Dólar sin cepo: “Había atraso cambiario y se tenía que corregir, pero algo se va a trasladar a precios”, advirtió el economista Guillermo Knass

El economista Guillermo Knass afirmó que el dólar oficial estaba “demasiado barato” y respaldó la decisión del gobierno nacional de aplicar un sistema de bandas. Sin embargo, advirtió que “algo se va a trasladar a precios”, principalmente a los productos importados.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2025/04/04-14-FMS-Guillermo-Knass-Analisis-economico-Cepo-9.05.mp3

Audio: FM Show

“Yo todavía creo que la banda superior, o sea, el 1.400 está un poquito bajo, pero ya corrige bastante como para dar tranquilidad. El tema es que no sé si no llegó un poquito tarde. Cuando los mercados estaban tranquilos en enero, quizá hubiese sido el momento adecuado y si no lo hiciste en enero o febrero, esperá para después las elecciones. Pero igual no fue tanto”, afirmó Knass.

En declaraciones radiales, insistió en que el atraso cambiario era evidente desde el año pasado. Según el economista, el gobierno nacional pretendía sostener el crawling peg, pero “perdió la pulseada” frente a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. “El FMI dijo: ‘No te voy a financiar un atraso cambiario como la última vez con Macri. Si querés mantener un dólar bajo y yo te doy un montón de préstamo, después no tenés ni cómo devolverme’”, consideró.

Consultado sobre cómo impactará la medida en los precios, fue tajante: “Si algo sube el dólar, los precios algo van a subir. Hay insumos importados que cotizan en dólares. No hay forma de desacoplar eso”. No obstante, remarcó que la corrección era inevitable. “Algo tenía que subir, que es lo que todo el mundo estaba reclamando. Entonces, al subir algo, los exportadores van a empezar a poner, los importadores van a dejar de adelantar tanto importaciones y ahí ya vamos flotando de vuelta”.

Respecto a la expectativa de cotización en el corto plazo, aseguró que la lógica indica una posición intermedia. “Cuando vos liberás, como regla general, debería situarse en el medio, eso en una situación normal”. Aclaró que lo importante será evitar que se acerque demasiado al techo. “Si va más arriba, el Banco Central va a empezar a quemar reservas y sabemos que acá cuando hay pánico no hay FMI que te aguante”, advirtió.

El profesor universitario de Economía también indicó que la política de crawling programado, como tal, dejó de tener sentido: “Entre los $1.000 y los $1.400 no debería intervenir el Banco Central, así que no tendría ni sentido hablar de un crawling, porque no hay un precio. Te movés dentro de la banda, o sea, cambió el sistema”.

“Soy optimista prudente. Siempre opiné que había atraso cambiario y eso había que corregirlo. Creo que podría haberse hecho antes, porque algo se va a trasladar a precios. Pero no creo que haya sido tan grave. No es como cuando a Macri le empezó la corrida”, cerró.

Dólar sin cepo: “Había atraso cambiario y se tenía que corregir, pero algo se va a trasladar a precios”, advirtió el economista Guillermo Knass