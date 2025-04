La inflación de marzo superaría la de febrero impulsada por el aumento en alimentos

La inflación de marzo podría superar el 2,4% registrado en febrero, impulsada principalmente por el incremento en precios de alimentos y bebidas. Tanto mediciones privadas como oficiales indican una aceleración de los precios, aunque el dato oficial se conocerá este viernes a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reportó un IPC de 3,2%, con alimentos y bebidas subiendo un 4,7%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central prevé una inflación del 2,6% para marzo.

Aumento en alimentos y bebidas: el motor de la inflación

Según el Instituto de Estadística y Censos de CABA, el rubro alimentos y bebidas fue el principal responsable del aumento, representando 0,83 puntos del IPC porteño. Consultoras privadas también observaron un incremento similar. C&T reportó un alza del 2,7% en el Gran Buenos Aires, con alimentos y bebidas subiendo un 5,4%. Analytica destacó un aumento del 0,6% semanal en este sector durante la cuarta semana de marzo, proyectando un 2,5% para el mes.

Consultoras privadas coinciden en el aumento de precios

EcoGo estimó una subida del 2,7% en marzo, a pesar de políticas de contención en tarifas. Equilibra prevé un IPC del 2,6%, impulsado por precios estacionales como verduras e indumentaria. Por otro lado, Orlando J. Ferreres calculó un aumento del 2,9%, con educación, alimentos y bebidas, e indumentaria liderando las subas.

La Fundación Libertad y Progreso registró un incremento del 2,4%, similar al dato de febrero, pero con una tendencia a la baja hacia el final del mes. La inflación de marzo podría superar el 2,4% de febrero debido al aumento en precios de alimentos. Ciudad de Buenos Aires reportó un IPC de 3,2%, y el Banco Central estima un 2,6% para marzo.

Distribuidores de alimentos registraron subas del 5% entre fines de marzo y principios de abril, aunque los precios siguen por debajo de la inflación anual acumulada

Carlos Beigbeder, empresario distribuidor de alimentos, afirmó que los aumentos están por debajo de la inflación y que el consumo sigue en baja. Señaló que ya no hay reacción ante las subas y advirtió que, cuando la gente no compra, los productos no rotan y terminan por vencerse. “La recesión se viene profundizando”, sostuvo.

“Nosotros tenemos dos puntos de inflación promedio mensuales. Los precios se reajustaron ahora, entre fin de marzo y primeros días de abril, cinco puntos. De lo que va del año, estamos por debajo de la inflación en muchos casos”, afirmó Beigbeder.

Sin embargo, apuntó que el precio de los alimentos en general “aumentó, pero aumentó menos que la inflación. Así que para nosotros, si bien es negativo que aumenten los precios, es positivo que sea menos que la inflación”, sostuvo.

El comportamiento del mercado, al menos en este tramo del año, se muestra distinto al de otros momentos de alta inflación. Según Beigbeder, no se repite la reacción inmediata del consumidor frente a los aumentos. “Viene todo muy tranquilo porque esto está aparejado a que no tenés ventas. Entonces, en otros momentos en la Argentina decían, subo cinco puntos y vamos todos como locos a comprar. Hoy no pasa, la gente perdió el foco de eso, de que le quemaba la plata en la mano porque sabía que la semana que viene iba a estar más caro. Hoy no sucede”.

En ese sentido, señaló que subir los precios ya no garantiza movimiento comercial, y que eso se vuelve un riesgo para el distribuidor: “Puede suceder que no vendas, que está ok y no vendas. Después te dan acciones para poder transitar este momento de aumento porque no hay consumo, está bajo el consumo. No hay esa necesidad de comprar y guardar, comprar y consumir, de comprar y mirar que va a estar más caro, no, no está sucediendo”.

Una situación que vuelve a aparecer en este contexto es la dificultad para rotar productos. “Ese tipo de situaciones, se me está por vencer, no estoy rotando, necesito accionarlo, ¿qué hacés para poder rotarlo? Mirá que se viene, tengo dos meses de vencimiento, mirá que tiene un mes de vencimiento, lo tenemos que sacar. Ese tipo de situaciones hacía rato que no sucedían y está pasando. Ya desde el 2024 que empezó a pasar, te diría mitad del 2024 para este lado es que nos vemos con estas situaciones”.

Con respecto a la yerba mate, Beigbeder explicó que atraviesa un comportamiento errático, influido por una combinación de alta producción y caída en el consumo. “Nosotros venimos con consumos un poco más altos y una gran producción, una gran oferta por parte de los yerbateros, y eso hace que los precios bajen. Cuando vos tenés una gran oferta y menor demanda, el precio termina bajando”, expresó.

Sin embargo, remarcó que ese descenso no se traduce necesariamente en beneficios para todos los actores de la cadena: “Hay más oferta y el precio en el supermercado está alto, pero vienen acomodándose. Lo que pasa es que en muchos casos es a detrimento del productor, porque el que soporta el descuento no es por ahí el molino en muchos casos, sino el productor”.

Ante la consulta sobre quién fija hoy los precios, Beigbeder fue claro: “El mercado, siempre lo fijó el mercado. Vos podés decir que tu producto vale… Es como que quieras vender publicidad en la radio: si uno dice la publicidad en mi radio cuesta 10.000 dólares el minuto, pero hay otras radios que valen 500 dólares, el mercado te va a mandar. El mercado fija el precio”.

De esta manera, el empresario describió el contexto económico actual como una combinación de varios factores negativos: “No sólo hay recesión, no es de ahora, es de hace más de 20 años. Lo que pasa es que se viene profundizando. Antes teníamos recesión con inflación, ahora tenemos estancamiento con recesión y con menos inflación. Seguimos teniendo inflación, pero hay recesión”.

Te puede interesar: