El misionero Nahuel Santamarina debutó en el motociclismo español y sueña con crecer en Europa: “Es un gran esfuerzo, pero por fin estoy acá”

El joven piloto misionero Nahuel Santamarina comenzó a escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva al debutar en el motociclismo español. Desde Valencia, España, donde se encuentra instalado junto a otros corredores en una casa compartida, dialogó en exclusiva con el programa Fórmula Tuerca de Misiones Online y compartió sus primeras impresiones, los desafíos de competir en Europa y el esfuerzo que implicó llegar hasta allí.

“Acabo de llegar a Valencia, donde me quedaré el resto del año. Estoy muy contento de estar acá, hace mucho tiempo que lo veníamos buscando, hubo un gran esfuerzo detrás de todo esto, pero por fin estoy acá”, expresó Nahuel con entusiasmo. El piloto oriundo de Leandro N. Alem compite en la categoría monomarca Yamaha R7, una división pareja en la que todos utilizan la misma moto, con mínimas modificaciones permitidas por el reglamento.

La experiencia europea de Santamarina arrancó con mucha actividad. Recién instalado en el Viejo Continente, ya recorrió varias ciudades: “Llegué hace una semana y estuve en Altea, un pueblo cerca de Alicante. Después fui a correr a Jerez de la Frontera, luego volví a Alicante y ahora estoy en Valencia. Estoy recorriendo bastante por las carreras”, relató.

El debut de Nahuel en el circuito de Jerez de la Frontera, un trazado histórico que ha recibido competencias de Fórmula 1 y MotoGP, no pasó desapercibido. El joven piloto fue protagonista en su primera carrera: “Gané la carrera del sábado, pero me quitaron un puesto por pisar la línea verde. Fue por muy poquito, pero como hay sensores, me recargaron una posición”. El domingo, en tanto, finalizó quinto tras enfrentar problemas con los frenos de su moto, lo que afectó su rendimiento: “Me quedé sin freno delantero, se ve que el líquido hirvió y no me permitía frenar bien. Me pasé de largo varias veces y eso me obligó a reducir el ritmo”.

A pesar de los contratiempos, Santamarina ya se posiciona tercero en el campeonato y se ilusiona con lo que viene. La próxima carrera será en Cataluña dentro de dos meses y medio, un tiempo clave para seguir creciendo: “Mi idea es poder entrenar acá porque sé que con la gente que estoy normalmente se van a entrenar en un circuito donde están grandes pilotos. Entrenar con ellos me haría crecer mucho, pero todo depende del presupuesto”, explicó.

El camino hasta llegar a competir en Europa no fue sencillo. El año pasado, Nahuel participó de los Juegos Intercontinentales en Jerez, donde fue seleccionado para representar a Latinoamérica. En ese evento, se destacó al ganar una de las carreras y compartir pista con pilotos del Moto2, MotoGP y World Superbike. Esa performance le permitió abrir puertas y ser visto por equipos europeos: “Un amigo estadounidense me contactó con la gente de la Copa Yamaha, y a través de ellos conocí al equipo 511 Ride Experience Yamaha Alicante, dirigido por Sandra Stammova. Me alojaron, me dieron motos para entrenar, me llevaron a la carrera… la verdad que me trataron muy bien”, destacó.

Mientras espera la próxima competencia, Santamarina sigue trabajando junto a su mánager desde Misiones para conseguir apoyo económico que le permita mantenerse competitivo y aprovechar al máximo esta experiencia. “Todo está limitado al presupuesto. Estamos haciendo un súper esfuerzo para conseguir ayuda y poder entrenar en este tiempo. Sé que estando acá y pudiendo entrenar con pilotos de nivel mundial, mi nivel va a crecer y también voy a estar más visible para más equipos”, concluyó.

Con talento, dedicación y una meta clara, Nahuel Santamarina empieza a escribir su historia en el motociclismo internacional, llevando la bandera de Misiones a lo más alto del deporte motor europeo.