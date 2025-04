Muerte trágica en el río Paraná: detallaron el resultado de la autopsia de la niña 

La autopsia realizada en la Morgue Judicial de Posadas confirmó que la menor falleció por asfixia por sumersión. Su abuela sostiene que la tragedia pudo haberse evitado. En tanto, Ariel A., señalado como el principal sospechoso, sigue prófugo y es intensamente buscado.

Las autoridades judiciales de Misiones confirmaron este lunes que Celeste Ruiz Díaz, la niña de cuatro años cuyo cuerpo fue hallado en el río Paraná, murió ahogada. Así lo reveló la autopsia practicada en la Morgue Judicial de Posadas, según informaron fuentes del caso a Misiones OnLine.

Mientras tanto, continúa la intensa búsqueda de Ariel A., quien se encontraba con la menor al momento del hundimiento de la embarcación y desapareció tras el hecho. Se confirmó que sobre él pesa una orden de captura vigente por un delito contra la integridad sexual.

Un viaje que terminó en tragedia

El trágico episodio ocurrió cuando la familia intentaba regresar a Paraguay desde la localidad de Puerto Lapachos, en General Urquiza. Según la reconstrucción preliminar, en la embarcación también viajaban la pareja del hombre y otro hijo de dos años. Mientras estos lograron llegar a la orilla argentina y dar aviso a las autoridades, la niña de cuatro años no corrió la misma suerte: horas después, su cuerpo sin vida fue encontrado flotando en el río.

Con el correr de la investigación, salió a la luz que Ariel A. tenía antecedentes judiciales y era buscado por la justicia por un delito contra la integridad sexual. El domingo por la tarde, su padre alertó a la policía sobre su posible paradero, informando que había regresado brevemente a su domicilio antes de internarse en una zona de monte, lo que activó un operativo de rastreo.

Acusaciones y sospechas

Clara, la abuela materna de Celeste, sostiene que la tragedia pudo haberse evitado. En declaraciones a la prensa, aseguró que el hombre utilizaba a los menores para actividades ilegales. “Le hacía pasar en bote de madera, se iba los fines de semana a Paraguay y después volvía. Siempre lo hacía”, denunció.

Además, apuntó contra su propia hija, madre de la niña, a quien acusó de encubrirlo pese a las advertencias. “Yo le dije: ‘Cuida a tus hijos, mándalos a la escuela’. Pero ella siempre volvió con él”, lamentó.

Sobre la versión del hundimiento, la mujer expresó sus dudas. “Según ella, el bote se abrió, pero no se encontró ninguna madera rota en el río. Yo no me explico”, indicó.

También relató antecedentes de violencia en la relación. “El 31 de julio del año pasado mi hija me llamó y me dijo: ‘Mami, salvame. Salvame porque él casi me mató anoche. Si no era por el bebé, dijo que le iba a matar y el bebé se tiró y ahí por eso el puñal no le alcanzó a ella’”.

Por otro lado, Clara afirmó que la madre de Ariel A. tuvo un papel clave en la reconciliación de la pareja. “Por medio de ella, mi hija se fue otra vez con él. Ella le llamaba, le decía que quería verle a su nieto”, comentó.

“Era muy buenita, es un dolor muy grande”

La abuela recordó con tristeza a Celeste y lamentó que la niña no haya tenido la oportunidad de asistir a la escuela. “A la nena que se ahogó, a ella no le hizo la sala de 4 ni la sala de 5. Tenía que ir ese año a la sala de 5”, explicó.

También reveló que en varias oportunidades intentó hacerse cargo de su nieta, pero que la madre siempre la regresaba. “Yo la había traído conmigo, pero luego volvió con la madre”. Según su testimonio, la pequeña no quería viajar a Paraguay. “Ella decía: ‘Mami, yo no quiero ir a Paraguay. Yo me quiero quedar en la casa de mi tía Mónica nomás’. Y ella la llevó igual”, expresó con angustia.

Las autoridades mantienen el operativo de búsqueda de Ariel A., con despliegues terrestres y patrullajes fluviales en el Paraná. En tanto, el Juzgado de Instrucción que lleva adelante la causa aguarda los resultados finales de la autopsia y avanza en la recolección de testimonios para esclarecer el caso.