Juicio por pedofilia | Los Kiczka volvieron a declarar: hablaron de malentendidos y de su desconocimiento de que es delito la tenencia de videos de abuso sexual infantil

En el juicio por distribución de material de abuso sexual infantil, Germán y Sebastián Kiczka ofrecieron nuevas explicaciones sobre un pendrive y una computadora con evidencia clave. Deslindaron responsabilidades, se atribuyeron errores y dijeron desconocer la ilegalidad del contenido.

Durante una nueva jornada del juicio por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil celebrada este lunes en el Palacio de Justicia de Posadas, Germán y Sebastián Kiczka ampliaron a petición propia sus declaraciones ante el Tribunal Penal 1 que los juzga, negándose no obstante a responder preguntas.

En esa ampliación de su declaración, los Kiczka ofrecieron sus argumentaciones en torno a uno de los elementos de prueba que pesan en su contra. “Quiero aclarar cuestiones respecto a las indagatorias que se hicieron el viernes, donde declaró mi prima Melisa y mi mujer Alejandra”, señaló Germán.

Uno de los puntos centrales fue el hallazgo de un pendrive con contenido comprometedor. “Cuando se hablaba de un pendrive yo estaba convencido que me lo plantaron. Yo estaba seguro que me lo plantaron porque sabía que no tenía un pendrive en mi casa, pero cuando se dijo que era de Fiat, ahí lo registré, porque me acordaba del pendrive que, como dijo Alejandra, le habían regalado a mi papá cuando se compró la Fiat Fiorino”.

Germán relató que usó ese pendrive en 2015 o 2016, mientras estudiaba a distancia. “Bajaba mis apuntes, facturas, cosas de trabajo, para imprimir en una librería porque no teníamos impresora. Después seguí mi vida y no supe más nada de ese pendrive”, afirmó. Contó que su hermano le aseguró que lo había vuelto a llevar a su casa, pero “evidentemente no fue así”.

También hizo referencia a una computadora marca Lenovo. “Le pregunté a mi hermano respecto a la Lenovo. Él me asegura que después de haberla utilizado borró todos los archivos y yo nunca me crucé con esos archivos mientras la usaba. Él dice que los borró y yo jamás me los crucé en la computadora. Eso quiero que quede perfectamente registrado”, insistió.

Otro eje fue su participación en grupos de Telegram: “Se habla de una palabra indebida que aparece en un grupo de Telegram. Esos grupos eran de gente desconocida que subía fotos de modelos, todo legal. Yo jamás escribí, jamás pregunté, jamás participé de ninguna manera. Está a la vista porque están los mensajes. Esa palabra que haya escrito alguien no tiene fundamento para ser atribuida a mí”.

“El show del tío Germán”

Por último, Germán se refirió al canal de YouTube denominado “El show del tío Germán”, al que también se vinculó en la causa. “El fiscal había preguntado por qué el show estaba subido a YouTube. La cuestión es muy sencilla. Estábamos en pandemia, hablábamos seguido con mi hermana, que estaba encerrada con los chicos en Buenos Aires. Un día se me ocurre mandarle un truco de magia a mi sobrina Delfina, le encantó. Después pedía más, y así empezamos a hacer videos familiares los domingos”.

Agregó que toda su familia participaba en los videos: “Se sumó mi hermano Agustín, mi papá, mi mamá, Sebastián. Bajé un programa de edición, le ponía risas, aplausos. Los programas duraban 20 o 30 minutos, era imposible mandarlos por WhatsApp. Por eso los subí a YouTube. En todo el video se nombran a tres personas: Delfina, Bautista y Cayetano. Me dolió muchísimo que una actividad hecha con muchísimo amor se haya tergiversado para mostrar una cosa tan perversa. Los videos siguen en YouTube. Si hubiese habido algo fuera de lugar, YouTube ya lo habría sacado”.

“No sabía que ver esos videos era ilegal”

Por su parte, Sebastián Kiczka, quien también pidió ampliar su declaración sin responder preguntas, reconoció haber accedido a contenido ilegal, aunque aseguró desconocer su gravedad. “Yo realmente no sabía que ver esos videos era ilegal. Para mí eso está en internet ahí nomás, al alcance, y no vi ningún problema”, afirmó.

Explicó además cómo usó la computadora de su hermano y el pendrive: “Un día, en lo de mi hermano, estaba usando la computadora. Soy una persona ansiosa, empecé a mirar eso, tomaba cerveza y otros excesos que ya seguramente saben que consumo, y se estiró la noche. Me olvidé de la computadora y yo convencido que borré todo eso para no dejar rastro, pero me olvidé del pendrive. Yo siempre ando con pendrive porque los uso para ir a la librería y para mis trabajos. Eso quería decir, que yo pensé que borré todo pero dejé el pendrive ahí y ya mucho más no me acuerdo”, concluyó el imputado.