Una carnicería incorporó por primera vez carne de búfalo a su oferta, proveniente de criaderos de Apóstoles. Según explicaron, se trata de una carne sin grasa visible, que no presenta olores al cocinarse y requiere una cocción cuidadosa para conservar su textura. El producto se comercializa en combos de tres kilos con cortes para parrilla o cocina, a un precio inferior al de la carne vacuna tradicional.

Estación de Carnes incorporó carne de búfalo a su oferta habitual. Se trata de medias reses de terneros que pesan entre 85 y 90 kilos, provenientes de criaderos de la firma Hreñuk, en la localidad de Apóstoles. La carne se comercializa en combos de tres kilos, organizados en dos líneas: cortes para parrilla y cortes para cocina.

Manuel Milde, carnicero, con el objetivo de derribar mitos, explicó que la carne de búfalo “no tiene olor al cocinarse, no tiene sabor raro y no contiene colesterol”. Es una carne magra, sin vetas de grasa, lo que requiere un tratamiento específico al momento de la cocción. “El consejo es no pasarse; si te gusta jugoso, mejor sacarlo antes del punto. Si se seca, se pone firme porque no es un vacuno gordo”, indicó.

Actualmente, la carnicería los comercializa en dos combos “parrillero” que incluye costilla, vacío, corte inglés y falda y el de “corte de olla” que contiene colita de cuadril con hueso, bola de lomo con hueso, paleta y aguja, destinado a guisos y estofados. En todos los casos, los cortes se ofrecen en presentaciones de tres kilos, el precio del primero es de 30 mil pesos y el destinado a la cocina en olla, cuesta 15 mil pesos.

Según explicó el carnicero, el precio es uno de los aspectos destacados, mientras que el kilo de vacío de novillo ronda los 13 mil pesos, los cortes de búfalo se ubican en los 10 mil pesos por kilo. “La diferencia es bastante notoria con el novillo”, afirmó el carnicero. También recomendaron esta carne para usos diversos: “No es solo para asado; tampoco vas a sentir olor ni vas a tener que agregarle nada especial”.

En cuanto a la aceptación, indicaron que varios clientes ya probaron los combos y que “la experiencia fue buenísima”. La intención es que más consumidores puedan conocer el producto a través del formato de combos pequeños, para uso doméstico. “Lo que queremos es que la gente entienda que no hay que tener miedo. Va a comer una carne sabrosa, sin colesterol, y producida por misioneros”, destacaron.

Venta de pescados por Semana Santa

En el marco de Semana Santa, la carnicería comercializa diferentes tipos de pescados. Entre las opciones se encuentran dorado a 9 mil pesos el kilo, bagres y pacú.

El abastecimiento proviene de criaderos, a través de proveedores que también facilitaron el ingreso de carne de búfalo. Durante los primeros días de venta, el stock se agotó y ya se encuentra en reposición.

Expectativa por la evolución del precio de la carne

En cuanto a las expectativas tras la liberación del cepo cambiario, Manuel señaló que hasta el momento no se registraron aumentos en los precios. En experiencias anteriores, indicó, hubo subas leves luego de medidas de este tipo, pero en esta ocasión no se reportaron cambios.

También explicó que el abastecimiento de carne depende en parte de los remanentes de exportación que quedan en el mercado interno, especialmente en cortes como el asado. Además, aclararon que no hubo novedades por parte de los frigoríficos y que, por ahora, los precios se mantienen sin modificaciones.