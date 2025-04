Guillermo Fachinello indicó que una suba del dólar ayudaría a los exportadores pero impactaría en la inflación

El titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM) aseguró que el nuevo contexto es de mayor incertidumbre respecto al tipo de cambio. Señaló que los exportadores necesitan una corrección del dólar, pero eso tendría impacto en la inflación. Reconoció que la modificación en la política cambiaria puede brindar flexibilidad y transparencia a las empresas, pero remarcó que “tenemos que ser muy cautos” y analizar el impacto en los precios y la competitividad.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2025/04/04-14-SantaMariadelasMisiones-Guillermo-Fachinello-Situacion-Cepo-analisis-9.25.mp3

Audio: Santa María de las Misiones

El Gobierno nacional oficializó el viernes la salida del cepo cambiario y puso en marcha un nuevo esquema de flotación administrada, en el marco de un reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En este sentido, Guillermo Fachinello desde la cámara de empresarios de Misiones, afirmó: “La ansiedad nos está consumiendo, es algo que tenemos que esperar el transcurso de los días, a ver cómo va impactando el mercado, en el tema del comportamiento de la divisa y cómo puede ser beneficioso para nuestros comercios internacionales”.

Además, reconoció algunos efectos potenciales en la medida: “Nosotros creemos que por ahí no es la salida ideal, pero es algo que nos va a dar flexibilidad y transparencia, principalmente en la toma de decisiones de las empresas, en su estrategia de venta y de compra, estando en el mercado, lo cual está muy difícil, principalmente en la forestoindustria”, afirmó.

Tal vez te interese: La Sociedad Rural Argentina respaldó la salida del cepo y celebró los anuncios del Gobierno nacional

Del mismo modo, advirtió que la medida no solucionará el problema inflacionario. “Tenemos que ser muy cautos, esperar a ver cómo se va desarrollando y tratar de que toda esta medida no vaya a la inflación. No sé si va a haber más inflación, pero no va a bajar la inflación, lo cual es una alarma importante que estamos teniendo porque no va a ser menos del 5%”, expresó.

Por otra parte, al referirse al impacto inmediato en las exportaciones locales, señaló: “Un acomodamiento del dólar sería muy importante para poder trabajar”.

En ese contexto, el empresario alertó sobre los riesgos de una apertura indiscriminada: “La preocupación y la gran preocupación que tenemos nosotros es esta apertura tan grande de productos importados, lo cual nosotros siempre pregonamos importar insumos para trabajar. Ahora el producto terminado nos va a complicar muchísimo. Nosotros no podemos competir contra estos países”.

Tal vez te interese: Yerba Mate | Para Jonas Peterson, la derogación de la medida que limitaba nuevas plantaciones “es una más contra el pequeño productor”

En lo que concierne a la situación particular de Misiones en tanto provincia fronteriza, precisó: “Va a ser un trabajo del día a día y de cada economía. Ya hemos sufrido muchas veces, por ejemplo, la parte forestal, cuando se importaba casi todo. Vemos qué herramientas vamos a tener para seguir estando y buscando nuevos mercados también”.

Ante la pregunta de cómo debería actuar el empresariado, Fachinello respondió sin dudar: “Hoy creo que nadie, ni el mejor de los economistas, sabe con exactitud de qué puede pasar. Ya hemos vivido épocas así, pero no en un contexto tan volátil como es la economía mundial”.

Luego, al comparar el momento actual con otros antecedentes económicos, sostuvo: “Casi todos los gobiernos que han hecho estos grandes arreglos con el fondo monetario que no se pudieron sostener en el tiempo. Es cierto que ahora tenemos una gran herramienta, que es el equilibrio fiscal. Se está gastando mucho menos. El secreto es no usar la maquinita”, remató Fachinello.

Respecto al momento en que se anunció la medida, explicó: “Yo creo que algunas medidas se tenían que tomar, pero no creíamos que iba a salir del cepo tan rápido. Convengamos que es una medida muy arriesgada porque es uno de los momentos en que menos respaldo tenemos en el Banco Central. Estamos esperando el aporte del Fondo Monetario, del Banco Mundial y la ayuda de la parte privada. Y después la liquidación de todo el complejo del soja”.

Tal vez te interese: Yerba Mate | Para Jonas Peterson, la derogación de la medida que limitaba nuevas plantaciones “es una más contra el pequeño productor”

De esta manera, Fachinello reflexionó sobre el nuevo escenario que se presenta: “Creo que no es la salida ideal, pero teníamos que hacer algo. En todo el mundo no existe el cepo, no existen tantas restricciones como teníamos. Teníamos restricciones para comprar dólares porque habíamos tomado un crédito en la pandemia. Me parece que había que tomar esta decisión. Ahora vemos qué herramienta vamos a tener para nuestro empresariado”.

En relación con los acuerdos salariales y el rol del empresariado: “Estamos muy complicados. Nosotros, las paritarias fuimos acompañando la inflación, es decir, que no estamos tan abajo. Sabemos que hoy no le alcanza a nadie la plata, pero los grandes ajustes los estamos haciendo entre todos. Y entre todos, no solo con los obreros. El empresariado está muy preocupado. Seguimos con esta gran presión fiscal que tenemos. Realmente estamos trabajando punto por punto, pero nos está costando”, expresó.

Por eso, advirtió sobre las trabas que enfrentan desde el ámbito local: “Tenemos una presión, cada vez una presión impositiva más grande. Vemos la gran presión que tenemos ahora de los municipios. Realmente, por ahí el Gobierno nacional nos da herramientas, como la factura de luz para que no tengan los impuestos municipales, pero no lo estamos pudiendo aplicar y nos está haciendo mucho daño”.