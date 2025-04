Yerba Mate | Para Jonas Peterson, la derogación de la medida que limitaba nuevas plantaciones “es una más contra el pequeño productor”

El productor Jonas Peterson sostuvo que, con la derogación de la Resolución 152/2021 dispuesta por el Ejecutivo nacional, lo que se busca es que “nosotros no podamos tener ningún tipo de equilibrio propio en la actividad yerbatera” y consideró que “la situación será mucho peor” una vez finalizada la cosecha.

El productor yerbatero se refirió a la decisión del Ministerio de Economía de dejar sin efecto el tope de nuevas plantaciones: “Con todo lo que nos viene pasando a nosotros, es una medida más contra el pequeño y mediano productor y a favor del sector industrial. Hay quienes dicen que hoy el productor tiene el mango de la sartén en todas las manos, pero si van mirando las medidas que va tomando el gobierno nacional a cada día, no están dando el mango de la sartén, pero caliente. Puede tomar el mango de lo que pueda, pero no hay forma de sostenerlo”.

Por otro lado, Peterson analizó el impacto de la desregulación y la ubicó en una continuidad: “Toda la medida que toma el Gobierno nacional es para afectarnos a nosotros, para perjudicarnos a nosotros. Liberan el control de calidad del ingreso de yerba de Brasil y de Paraguay. Cuanto más sostenemos nosotros, más importan de afuera para desequilibrar el parate que hacen los productores. Ahora, con esta medida, lo que provocan es liberar la plantación para que nosotros no podamos tener ningún tipo de equilibrio propio en la actividad yerbatera”.

A raíz de ello, Peterson atribuyó el trasfondo al avance de un modelo que favorece la concentración: “Esto claramente va hacia la concentración de la actividad. Lo que busca este gobierno es la alta competitividad, eliminando al pequeño, mediano productor y concentrando en pocas manos la actividad. Entonces, cuanto más se va complicando la situación, el productor va entrando en desesperación y lo que buscan los más grandes es ir absorbiendo a los más pequeños y termina en la concentración total de la actividad”.

Por lo tanto, Peterson consideró la opción de que los pequeños productores cambien de rumbo mediante una diversificación de la producción: “Quisiera saber con qué. Yo soy pequeño productor, no soy un gran productor. Le vengo estudiando hace varios días a ver en qué puedo iniciar una nueva actividad con la poca plata que uno tiene, porque tampoco uno cuenta con mucho dinero para hacer algo nuevo y la verdad que no se ve la salida. No hay una actividad que esté sobresaliendo en la provincia para decir me dedico al tabaco, a la ganadería, a plantar mandioca. Todas las actividades están muy mal”.

Como consecuencia, Peterson valoró los intentos de formar cooperativas, pero fue cauto respecto de los resultados inmediatos: “Hay que trabajar juntos, hay que agruparse, hay que buscar la forma de salir adelante y sostenerse. En algún momento esta situación va a cambiar, pero el camino no es corto”.

El productor comparó la crisis actual con la del 2001: “Aquella situación nos llevó a una quiebra total y ahora estamos yendo por el mismo camino. Lo que sucede hoy es que el fanatismo político sigue muy vigente en los productores y eso impide que puedan unirse y tomar decisiones en el mismo sentido para poder tener un peso importante en las decisiones que se tomen”.

Sobre el escenario inmediato, apuntó: “Hoy hay productores que iniciaron la cosecha y productores que quieren seguir sosteniendo la no cosecha. La necesidad es muy diversa entre los productores y lo que más se está viviendo es la cuestión política, año político de vuelta, esto nos pone en una situación muy complicada”.

Según su visión, Jonas Peterson señaló que resulta cada vez más difícil alcanzar una estrategia unificada dentro del sector: “Este gobierno gobierna para los grandes, el Gobierno nacional es para los grandes. Entonces tenemos que tener en claro que la situación para nosotros va a ser totalmente desfavorable y cuanto más unimos y entendamos la situación que estamos viviendo hoy, cómo se sale de esa situación, en el momento que logremos eso, vamos a poder decir: el objetivo de esta lucha es este. Mientras no sepamos por qué estamos acá y el motivo que nos trajo acá, no sepamos identificar eso realmente, vamos a estar juntando una orilla a la ruta, peleando por un precio que va a durar un mes, dos meses y no vamos a tener herramientas que sostenga ese valor”.

Además, el productor anticipó nuevos reclamos si no cambia el rumbo del sector:

“Nosotros ahora seguramente vamos a hacer toda esta cosecha. Este año, cuando termine la cosecha, vamos a estar en una situación mucho peor de la que estuvimos en el cierre de la cosecha pasada. En cada cierre de cosecha va a haber productores desesperados y enloquecidos para salir a hacer algo para defender su actividad. Y esperemos que en esa desesperación haya un poco de claridad y sepamos decir: peleemos con un objetivo en común y salgamos a la calle a defender una herramienta definitiva, no a defender cuestiones políticas”.