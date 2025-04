Úrsula Waidelich formalizó su renuncia indeclinable a la presidencia del Comité Municipal de la UCR en Puerto Iguazú y apuntó contra el sector interno liderado por Ariel Pianesi. Denunció prácticas autoritarias, exclusión de voces disidentes y el vaciamiento del partido. Afirmó que “hasta el último momento peleé con todo lo que pude”.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2025/04/04-14-SantaMariadelasMisiones-Ursula-Renuncia-UCR-Presidencia-Iguazu-18.45.mp3

Audio: Santa María de las Misiones

Con un tono entre la decepción y la firmeza, Úrsula Waidelich declaró: “Fue difícil, pero creo que un poco más coherente con la realidad”.

Al explicar el motivo de su decisión, afirmó: “El punto es que dentro del partido nosotros tenemos distintas personas que van haciendo su trayectoria política y en algún punto hay personas que pertenecen a un cierto espacio y hay otras, por ejemplo como yo, que no pertenezco a un espacio; pero siempre traté de que el partido se trabaje, se vea y se milite como partido. Pero evidentemente el peso de la presión de los espacios es tanta que por más que vos tengas algún trabajo, alguna posibilidad, algún interés, ni siquiera te visibilizan porque pertenecés a otro espacio. Y ese es un gran problema que tiene el radicalismo y que es con lo que el radicalismo ha sabido perder a ciertas personas muy importantes”.

En este marco, la ahora expresidenta del Comité Municipal del centenario partido en la ciudad de las Cataratas sostuvo que, más allá de lo ideológico, el problema tiene raíces estructurales: “No se trata de qué tipo de radical sos, pero me gustaría que el cambio en la provincia de Misiones se especifique mucho más. Si nosotros vamos a estar ocupando ciertos lugares para que nada cambie de verdad, a mí me parece que estamos dando poco y nada y eso es lo que el partido ahora empezó a hacer, ocupando esos lugares que son importantes dentro del partido, pero que solo se les da a un cierto sector porque el resto no puede opinar y participar. Eso me parece que no habla de cambio, habla de autoritarismo y yo ahí no me siento representada. Yo quiero que Misiones, especialmente Misiones, dé el pase del cambio y tengo que empezar por el ejemplo”.

Luego de su salida, Waidelich habló de participar proyectos de otros espacios políticos: “No tuve ninguna propuesta hasta la renuncia y desde la renuncia sí tenemos bastantes propuestas por las que estamos viendo con nuestro equipo qué hace. Entiendo que por ahí para trabajar en el cambio no tenés que casarte con lo que siempre fuiste, por más que yo igualmente al radicalismo lo llevo en el corazón, pero si el radicalismo no arranca con el cambio yo tengo que saber también en algún punto estirarlo desde otra forma”.

Por eso de cara al futuro, indicó:“Ahora vamos a pensar a ver qué hacemos porque nuestro trabajo en equipo es grande, es importante y lo tenemos que defender porque los ciudadanos esperan que lo hagamos”.

Por otro lado, cuestionó que sectores externos hayan valorado su figura más que el propio partido: “Me sorprende como todos y cada uno de los distintos espacios, partidos y demás grupos de la oposición se comunicaban con nosotros y eso no lo vio mi partido. Ese fue otro golpe en el mismo momento y yo digo, entonces la verdad que algo estábamos haciendo mal así que acá hay que seguir caminando”.

En cuanto a nuevas afinidades políticas, respondió: “Yo pienso que si es un cambio que ayude, pienso que después tenemos que poner una lupa en cómo los funcionarios se van desarrollando y no solamente en qué funcionarios. Porque si realmente el misionero entiende lo que es la importancia de votar y elegir, el que hace mal también se debe ir en la próxima elección. Así que identificarme con el cambio, identificarse con el trabajo y sobre todo con la verdadera oposición es mi prioridad.”

Con pesar,Waidelich analizó el estado actual del radicalismo: “Con mucha pena, pero también entiendo que esto es un trabajo que viene representado desde una línea nacional y eso es lo que nos está afectando al partido. Así que con tristeza también te diría, pero todo tiene que ocurrir, todo tiene que suceder y si tenemos que renacer y será de las cenizas”.

De esta manera, la exdirigente planteó sin rodeos cómo, a su entender, debe reconstruirse su espacio: “Cuando nosotros sepamos que tenemos que trabajar unidos. Creo que es hora de que nos saquemos las caretas, de que dejemos de ser un poco egoístas, personalistas y entendamos que la verdadera oposición sólo puede hacer algo bueno si se une. Pero si seguimos así como estamos y como nos obligan, y también es un mensaje a tener en cuenta quién lo está haciendo, por qué lo está haciendo y con qué finalidad”, afirmó.

Frente a la posibilidad de identificar responsables de su salida, reflexionó: “Cada uno sabe lo que hace, lo que dice y cómo se maneja. A mí me parece que no todos son lo mismo. Hay muchas personas que están ahí, que la pelean, que la luchan. Yo lo veo, yo conozco gente y no todos son lo mismo, pero que el que tiene responsabilidad- la gente sabe- tiene que hacerse cargo y tarde o temprano todo aparece”, auguró Waidelich.

Y sobre su renuncia: “La persona que lidera el espacio no permitió una participación, por ejemplo, la mía. . O estás para potenciar el partido o estás para destruirlo y con qué finalidad. O sea, no me queda claro durante la convención; pero cuando todo terminó, ahí se me abrió la mente.”

“Yo hasta el último momento peleé ahí con todo lo que pude e intenté todo lo que pude, pero vos sabés que a veces se cierra una puerta y se abren diez”, apostó.