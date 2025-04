Iñaki Beitia consiguió su primer podio en la Clase 2 del TN en Concordia: “Se trabajó mucho para lograrlo, ahora toca disfrutar”

El piloto misionero Iñaki Beitia vivió un fin de semana inolvidable en Concordia, donde logró su primer podio en la Clase 2 del Turismo Nacional (TN), y lo hizo con una sonrisa que no se le borró desde que bajó del auto. En una entrevista con el programa Fórmula Tuerca de Misiones Online, Beitia repasó las emociones de la carrera y el esfuerzo detrás del resultado.

“Estoy muy contento, se peleó mucho para lograr este resultado, así que ahora queda disfrutarlo”, expresó con entusiasmo. La alegría fue compartida también por su padre, el histórico piloto Crispín Beitia, quien justamente ganó su última serie en ese mismo circuito en 2002. “Una coincidencia de la vida”, destacó Iñaki.

Desde el primer entrenamiento, el auto se mostró competitivo. El piloto logró una victoria en la serie que, aunque no fue la más rápida, fue contundente. “El auto cayó muy bien en este circuito. La serie la largamos bien, pude hacer una diferencia y me ayudó la pelea entre Posco y Cravero. Me emocioné mucho en la última vuelta, era mi primera victoria en una serie y decidí cuidar el auto”, contó.

El resultado tiene un valor especial porque llega luego de un duro proceso de recuperación. “Ahora se cumple un año del accidente en Rosario. Estábamos andando muy bien hasta ese momento. Después costó mucho recuperar el auto, pasamos por varias fechas difíciles, hasta que volvimos a estar competitivos. Faltaba redondear un buen fin de semana, y por suerte, este lo fue”, señaló.

En la final, Iñaki supo mantener la calma. “Coltrinari estaba inalcanzable y Bestiani también venía muy fuerte. Lo alcancé un poco después del último auto de seguridad, pero se me empezó a ir el pedal de freno y decidí no arriesgar. Como tenía ventaja con el cuarto, me quedé tranquilo, ya estaba feliz con el resultado”, dijo.

Además, valoró la belleza y el estado del circuito de Concordia: “Es una pista hermosa para manejar, con un asfalto perfecto, sin ondulaciones. Se disfruta mucho”.

El número 91, que lo acompaña desde sus inicios en el karting, seguirá siendo su marca registrada. “Gané mi primera carrera nacional con ese número y lo sigo usando desde entonces. A menos que sea por el 1, no lo cambiaría”, confesó.

De cara a la próxima fecha, Beitia deberá enfrentar el desafío del lastre: “Voy con 25 kilos, es un circuito que se frena mucho, así que seguramente influya, pero tenemos un gran auto. Hay que buscar el balance y mantenerse competitivos”.

Con una mezcla de emoción, trabajo duro y ganas de seguir creciendo, Iñaki Beitia se perfila como uno de los nombres a seguir en la Clase 2 del TN. Su historia en Concordia es solo el comienzo.

