La productora de moda Patricia Figueredo relató en el programa Made in Misiones sobre la organización del desfile, la participación de modelos diversos y el trabajo colectivo detrás del Trend Gala. La gala, realizada en el Club Holy, recaudó fondos para un ecocardiograma y sumó apoyo a causas vinculadas a la infancia y la salud pública.

Sobre el impacto de la noche, Patricia Figueredo expresó: “La verdad que anoche fue maravilloso. Anoche fue la segunda edición del Trend Gala Posadas. Este desfile se hace a beneficio del hospital, que es para juntar, para comprar un ecocardiograma. Y en esta edición se sumó también la causa de Santino y se sumó la causa del Hospital de Juguetes, donde se recibían donaciones de juguetes para llevar. La idea es poder colaborar con ellos y también poder darle un show a lo que era la ciudad de Posadas. Y la verdad que estuvo muy lindo”.

A continuación, detalló el alcance del desfile, que superó ampliamente las expectativas: “Una semana antes estuvimos sold out, vendimos todas las entradas. Tuvimos 38 modelos en pasarela, sin contar los niños, así que estuvimos 40 modelos en pasarela. La verdad que estuvo hermoso. Las chicas divinas todas. Hicimos dos castings para esta edición. En cada casting tuvimos más de 45 chicos que se presentaron. Y la verdad que el grupo de modelos que elegimos para el Trend Gala fue fabuloso. No nos medimos ni en altura, no nos medimos en nada que ver. Sino que tengan personalidad en la pasarela”.

En cuanto a la participación de artistas y colaboradores, Figueredo destacó el espíritu solidario que marcó el desarrollo de la gala: “Los bailarines, algunos sí, otros no. Por ahí no es que tuvimos que pagar el valor, sino como pagar algunos gastos mínimos. Pero los bailarines de tango, los chicos que estuvieron en la apertura, también todos se solidarizaron con este evento para poder llevar a cabo. Los diseñadores también, las casas de ropa que se sumaron al evento. Hay mucho talento acá para mostrar”.

Desde su experiencia personal, Patricia relató cómo su carrera en el mundo del modelaje comenzó a temprana edad: “Fui modelo de joven a los 17 años, trabajé con Roxana Bogado, estuve hasta los 21, que es donde nació mi primer hijo, estuve un poquito más y después ya me alejé de las pasarelas y me dediqué a eventos, siempre movida en este mundo”.

Más adelante, recordó cómo la pandemia fue el punto de partida para su formación como productora: “Vino la pandemia, entonces ocupé ese tiempo encerrada para estudiar, para capacitarme, hice un curso de producción de moda, asesoría de imagen, me encontré con personas en eventos y de ahí fue surgiendo. Me invitaron a participar a un evento, fui, estaban como todos muy caóticos, entonces le dije a la productora del evento: ‘te doy una mano, no hay problema’. Estaba embarazada de cuatro meses, me acuerdo, y le organicé ahí algunos detalles del desfile, terminé desfilando con mi panza y ella después me terminó contratando para otros desfiles”.

Luego, subrayó uno de los momentos que considera clave en su recorrido profesional: “Hicimos un desfile internacional en el Hotel Meliá, que vinieron diseñadores de Panamá, de Colombia, de Chile, teníamos un staff de 50 modelos, fueron dos días hermosos. Bueno, eso fue mi primera y mi gran salto a lo que es la producción de desfiles. Fue única”.

Al regresar a Misiones con sus hijos, Patricia reactivó la sede local de su agencia: “Hablé con una amiga de Buenos Aires, que también estaba en el mundo de la moda, la dejé a ella como directora de la sede de Capital Federal y yo traje Interlook a Misiones. Así que acabamos de abrir la sede acá”.

En relación al enfoque de su proyecto, planteó una mirada inclusiva que se adapta a los nuevos tiempos: “La idea es esto. El mundo del modelaje y de la moda va cambiando un montón. Ya no solo buscan a las chicas delgadas, altas. Los diseñadores van cambiando todo su formato y van buscando también ropas adaptables para todas clases de mujeres y hombres. La verdad que yo he visto en los últimos tiempos no solo modelos divinas, delgadas, con las medidas perfectas, sino también modelos curvy, modelos adultas. La verdad que hay de todo. Entonces hay que darle también la oportunidad a todos”.

Asimismo, remarcó que su agencia incorpora modelos trans: “Mi agencia tiene una modelo trans que es divina. Tiene un metro ochenta. No saben lo que es. Macarena se llama. Y sí, la verdad que primeramente chocó, pero nosotras la incorporamos igual. Y en la pasada que ellas tenían, hablamos con los diseñadores, les preguntamos si la podíamos incluir y no tuvieron problema. Fue tal así que rompió la pasarela de una manera que al próximo desfile los querían todos. Todas la querían a ella porque es impecable”.

Por otra parte, Figueredo señaló que el trabajo con niños en el ámbito del modelaje requiere un cuidado especial: “Trabajar con chicos, la verdad que… Primero que todo, tenés que tener paciencia. Tenés que tener mucha tranquilidad porque los chicos… Y tenés que saber que los chicos se mueven. Los chicos van de aquí para allá. Todos quieren ver, todos quieren tocar.”.

Además, explicó cómo se organiza esa participación: “En general, trabajar con niños sí lleva un protocolo. Lleva más gente que los chicos adultos. Pero más que nada, es hacerlo sentir tranquilo a los chicos y a los padres. Eso es lo más importante. Cuando hacemos desfiles de chicos, tratamos de buscar espacios grandes porque sí o sí necesitamos que haya un adulto con ellos para cambiarlos. Nosotros no tenemos autorización de tocar a los menores, entonces siempre se le pide a los padres que quede o la mamá, o el papá, o la hermana, o el tío, o la tía, o cualquier persona adulta responsable para que ellos los cambien”.

Más adelante, compartió sus planes a corto y mediano plazo: “Espero llevar a Misiones a Buenos Aires y de Buenos Aires para afuera. Es lo que más quiero. Proyectos tengo varios. Tengo varias carpetas armadas. El principal ahora era el Trend Gala, que fue anoche. Tengo varios eventos que estoy armando, junto con gente que trabaja conmigo y gente que voy conociendo y voy sumando”.

Por eso, anunció su participación en un evento de alcance internacional: “La idea es poder llevar aunque sea modelos, diseñadores que quieran participar ahí. Como yo les decía a las chicas, una vez que van a Buenos Aires, los empresarios o los futuros empleadores están en todos lados”.

De este modo, compartió una primicia: “La agencia sí. Es más, estamos viendo si Interlook se abre una sede en Panamá y en Holanda. Ojalá que se concrete. Esta es primicia. En realidad es primicia ya confirmada. Lo de Panamá sí, estamos a unas firmas, unos papeles, nada más por el nombre”.

Al cerrar, aseguró que el Trend Gala tendrá próximas ediciones: “Se va a hacer una tercera y una cuarta. Ahora estamos viendo si nos vamos para el interior a hacer la próxima. Creo que ahora lo que van a hacer es ver todo lo que tenga que ver financieramente. Ver qué se juntó, qué se donó, todo. Y cuando se calmen las aguas, vamos por la cuarta. Vamos por la tercera”.