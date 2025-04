En una entrevista íntima y cargada de anécdotas en el programa streaming de Fórmula Tuerca, José Edmundo Villarreal —más conocido como “Villita”— repasó su historia futbolística, marcada por goles, coraje y un inquebrantable amor por la pelota. El querido delantero misionero, ídolo de Guaraní Antonio Franco, Brown y varios equipos más, reveló detalles desconocidos de sus comienzos y de una carrera que lo llevó a dejar huella en clubes de toda la región.

“Debuté a los 14 años en Brown”, contó Villarreal con la humildad que lo caracteriza. “No sabía lo que era estar con esos monstruos. Apenas había jugado ocho partidos en inferiores, pero el Sapo Valenzuela me llamó para jugar con los grandes y nunca más solté esa camiseta”.

Nacido en Villa Sarita, pero con pasos por La Valle y Ambrosetti, “Villita” supo desde joven que la calle y la pelota iban de la mano. A los 15 o 16 años ya era conocido no solo por su talento en la cancha, sino también por su habilidad para el rock and roll: “Después de los entrenamientos, si había baile, me escapaba un ratito. Siempre me gustó bailar”.

Su salto a Cerro Porteño, en Paraguay, fue casi de casualidad. Viajó para acompañar a un amigo, Dani Rasler, y terminó probándose ante la insistencia de los entrenadores. “Yo fui como acompañante, pero empecé a jugar y les gustó. Así me quedé. Brown ya tenía contacto con Cerro, así que el pase se cerró y me fui”. De esa transferencia, recuerda entre risas: “Con esa plata hicieron la pileta del club. Un día quise entrar y no me dejaron. Les dije que esa pileta era mía”.

Su carrera se tejió de historias como esa. Una de las más recordadas fue su debut oficial en un partido ante Sarmiento, con solo 14 años, donde marcó dos goles y dio vuelta el resultado. “Ese día usé ropa que me quedaba grande, pero no importó. Mis primos me marcaban y dijeron ‘a este lo vamos a achicar’, pero me agrandé”.

Villita también fue el héroe de uno de los títulos más celebrados de Brown, al animarse a patear un penal decisivo cuando nadie se atrevía. “Había silencio total. Agarré la pelota, pateé y salimos campeones. La fiesta fue increíble, la gente caminaba de la cancha de Mitre a la Verón. Nunca vi algo así”.

Luego llegarían sus pasos por Ex Alumnos, Talleres de Perico, Mandiyú, Chaco For Ever y, claro, Guaraní Antonio Franco. “Con Nelson Chabay tuvimos un ida y vuelta fuerte. Primero rechacé la oferta de Guaraní porque ya había firmado en otro lado. Pero cuando jugué contra ellos, hice dos goles y él mismo vino a decirme: ‘Me demostraste que podés ponerte esta camiseta’. Así llegué al club”.

En Guaraní, fue parte de la historia grande, enfrentando incluso a River Plate con figuras como Passarella, Gallego, Kempes y Ramón Díaz. “Fillol fue el único que no vino ese día. Empatamos 2 a 2. Un partidazo”.

Más tarde, brilló en Mandiyú, compartiendo equipo con figuras como Adolfino Cañete, Martínez y Barrios. “Ese equipo tenía de todo. Fue un lujo jugar ahí. Muchos exageran sobre lo que pasó fuera de la cancha, pero la verdad es que éramos un grupo muy fuerte”.

Villarreal también pasó por Chaco For Ever, donde compartió plantel con grandes como el “Chato” Rosa, con quien más tarde quiso reencontrarse en Guaraní. “Era un 10 tremendo. Quise traerlo, pero no se dio”.

Con una memoria envidiable, José Villarreal repasó momentos, nombres, goles y emociones como si estuviera aún dentro del campo. “Yo jugué en muchos equipos, pero lo que viví acá, con la gente, con los compañeros, no se compara. Misiones me dio todo”.

Villita revivió también su estadía en Mandiyú, donde compartió plantel con figuras como Adolfino Cañete y Coquito Rodríguez. “En ese equipo hice varios goles, salí segundo goleador del torneo Nacional, detrás del Toti Iglesias. Era una máquina de hacer goles ese Mandiyú”, aseguró. Su paso por Corrientes fue tan exitoso que, incluso siendo rival, la hinchada lo recibió como ídolo. “El día que volví con Guaraní me ovacionaron en la cancha de Huracán Corrientes. Me pidieron que vuelva a Mandiyú. Me llevaron en andas. Esas cosas no se olvidan”.

En su relato abundaron anécdotas de vestuario y camaradería, como cuando gastó al gringo Norenberg —goleador histórico de For Ever— cambiándole los botines por unos más chicos para que llegara tarde a la cancha. “No sabés cómo se enojó, hasta hoy me corre”, contó entre risas.

Villarreal también habló de partidos memorables con Guaraní, como la histórica goleada 6 a 0 sobre Boca Juniors en 1985. “Ese día le hice dos goles a Gatti, uno de caño. Fue un partido soñado. Después el negro Vidal hizo otro golazo, un jugadorazo. De ahí se fue a San Martín de Tucumán y le hizo tres a Boca en la Bombonera”.

El exdelantero rememoró con cariño su vínculo con Nelson Chabay, entrenador que lo quiso llevar a Huracán de Parque Patricios. Aunque el pase no se concretó, Villita valoró ese interés y la admiración mutua que existía.

A lo largo de la entrevista, también mencionó a figuras del fútbol regional como Pancho Sá, Blanchard, Luis Alberto Ramos y muchos otros con los que compartió cancha o cruzó caminos. “Siempre traté de dejar lo mejor en cada club. Por eso la gente me recuerda con cariño”, afirmó.

La nota cerró con un mensaje de reconocimiento a su vigencia: aún hoy, cuando entra a una cancha, nadie quiere que salga. “Ya no corro como antes, pero el corazón me pide seguir”, dijo entre sonrisas.

Con más de media hora de recuerdos vivos y emociones compartidas, la entrevista fue un repaso de lo que representa José Villarreal: mucho más que un goleador, un símbolo del fútbol posadeño que sigue dejando enseñanza y legado en cada anécdota.