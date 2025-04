Cáncer de colon: “Si se detecta a tiempo, el 90% de los casos es curable”, destacó el gastroenterólogo Daniel Boglietti

En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Colon, el gastroenterólogo Daniel Esteban Boglietti (MP 3296 – MN 75019) brindó información clave sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad que afecta a miles de argentinos cada año.

“El cáncer de colon es un tumor que se produce puntualmente en toda la mucosa del colon, puede ser del lado derecho, del lado izquierdo, y que se incluye también al recto. Es muy importante porque la Argentina tiene casi 46 millones de habitantes y hay aproximadamente un diagnóstico de 16.000 cánceres de colon por año, a nivel de todo el país”, explicó Boglietti.

Y advirtió que ese número está subvaluado: “Se debería diagnosticar mucho más. Y la gente lo que tiene que saber es que es un tipo de cáncer que en el 90% de los casos, si se toma a tiempo, es curable”.

Según datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), el cáncer colorrectal es el segundo más frecuente en la Argentina, y uno de los pocos que se puede prevenir con estudios accesibles y cobertura médica. Sin embargo, las estadísticas muestran que solo el 30% de la población objetivo se realiza los estudios correspondientes.

Gracias a los avances en tecnología médica, los estudios para detectar precozmente el cáncer de colon son cada vez más accesibles. “Hoy, con la nueva tecnología, los nuevos endoscopios son una maravilla, muy fáciles de manejar, con imágenes en alta definición. Y con la asistencia del anestesista, ver el colon en su totalidad es algo muy sencillo, muy fácil de realizar. De esa manera podríamos aumentar la cantidad de lesiones precancerosas que podemos erradicar, a veces con una cirugía ambulatoria, y así no tener 7.000 muertes al año, como tenemos en la Argentina por cáncer de colon”, explicó el especialista.

Una tragedia silenciosa

Boglietti fue enfático al comparar el impacto de esta enfermedad con un escenario trágico: “Si vos dividís 7.000 por 12, te está dando aproximadamente 580 muertes mensuales. Se nos mueren 580 personas por cáncer de colon por mes en la Argentina. Y ya dijimos que el 90% se podrían haber curado si hubiéramos llegado a tiempo”.

“Trasladá esto a un avión que viene de Buenos Aires a Posadas, con 150 o 180 pasajeros. ¿Qué pasa si se caen cuatro aviones por mes en la Argentina? Nadie viajaría en avión, sería un escándalo, la prensa estaría todo el día hablando de esto. Sin embargo, se nos mueren casi 600 personas por mes, y solo el 30% de la población en el período de riesgo se hace los estudios”, lamentó.

¿Cuándo y cómo hacerse los estudios?

El período de riesgo, en Argentina, se establece entre los 50 y 77 años, aunque en países como Estados Unidos ya se redujo el inicio a los 45 años debido al aumento de casos en personas jóvenes. “Hay pacientes menores de 30 años con cáncer de colon, o con lesiones precancerosas avanzadas. No existe ningún país que pueda hacer screening masivo en esa población, por eso hay que estar atentos a los síntomas”, señaló.

Entre los métodos más comunes de detección se encuentra el test de sangre oculta en materia fecal. “La provincia está implementando el CUFIT a nivel hospitalario, que es de última generación y funciona muy bien. Solo tenés que juntar un poquito de materia fecal y entregarlo. Si te da positivo, te darán prioridad para la colonoscopia. Si da negativo, al año repetís el estudio”, indicó.

Consultado sobre los síntomas a tener en cuenta, Boglietti enumeró: “El número uno es el sangrado. Siempre hay que consultar, aunque uno piense que es una hemorroide. Otros síntomas son dolores recurrentes, distensión abdominal, anemia, pérdida de peso y cambios en los hábitos evacuatorios, como pasar de ir regularmente al baño a tener constipación o diarrea sin causa aparente”.

El pudor, una barrera peligrosa

Para cerrar, el médico subrayó un aspecto cultural que actúa como obstáculo: “Yo tengo pacientes que me dicen: ‘Daniel, ¿con quién me aconsejás hacerme la colonoscopía? Porque cenamos juntos, nos vemos siempre, y a mí me da vergüenza que me veas la cola’. La gente tiene que entender que va a estar cubierta con un camisolín, y lo único que se hace es introducir el colonoscopio”.

“Tenemos que hablar más de esto. Tenemos que vencer el miedo y el pudor, porque el cáncer de colon no avisa. Pero si se detecta a tiempo, se cura”, concluyó.