Misiones | Extendieron por un año la perimetral a Fabián Tablado para que no se acerque al padre de Carolina Aló 

Edgardo Aló, padre de Carolina Aló, volvió a manifestar su preocupación por la presencia de Fabián Tablado en la provincia de Misiones y por la posibilidad de que, pese a una nueva restricción judicial, vuelva a violar los límites que le impiden acercarse a él. Tablado fue condenado en 1998 a 24 años de prisión tras asesinar a Carolina, entonces su pareja, de 113 puñaladas.

Edgardo Aló – Santa María de las Misiones

El padre de Carolina interpreta esta nueva restricción como el reconocimiento de un error de larga data. “La justicia está reconociendo el error de la sala tercera de San Isidro en el año 1998, cuando dijo que con 113 puñaladas aplicadas con dos cuchillos tramontinas, una cuchilla de cocina y un formón clavado en la mitad del pecho, no había ni alevosía ni ensañamiento, y por lo tanto dijo que el resultado de ese juicio era homicidio simple”, señaló.

La restricción perimetral vigente fue extendida por un año y prohíbe a Tablado estar a menos de 300 kilómetros de Edgardo Aló. El propio Aló reconoció que no es habitual una medida de esta naturaleza. “Usualmente se aplican de mil metros a mil metros, o 100, 200”, explicó.

Sin embargo, argumentó que el historial del asesino justifica con creces tal decisión. Pero Aló consideró que esa protección es insuficiente. “Esto no lo inhibe de su instinto asesino, por lo tanto es un peligro constante”, argumentó.

También criticó el dispositivo de seguridad personal que le entregaron. “Evidentemente que para un psicópata esta restricción, y un botón de pánico como me dieron a mí, un único botón de pánico de hombre a hombre, no lo inhibe absolutamente para nada”, dijo.

Un juicio debatido

Aló recordó con precisión los detalles del juicio, y acusó directamente a los magistrados de haber pactado el veredicto antes de que comenzara el proceso. “Este juez, Eduardo Manchin, acompañado por Margarita Vázquez, que fueron los dos que dieron ese fallo, ya lo habían anticipado antes de que empiece el juicio, y esto lo digo con conocimiento de causa porque me lo dijo el tercer juez”, afirmó.

Relató una conversación mantenida entre jueces antes del juicio. “Todavía no habíamos empezado el juicio y Margarita Vázquez me viene y me dice: ‘Tengo que decir homicidio simple’. Entonces yo le dije ‘¿pero por qué?’ Y me dijo: ‘Soy nuevita, yo acá tengo que seguirle lo que él dice’”, recordó.

Para Aló, el resultado del juicio no fue una decisión jurídica sino un acuerdo oculto. “Ese juicio fue comprado, se lo dije al juez, lo dije en las cámaras, se lo dije a todos los periodistas y el juez no reaccionó. Obviamente que nunca iba a reaccionar”, sostuvo.

Según él, todo fue parte de un arreglo. “Lo habían hecho con la familia de Tablado para que esos 24 años se los rebajaran después con la ley del dos por uno. Se lo bajaron a 21 años y el arreglo era que a las dos terceras partes, como dice la ley, tras 14 años salía en libertad”, explicó.

A pesar de esto, afirmó que no se rindió. “Yo con eso no me quedé y seguí la causa. Evidentemente no tuvieron otra cosa que rechazarle la salida”, dijo. También denunció que la reducción de condena por buena conducta fue facilitada mediante documentos falsos. “Le redujeron, inclusive, años de cárcel por su buen comportamiento, cosa que yo descubrí también que era debido a certificados comprados de buena conducta”, aseguró.

Los movimientos de Tablado tras salir de prisión

Sobre la vida de Tablado tras su salida de prisión, Aló argumentó que un psicópata como él no se cura. “Este asesino es un psicópata sádico y perverso, y este tipo de personalidades no son de una persona enferma, porque el psicópata nace y muere psicópata”, manifestó.

Además, mencionó denuncias recientes, incluida una surgida durante la estadía de Tablado en la ciudad cordobesa de Bell Ville. “Amenazó también a una chica en Bell Ville, lo denunciaron los vecinos por gritos y golpes y demás, y el juez de la causa determinó que se vaya de la ciudad”, expresó.

Luego detalló cómo Tablado llegó a Misiones. “Estuvo deambulando por Cañada de Gómez, por un montón de lados. Quiso estar en el Partido de la Costa, hasta que lo vinieron a buscar de Posadas, Misiones, la Fundación Filipos, regida por el pastor Carlos Alberto González, y evidentemente hicieron el arreglo de un canon mensual para tenerlo ahí adentro”, comentó.

Recordó que años atrás Tablado rompió la perimetral y se acercó a su casa. “Hace un par de años violó la perimetral, se vino a la casa, lo pude ubicar con las cámaras de la Municipalidad de Tigre por donde estaba, pero la corrupción también llegó hasta el fiscal que dijo no reconocerlo”, contó. “Evidentemente cuando la plata habla la justicia se calla”.

A pesar del desgaste, el padre de Carolina sigue adelante con su lucha. “Desgraciadamente van a ser 29 años que estoy luchando. Yo estoy peleando por una guerra que ya perdí”, opinó.

Asistiendo a víctimas de violencia de género

Hoy, Edgardo Aló es también uno de los dirigentes de la Fundación Carolina Aló, y desde allí, según explicó, siguen ayudando a víctimas de violencia con recursos propios. “Estamos dándole batalla todos los días a la mujer, a la víctima, o a los familiares en desgracia. Nuestros abogados actúan de forma gratuita, pero cuando tenemos que mandarlos a La Plata o lo que fuera, eso recurre a gastos que lo paga la Fundación”, explicó.

Antes de terminar, Aló lanzó un reclamo directo a las autoridades. “Los funcionarios de en Posadas, tanto que ayudan a la Fundación Filipos, dándole propiedades, dándole móviles y demás, a ver si se acuerdan también de la Fundación Carolina Aló”, dijo.

Finalmente, reiteró que el hombre que asesinó a su hija continúa libre en la capital. “Está en Posadas. Cuídense, realmente, porque en Posadas sigue estando el asesino femicida Fabián Tablado”.