Millonario robo en Posadas: víctima cree que su empleada ideó el golpe

Una mujer de 63 años denunció que su empleada doméstica, Guadalupe, de 22 años, organizó un plan para despojarla de una gran cantidad de joyas y dinero en su departamento ubicado en la avenida Roque Pérez.

Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió el lunes por la tarde cuando llegó a su hogar en un horario inusual y notó algo extraño: no se había preparado la comida, algo fuera de la rutina. “Cuando llegué, todo parecía normal, pero me llamó la atención que no se hubiera cocinado. En mi casa siempre se come temprano y no había rastro de comida”, comenzó relatando.

Poco después, la empleada le contó que había recibido un llamado telefónico en el que una supuesta prima de la dueña le ordenaba entregar sus joyeros. “Me dijo que me había llamado una tal Andrea, que era mi prima, y le pidió que entregara mis joyeros. Yo no tengo ninguna prima Andrea”, expresó la denunciante en diálogo con Misiones OnLine.

Al revisar su habitación, encontró todo revuelto y notó la desaparición de varias pertenencias de valor. “Entré a mi dormitorio y vi el desastre. Los joyeros estaban vacíos en el suelo, el placar forzado y todo revuelto como si un ladrón hubiera pasado por allí”, afirmó.

La empleada explicó que entregó los objetos a un hombre que la esperaba afuera. Sin embargo, la dueña de casa considera que no fue víctima de un engaño, sino que participó activamente en el robo. “Ella simuló que la engañaron, pero hay detalles que no coinciden. Me dijo que su celular no funcionaba, pero yo había hablado con ella una hora antes. Además, utilizó un cuchillo de cocina y un palo de amasar para forzar muebles, algo que un estafado no haría”, sostuvo.

Preocupada por la seguridad de su madre de 92 años, la víctima destacó que la empleada intentó abrir un joyero perteneciente a la anciana y que incluso la habría presionado para que lo hiciera. “Menos mal que no nos hizo nada, mi mamá pudo haber sido agredida si se resistía”, agregó.

Investigación en curso

Por su parte, la Policía de Misiones investiga el caso como una posible estafa telefónica en la que la empleada habría sido manipulada para entregar los bienes de su jefa. Según fuentes oficiales, la joven habría recibido un llamado donde le indicaban que su empleadora no podía comunicarse y le ordenaban recolectar las joyas para entregarlas a un desconocido.

El monto del robo aún no ha sido determinado con precisión, pero la denunciante estima que la cifra supera los $100,000 dólares, ya que solo uno de los relojes sustraídos estaba valuado en $5,000 dólares.

Agentes de la Unidad Regional I y la Dirección de Cibercrimen trabajan en la identificación del hombre que recibió los objetos, mientras que la dueña de casa evalúa acciones legales contra su ex empleada.