La Justicia confirmó la condena del misionero Aníbal Lotocki a 8 años de prisión por estafa y lesiones graves

La Cámara Nacional de Casación ratificó este viernes la pena de 8 años de prisión para Aníbal Lotocki, además de inhabilitarlo por 10 años para ejercer la medicina, por los daños provocados a Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi. El tribunal consideró que “su forma de proceder denotó una extrema forma de violencia y abuso profesional”.

Aníbal Lotocki sumó un nuevo revés judicial. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó este viernes la condena a 8 años de prisión por estafa y lesiones graves en perjuicio de Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna —ya fallecida— y Gabriela Trenchi, todas víctimas de procedimientos estéticos realizados por el médico con el uso de sustancias prohibidas.

La resolución del tribunal también ratificó la inhabilitación por 10 años para ejercer la medicina, el doble de lo que había establecido originalmente el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº28 en 2022. La decisión reafirma la sentencia previa de la Sala III.

Los jueces argumentaron que Lotocki “defraudó la confianza que debe guiar toda relación médico-paciente” y remarcaron que “su forma de proceder denotó una extrema forma de violencia y abuso profesional”.

Actualmente, Lotocki se encuentra detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, en el marco de otra causa, donde está acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del paciente Rodolfo Christian Zárate en 2021, tras una intervención quirúrgica.

El testimonio de Verónica Ojeda

La confirmación de la condena reavivó testimonios de otras mujeres afectadas por las prácticas de Lotocki. Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona, expresó en una entrevista con Intrusos su preocupación por los efectos a largo plazo de sus cirugías con el médico.

“Ya no me pongo bótox ni nada. Por culpa de Lotocki me duele todo el cuerpo”, dijo Ojeda, quien aseguró sufrir fuertes dolores en las piernas y glúteos. “Tengo muchos dolores, cada día más. Estoy recontracontrolada, pero los días de humedad me cuesta mucho moverme”.

Ojeda recordó que lo ocurrido con Silvina Luna fue un punto de inflexión: “Lo de Silvina me chocó y me dolió mucho. Ahí dije ‘basta de todo’. Tengo que ser como soy. Si tengo arrugas, celulitis, lo que sea, lo tengo y basta”.

Y dejó un mensaje para las jóvenes: “No se hagan estas cosas. Hagan gimnasia, coman sano, hagan cosas sanas. Hoy tengo 47 años y no puedo hacer step, bicicleta, nada de las cosas que me gustan”.