de las PASO y abrir la puerta a negociaciones con Axel Kicillof. Este movimiento busca unificar al partido y evitar que las divisiones internas beneficien a la oposición. El desafío ahora es integrar a todos los sectores en las listas electorales sin opacar al actual gobernador.

En un intento por poner fin a las tensiones internas del peronismo en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner ha dado un paso atrás en su postura inicial y ha expresado su disposición para unificar filas en torno al liderazgo de Axel Kicillof.

A través de un mensaje en redes sociales, la ex presidenta instó a sus seguidores a retirar los proyectos que buscaban elecciones concurrentes, apoyando así la iniciativa del gobernador de suspender las PASO. Este gesto busca mitigar las divisiones internas y fortalecer la unidad del partido.

Señales de unidad y pragmatismo

El gesto de la líder peronista no solo busca apaciguar las fricciones, sino también evitar que la división interna beneficie a los adversarios políticos. En el entorno de Kirchner, se reconoce que no contaban con el apoyo suficiente para aprobar los proyectos de elecciones concurrentes, por lo que la movida representa una aceptación pragmática de las circunstancias. La meta, ahora, es centrarse en el armado de una campaña electoral unificada que permita al peronismo mantener su posición en la provincia.

Desafíos y estrategias futuras

Mientras el peronismo bonaerense intenta recomponerse, la figura de Kicillof se enfrenta al desafío de integrar a todos los sectores en las listas electorales. La posibilidad de que Cristina Kirchner y Sergio Massa participen en las elecciones seccionales añade complejidad al panorama, ya que su presencia podría eclipsar al actual gobernador. Sin embargo, el éxito de la estrategia de desdoblamiento en Santa Fe ofrece un respiro y un modelo a seguir para las próximas elecciones.

Talvez te interese:

Manuel Adorni confirmó que dejará la vocería presidencial

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza confirmó en exclusiva que no continuará con el actual cargo en la Casa Rosada. Dijo que él continuará con “el modelo del presidente Milei” en la Ciudad de Buenos Aires. “El PRO se está disolviendo”, remató.

El vocero presidencial y primer candidato de La Libertad Avanza para la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Manuel Adorni, confirmó hoy que renunciará a su actual cargo en el Poder Ejecutivo nacional el 9 de diciembre.

¿Vas a asumir en la banca de legislador porteño? ¿No vas a ser un candidato testimonial?, consultó el periodista Alfredo Leuco una entrevista exclusiva en el programa “La clave”, en oficinas que La Libertad Avanza tiene en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

“No, (no voy a ser un candidato testimonial). El 9 de diciembre presentaré la renuncia. De hecho, no sé si no habrá actividad legislativa en la ciudad después del 10 de diciembre, no sé cómo se van a desenvolver los hechos. Pero por supuesto que voy a renunciar. No hubiese aceptado tampoco una candidatura si no podía renunciar”, dijo.

Así, el funcionario nacional le contestó por primera vez a la Coalición Cívica (CC), espacio político que conduce Elisa Carrió, desde donde la diputada nacional Paula Oliveto le pidió la renuncia por la presunta incompatibilidad para encarar la campaña y, al mismo tiempo, cumplir con sus deberes públicos.

Adorni dijo ser el el “único” que puede ganarle al kirchnerismo en el distrito porteño, advirtió que el PRO se quedó con un “esquema obsoleto” y minimizó el salto que registraron los precios en marzo (cuando el Índice de Precios al Consumidor subió 3,7%, por encima de lo esperado) porque, aseguró, “la inflación está condenada a morir”.

“Quien va a continuar el modelo del presidente (Javier) Milei en la Ciudad de Buenos Aires soy yo y el único que le puede ganar al kirchnerismo soy yo”, remarcó el funcionario nacional durante una entrevista exclusiva con DNEWS, la señal de noticias de Latinoamérica para Latinoamérica.

De cara a los comicios del próximo domingo 18 de mayo, Adorni le bajó el precio al potencial electoral del oficialismo porteño porque, opinó, el PRO “ha hecho mucho por la Ciudad, ha gestionado muy bien la Ciudad, pero ha quedado en un esquema obsoleto”.

“En su identidad, el PRO se está disolviendo”, agregó, luego de señalar que los principales referentes del partido que fundó Mauricio Macri no participan de la contienda proselitista.

Incluso, el funcionario nacional volvió a comparar al macrismo con un antiguo teléfono celular: “Usé la comparativa con un Nokia 1100, pero podría haber usado Startac o un Movicom valija del año 90. Lo cierto es que los dos servimos para hablar por teléfono, el tema es que uno se ha quedado en algo más obsoleto y nosotros somos algo más dinámico, mucho más moderno y con ideas mucho más superadoras y, de hecho, lo venimos demostrando a nivel nacional”, insistió.

“La inflación está condenada a morir”

El vocero presidencial minimizó el salto que registró la inflación en el mes de marzo, cuando el IPC avanzó 3,7% (cuando todos los pronósticos oficiales y privados esperaban que no superara el 3%), y se mostró convencido en la efectividad de las gestiones del gobierno para revertir el avance de los precios.

“Los fundamentos de la economía y lo que estamos haciendo es lo correcto. En definitiva, el final de la película es bueno. La inflación está condenada a morir, tiene el certificado de defunción hecho, falta ponerle la fecha. Nadie puede negar que el 3,7 es un número más alto del que nos hubiese gustado, pero la inflación está muerta porque para nosotros es un tema estrictamente monetario y tenemos la situación monetaria absolutamente controlada”, sentenció.